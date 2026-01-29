יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:48
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
62%2040-219424מונאקו7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
48%2148-212325אולימפיה מילאנו11
46%2002-198624וירטוס בולוניה12
46%2100-206724דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
33%2227-215224פאריס16
33%2169-207124באסקוניה17
32%2230-199625פרטיזן בלגרד18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

אדום יורד: הפועל ת"א הובסה 79:64 לבאיירן

לא בגלל חולדאי: האדומים ספגו הפסד שני רצוף ביורוליג, כשסיפקו חצי שני חלש ואיבדו את הפסגה. מייק בלט אצל הגרמנים עם 16 נקודות, מיציץ' קלע 13

|
ואסילה מיציץ' (ראובן שוורץ)
ואסילה מיציץ' (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב קיוותה להתאושש מהשבוע האחרון, אך המציאות טפחה על פניה. האדומים אירחו הערב (חמישי) את באיירן מינכן, בתקווה להתאושש מההפסד הכואב ביורוליג לפרטיזן בלגרד במחזור החולף, אך ספגו הפסד ביתי אחרי 79:64, שעלה לה בפסגת הטבלה.

המשחק דווקא נפתח באופטימיות זהירה, כשוואסיליה מיציץ' צלף שלוש פעמים מחוץ לקשת ברבע הראשון, והמחצית הראשונה נותרה צמודה. אלא שאז הגיע הרבע השלישי, בו האדומים פשוט הפסיקו לשחק. באיירן ניצלה את הקיפאון המקומי לריצת 2:23 מדהימה שפתחה פער דו-ספרתי ממנו הפועל לא הצליחה לחזור.

הרבע האחרון לא האיר פנים גם הוא לאדומים, שפשוט לא הצליחו להתאושש, והמשחק הסתיים ב-15 הפרש לגרמנים. האדומים במשחק רע מאוד מבחינתם, כאשר קלעו רק חמש שלשות מתוך 30 ניסיונות, רשמו 16 איבודי כדור ורק 13 אסיסטים.

ההפסד מצטרף לשמיטת היתרון הגדול מול פרטיזן ולניצחון הדחוק על ב"ש, אך לוח הזמנים לא מאפשר מנוחה. הקבוצה נכנסת לרצף של ארבעה משחקים בשמונה ימים, כשהראשון שבהם הוא קרב ראש בראש בגביע מול הפועל ירושלים ביום שבת.

צצ'יקו עם חולצת הסל (ראובן שוורץ)
לוקאס פלקאו עם משפחתו (ראובן שוורץ)לוקאס פלקאו עם משפחתו (ראובן שוורץ)

רבע ראשון: 23:26 להפועל תל אביב

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב במחאה (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב במחאה (ראובן שוורץ)

חמישיית הפועל ת”א: ואסיליה מיציץ’, ים מדר, קולין מלקולם, איש ויינרייט, דן אוטורו.

חמישיית באיירן מינכן: ולידמיר לוצ’יץ, אנדראס אובסט, יוסטוס הולאץ, אייזיאה מייק, ווניין גבריאל.

# 10:00 – 05:00: מפגן שלשות גדול בפתיחה, כשהאדומים קלעו שלוש רצופות, שתיים של מיציץ’ ואחת של מלקולם. הולאץ ומייק דייקו מהשלוש מנגד, כשהפועל ביתרון קל.

ים מדר (ראובן שוורץ)ים מדר (ראובן שוורץ)

# 05:00 – 00:00: הפועל הגדילה שוב לחמש מנקודות של אוטורו, לוצ’יץ’ קלע עוד שלשה לבווארים ודייק מהעונשין. מיציץ’ הוסיף עוד שלשה מנגד, אוטורו הוסיף ושוב יתרון גדל, הפעם לשש. שלשה של מייק שוב החזירה את הבווארים, בעוד המשחק נותר צמוד והרבע הסתיים ביתרון שלוש להפועל.

דן אוטורו (ראובן שוורץ)דן אוטורו (ראובן שוורץ)

רבע שני: 39:43 לבאיירן מינכן

# 10:00 – 05:00: גם הרבע השני נפתח בצורה שקולה וצמודה, עד שפוקטמן קלע שלשה והעניק לבווארים יתרון ראשון במשחק. בלייקני קלע חמש נקודות רצופות והפך שוב לטובת הפועל. אודיאסה נתן חמש הפרש. 

אנטוניו בלייקני (ראובן שוורץ)אנטוניו בלייקני (ראובן שוורץ)

# 05:00 – 00:00: הולאנץ צימק ושלשה של אובסט קבעה שוויון 39. אובסט הוסיף עוד שתי נקודות ושוב העניק יתרון לגרמנים, בעוד האדומים לא הצליחו לאזן מנגד ולמחצית הפועל ירדה בפיגור ארבע.

גג'ונתן מוטלי (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

רבע שלישי: 50:61 לבאיירן מינכן

# 10:00 – 05:00: מיציץ’ פתח את הרבע עם נקודות, מייק קלע ארבע רצוף מנגד והעלה לשש הפרש. הקצב הגבוה נעצר ושתי הקבוצות לא קלעו כמעט שלוש דקות רצופות.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

# 05:00 – 00:00: לוצ’יץ’ קטע את הדקות היבשות, שלשה של דימיטרייביץ’ העניקה דו ספרתי לבווארים וג’סופ קלע והעניק לגמרנים יתרון שיא של 14 הפרש. מוטלי קלע לאדומים, שניסו לחזור. הרבע הסתיים ביתרון 11 לאורחת.

חאבייר רטנמייס (ראובן שוורץ)חאבייר רטנמייס (ראובן שוורץ)

רבע רביעי:  

# 10:00 – 05:00: אחרי שתי דקות ללא סל לתוך הרבע האחרון, פוקטמן קלע לטובת באיירן. האדומים התקשו בפן ההתקפי הגיע לשיא של 19 הפרש לטובת הבווארים.

# 05:00 – 00:00: בדקות הסיום היתרון הגבוה של הגרמנים נשמר, והמשחק הסתיים בניצחון מוחץ של הגרמנים עם 25 הפרש.

