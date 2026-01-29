איבדה את זה: מכבי ת"א הפסידה בחוץ לוולנסיה

מכבי תל אביב פספסה הערב (חמישי) הזדמנות לחבר ניצחון יורוליג שני ברציפות במסגרת המחזור ה-25 של המפעל הבכיר באירופה, ולהתקרב אל עבר המקומות שמובילים לפליי-אין לאחר הפסד 94:83 לוולנסיה. בעקבות ההפסד הצהובים יורדים למאזן של 15:10 ונמצאת במקום ה-15 בטבלה (מתחת לבאיירן מינכן שניצחה היום את הפועל תל אביב). מנגד, הכתומים עולים לפחות זמנית למקום הרביעי עם מאזן של 9:16 וממשיכים בעונה הנהדרת שלהם.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של הצהובים, חניכיו של עודד קטש הציגו משחק לוחמני ומרשים במשחק חוץ קשה במיוחד, איפה לונדברג וטי ג’יי ליף בלטו במיוחד והמחצית נגמרה בתוצאה של 44:50 למכבי תל אביב.

המחצית השנייה הייתה הפוכה לחלוטין, מכבי לא הצליחה לשמור על הקצב הגבוה ונרדמה גם התקפית וגם הגנתית. עד אמצע הרבע האחרון המשחק נותר צמוד אך עבירה חמישית של ג’ימי קלארק הותירה את לונדברג לבד בפן ההתקפי והדני רשם מחצית רעה התקפית, שלא הותירה לאורחת שום סיכוי להישאר במשחק.

גבריאל איפה לונדברג (Miguel Ángel Polo)

למכבי אין זמן להתאכזב מההפסד מאחר והצהובים פוגשים כבר ביום ראשון את אליצור קריית אתא במסגרת רבע גמר גביע המדינה. לאחר מכן קטש ושחקניו ימשיכו לנסות להילחם במסגרת האירופית עם שבוע סרבי כפול כאשר יארחו את פרטיזן בלגרד ביום שלישי ויתארחו אצל הכוכב האדום ביום שישי.

קלעו למכבי תל אביב: טי ג’יי ליף (14 נקודות), ג’ימי קלארק ואיפה לונדברג (12 כ”א), תמיר בלאט וג’יילן הורד (9 כ”א), אושיי בריסט ומרסיו סנטוס (8 כ”א), וויל ריימן (7), רומן סורקין (4).

עודד קטש, מאוכזב מהמחצית השנייה (IMAGO)

רבע ראשון: 21:27 למכבי תל אביב

חמישיית ולנסיה: בראנקו פראדייה, דריוס תומפסון, בדיו ברנסו, קמרון טיילור וניאל סקו.

חמישיית מכבי ת”א: איפה לונדברג, ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, וויל ריימן ורומן סורקין.

הרבע הראשון נפתח בצורה טובה מצד הספרדים עם 2:7 מהיר, אך הצהובים חזרו במהירות עם ריצת 0:11 בעיקר בזכות לונדברג והפכו את התוצאה. שחקניו של קטש המשיכו עם יכולת הגנתית טובה בהמשך הרבע ועצרו את המארחים על 14 נקודות בלבד דקה וחצי לסיום הרבע. הכתומים והצהובים החליפו סלים לקראת סוף הרבע שנגמר בתוצאה 21:27 למכבי.

ג'יילן הורד (Miguel Ángel Polo)

רבע שני: 44:50 למכבי תל אביב

הרבע השני נפתח לא טוב מצד הצהובים לאחר ריצת 0:6 של ולנסיה, בלאט צלף שלשה ושמר על היתרון של מכבי. טי ג’יי ליף נכנס ברבע השני ועם שבע נקודות בפחות מחמש דקות החזיר את ההפרש הגבוה לאורחת. הצהובים המשיכו לשלוט בריבאונדים במיוחד בהתקפה אך אומארי מור עם שבע נקודות ניסה לשמור את הכתומים בעניינים. הצהובים המשיכו לשמור על פער דו ספרתי לקראת סיום הרבע בעיקר בזכות המלחמה על הפרקט, דוגמא בולטת לכך הייתה דקה וחצי לסיום כאשר וויל ריימן כמעט איבד אך הצליח להציל כדור אבוד יחד עם סורקין ששמר על המומנטום הצהוב. שתי שלשות רצופות של הספרדים צימקו את ההפרש והמחצית הראשונה נגמרה בתוצאה 44:50 בזכות משחק לחימה של טי ג’יי ליף אך שלשת קלאץ’ מהצד השני על הבאזר.

טי ג'יי ליף, היה נהדר בחצי הראשון(IMAGO)

רבע שלישי: 66:68 למכבי תל אביב

פתיחה נוראית של קטש ושחקניו בתחילת הרבע, ריצת 10:0 של הכתומים העבירה להם את ההובלה לראשונה מתחילת הרבע הראשון. תמיר בלאט אמנם חטף מכה בעין אך שלשה חשובה מאוד שלו החזירה את היתרון למכבי. ריצת 7:0 של מכבי החזירה לה את היתרון הבטוח יחסית, הרבע הסתיים עם יתרון מינימלי 66:68 של הצהובים לפני הרבע האחרון.

איפה לונדברג (IMAGO)

רבע רביעי: 83:94 לוולנסיה

הרבע האחרון והמכריע נותר צמוד עד למחציתו, אך לאחר מכן ג’ימי קלארק יצא בעבירה חמישית והמשחק ההתקפי של מכבי נתקע לחלוטין, ולנסיה ניצלה זאת היטב והצליחה לברוח לקראת סוף המשחק. הצהובים התרסקו ברבע האחרון ולא הצליחו התקפית להתמודד מול הכתומים, איפה לונדברג שפתח טוב את המשחק עם מחצית שנייה לא טובה גרם לסוף המשחק להיות קשה מאוד עבור שחקניו של קטש.