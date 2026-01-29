יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:50
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
62%2040-219424מונאקו7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
48%2148-212325אולימפיה מילאנו11
46%2002-198624וירטוס בולוניה12
46%2100-206724דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
33%2227-215224פאריס16
33%2169-207124באסקוניה17
32%2230-199625פרטיזן בלגרד18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

איבדה את זה: מכבי ת"א הפסידה בחוץ לוולנסיה

לאחר שהובילו כבר בהפרש דו ספרתי ושלטו במשחק, הצהובים עם רבע אחרון לא טוב התקפית נכנעו 94:83 בספרד וצנחו בטבלת היורוליג, הפליי אין מתרחק

|
רומן סורקין (IMAGO)
רומן סורקין (IMAGO)

מכבי תל אביב פספסה הערב (חמישי) הזדמנות לחבר ניצחון יורוליג שני ברציפות במסגרת המחזור ה-25 של המפעל הבכיר באירופה, ולהתקרב אל עבר המקומות שמובילים לפליי-אין לאחר הפסד 94:83 לוולנסיה. בעקבות ההפסד הצהובים יורדים למאזן של 15:10 ונמצאת במקום ה-15 בטבלה (מתחת לבאיירן מינכן שניצחה היום את הפועל תל אביב). מנגד, הכתומים עולים לפחות זמנית למקום הרביעי עם מאזן של 9:16 וממשיכים בעונה הנהדרת שלהם.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של הצהובים, חניכיו של עודד קטש הציגו משחק לוחמני ומרשים במשחק חוץ קשה במיוחד, איפה לונדברג וטי ג’יי ליף בלטו במיוחד והמחצית נגמרה בתוצאה של 44:50 למכבי תל אביב.

המחצית השנייה הייתה הפוכה לחלוטין, מכבי לא הצליחה לשמור על הקצב הגבוה ונרדמה גם התקפית וגם הגנתית. עד אמצע הרבע האחרון המשחק נותר צמוד אך עבירה חמישית של ג’ימי קלארק הותירה את לונדברג לבד בפן ההתקפי והדני רשם מחצית רעה התקפית, שלא הותירה לאורחת שום סיכוי להישאר במשחק.

גבריאל איפה לונדברג (Miguel Ángel Polo)גבריאל איפה לונדברג (Miguel Ángel Polo)

למכבי אין זמן להתאכזב מההפסד מאחר והצהובים פוגשים כבר ביום ראשון את אליצור קריית אתא במסגרת רבע גמר גביע המדינה. לאחר מכן קטש ושחקניו ימשיכו לנסות להילחם במסגרת האירופית עם שבוע סרבי כפול כאשר יארחו את פרטיזן בלגרד ביום שלישי ויתארחו אצל הכוכב האדום ביום שישי.

קלעו למכבי תל אביב: טי ג’יי ליף (14 נקודות), ג’ימי קלארק ואיפה לונדברג (12 כ”א), תמיר בלאט וג’יילן הורד (9 כ”א), אושיי בריסט ומרסיו סנטוס (8 כ”א), וויל ריימן (7), רומן סורקין (4).

עודד קטש, מאוכזב מהמחצית השנייה (IMAGO)עודד קטש, מאוכזב מהמחצית השנייה (IMAGO)

רבע ראשון: 21:27 למכבי תל אביב

חמישיית ולנסיה: בראנקו פראדייה, דריוס תומפסון, בדיו ברנסו, קמרון טיילור וניאל סקו.

חמישיית מכבי ת”א:  איפה לונדברג, ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, וויל ריימן ורומן סורקין.

הרבע הראשון נפתח בצורה טובה מצד הספרדים עם 2:7 מהיר, אך הצהובים חזרו במהירות עם ריצת 0:11 בעיקר בזכות לונדברג והפכו את התוצאה. שחקניו של קטש המשיכו עם יכולת הגנתית טובה בהמשך הרבע ועצרו את המארחים על 14 נקודות בלבד דקה וחצי לסיום הרבע. הכתומים והצהובים החליפו סלים לקראת סוף הרבע שנגמר בתוצאה 21:27 למכבי. 

גג'יילן הורד (Miguel Ángel Polo)

רבע שני: 44:50 למכבי תל אביב

הרבע השני נפתח לא טוב מצד הצהובים לאחר ריצת 0:6 של ולנסיה, בלאט צלף שלשה ושמר על היתרון של מכבי. טי ג’יי ליף נכנס ברבע השני ועם שבע נקודות בפחות מחמש דקות החזיר את ההפרש הגבוה לאורחת. הצהובים המשיכו לשלוט בריבאונדים במיוחד בהתקפה אך אומארי מור עם שבע נקודות ניסה לשמור את הכתומים בעניינים. הצהובים המשיכו לשמור על פער דו ספרתי לקראת סיום הרבע בעיקר בזכות המלחמה על הפרקט, דוגמא בולטת לכך הייתה דקה וחצי לסיום כאשר וויל ריימן כמעט איבד אך הצליח להציל כדור אבוד יחד עם סורקין ששמר על המומנטום הצהוב. שתי שלשות רצופות של הספרדים צימקו את ההפרש והמחצית הראשונה נגמרה בתוצאה 44:50 בזכות משחק לחימה של טי ג’יי ליף אך שלשת קלאץ’ מהצד השני על הבאזר.

טי גטי ג'יי ליף, היה נהדר בחצי הראשון(IMAGO)

רבע שלישי: 66:68 למכבי תל אביב

פתיחה נוראית של קטש ושחקניו בתחילת הרבע, ריצת 10:0 של הכתומים העבירה להם את ההובלה לראשונה מתחילת הרבע הראשון. תמיר בלאט אמנם חטף מכה בעין אך שלשה חשובה מאוד שלו החזירה את היתרון למכבי. ריצת 7:0 של מכבי החזירה לה את היתרון הבטוח יחסית, הרבע הסתיים עם יתרון מינימלי 66:68 של הצהובים לפני הרבע האחרון.

איפה לונדברג (IMAGO)איפה לונדברג (IMAGO)

רבע רביעי: 83:94 לוולנסיה

הרבע האחרון והמכריע נותר צמוד עד למחציתו, אך לאחר מכן ג’ימי קלארק יצא בעבירה חמישית והמשחק ההתקפי של מכבי נתקע לחלוטין, ולנסיה ניצלה זאת היטב והצליחה לברוח לקראת סוף המשחק. הצהובים התרסקו ברבע האחרון ולא הצליחו התקפית להתמודד מול הכתומים, איפה לונדברג שפתח טוב את המשחק עם מחצית שנייה לא טובה גרם לסוף המשחק להיות קשה מאוד עבור שחקניו של קטש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */