גאוף הודחה בפחות משעה, קרב חום באליפות אוסט...

יום דרמטי במלבורן: גאוף הובסה, סבלהנקה בזכייה מרשימה והחום הקיצוני משפיע על לוח המשחקים

קרלוס אלקראז חוגג את הניצחון ברבע הגמר מול דה מינואר (רויטרס)
רבעי הגמר של אליפות אוסטרליה הפתוחה נמשכים היום (שני) במלבורן, כאשר תנאי מזג האוויר הקיצוניים והחום העז מאתגרים את שחקני ושחקניות הטניס באחד הימים הלוהטים ביותר שידעה העיר בשנים האחרונות. הכוכבת האמריקאית קוקו גאוף, אחת התקוות הגדולות של הטניס בארה״ב, נכנעה הבוקר באופן מפתיע והודחה מהטורניר לאחר הפסד חד-צדדי שנמשך פחות משעה. מדובר באכזבה גדולה עבור גאוף, שציפתה להמשיך את ההצלחה שלה מהעונה הקודמת, אך הפעם לא הצליחה להתמודד עם יריבתה ובמיוחד עם תנאי החום הבלתי רגילים.

בתוך כך, המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלהנקה, הפגינה עליונות מרשימה כאשר ניצחה בקלות את הטניסאית האמריקאית הצעירה איבה יוביץ' והבטיחה את מקומה בחצי הגמר. סבלהנקה, שממשיכה להציג טניס עוצמתי ויציב, נחשבת כעת לאחת הפייבוריטיות הגדולות לזכייה בתואר. בגזרת הגברים, המדורג שלישי בעולם, אלכסנדר זברב, הבטיח גם הוא את מקומו בין ארבעת האחרונים לאחר ניצחון בארבע מערכות על המדורג 25, האמריקאי לרנר טיין. זברב מציג יכולת מרשימה לאורך כל הטורניר ונראה מוכן לקרב על הגביע. בהמשך הערב צפויים שניים מהשמות החמים ביותר של הטורניר, קרלוס אלקראז, המדורג מספר 1 בעולם, והתקווה המקומית אלכס דה מינור, לעלות למגרש ולספק מפגשים מסקרנים במיוחד. עבור הקהל האוסטרלי, דה מינור מהווה סמל לגאווה לאומית והאצטדיון צפוי להיות מלא באווירה מחשמלת לתמוך בו.

החום הקיצוני, שמגיע היום לשיא של 45 מעלות צלזיוס - הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בעיר בשנתיים האחרונות - כבר גרם לשינויים בלוח המשחקים. חלק מהמשחקים נדחו או הועברו לאולמות המקורים, במטרה לשמור על בטיחות השחקנים והקהל. המארגנים הבהירו כי כל משחקי היחידים ייערכו בזירה מקורה, מה שמאפשר לקיים את הטורניר כסדרו למרות תנאי החום. עבור שחקני הטניס, התמודדות עם עומס החום הופכת למשימה לא פשוטה, במיוחד בשלבים המכריעים של הטורניר. עם זאת, צופים ברחבי העולם ובעיקר בישראל ממשיכים לעקוב בדריכות אחרי ההתפתחויות, כאשר חצי הגמר כבר באופק והמתח בשיאו.

הימים הקרובים צפויים להמשיך לספק דרמות, הפתעות וטניס ברמה הגבוהה ביותר, כאשר השאלה הגדולה היא האם הפייבוריטים יעמדו בלחץ או שנראה מהפך מפתיע נוסף בדרך לגמר הגדול של אליפות אוסטרליה הפתוחה.

