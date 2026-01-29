הכאוס המושלם: המחזור שהוכיח שהשיטה נהדרת

השער האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות נכבש על ידי שוער. זה קרה בדקה האחרונה של המשחק שהסתיים אחרון, וכך נקבעה העולה האחרונה לשלב הבא, זו שתפסה את המקום ה-24. זה פשוט לא יכול היה להיות סמלי יותר. כאשר אנטולי טרובין נגח לרשת וקבע 2:4 לזכות בנפיקה על ריאל מדריד, היה זה אקורד הסיום המושלם לשלב זה של המפעל שעבר שינוי דרמטי לקראת העונה שעברה. הדרמה הזו מסמלת את הצלחת המהפכה, וניתן לסכם אותה במילה אחת – כאוס.

בשלב הבתים, הכל היה לרוב מובנה ומסודר. בתים רבעים הוכרעו עוד לפני המחזור האחרון, מה שגרם לו לעתים להיות משעמם וצפוי מדי, אבל באלה שלא כולם ידעו מה צריך לעשות כדי לעלות. לקראת המחזור האחרון אתמול, הרבה מאוד דברים לא היו ברורים כלל. מספר התרחישים היה כה אסטרונומי, שלא ניתן היה לנתח אותם מראש. היה צריך לזרום עם ההתפתחויות ב-18 המשחקים שהתקיימו במקביל, ולראות לאן זה מוביל אותנו.

למעשה, ז'וזה מוריניו הודה כי לא הבין במשך מספר דקות כי בנפיקה שלו הייתה זקוקה לשער נוסף כדי לעקוף את מארסיי בזכות הפרש שערים. הוא הבין את זה באיחור מסוים, אבל איכשהו עדיין היה זמן לתקן. במקביל, ריאל אמנם נלחמה בכל הכוח על מנת להשוות ל-3:3, אך ההנחה הייתה כי גם במקרה של הפסד היא תישאר בטופ 8. התמונה השתנתה בגלל שער שנפל בבילבאו בדקה ה-94.

שחקני בנפיקה בטירוף (IMAGO)

הבאסקים היו זקוקים לניצחון על ספורטינג כדי לעלות, ותיקו 2:2 לא היה מספיק להם. אז הם שלחו את כולם קדימה, ולו היו שמים את הכדור ברשת בנפיקה הייתה מודחת בכל מקרה. במקום זאת, ספורטינג קבעה 2:3 במתפרצת מטורפת, העיפה את בילבאו סופית, עשתה שירות אדיר ליריבה האדומה המושבעת מליסבון, והבטיחה בעצמה את המקום בטופ 8, תוך שהיא מורידה את ריאל למקום התשיעי. אז ריאל איבדה את הראש, ומוריניו חגג את אחד הערבים המופלאים בקריירה שהייתה כה ארוכה ועמוסת אירועים.

הסיפור של מוריניו בליגת האלופות העונה בלתי נתפס. הוא התחיל את העונה עם פנרבחצ'ה, הפסיד במוקדמות דווקא לבנפיקה, פוטר באוגוסט, וצולם יושב נינוח בשדה התעופה באיסטנבול, מהרהר על העתיד הקרוב. העתיד הזה זימן לו סגירת מעגל בבנפיקה שהפסידה בבית לקרבאח במחזור הראשון בליגת האלופות ופיטרה את ברונו לאז'ה. הוא הפסיד 1:0 לאקסית צ'לסי במחזור השני, ואז הפסיד ללא שער זכות גם לניוקאסל ולברקוזן. הנשרים דורגו עם 0 נקודות בתום 4 מחזורים, והסיכוי לעלות היה קלוש. אבל הנה לכם, זה היופי של השיטה החדשה. גם אחרי פיאסקו מוחלט כזה עדיין יש אפשרות להתאושש. בשלב הבתים המסורתי זה לא היה קורה, אבל עכשיו הכל יכול לקרות. כאוס מוחלט. ומי אוהב כאוס יותר ממוריניו?

ז'וזה מוריניו (IMAGO)

שלדרופ לקח את ההזדמנות

אחד השחקנים שנפגעו מבואו של מוריניו לבנפיקה היה אנדראס שלדרופ. הוא היה בהרכב בתחילת העונה, אך נדחק לשוליים בקדנציה של המיוחד. ואולם, כאוס זה כאוס, ואתמול מול ריאל קיבל הנורבגי הצעיר את ההזדמנות. הוא לקח אותה בשתי הידיים עם צמד נהדר לרשתו של טיבו קורטואה. טרובין אמנם גרף את כל הכותרות בסופו של דבר, אבל העליה הייתה בלתי אפשרית ללא שלדרופ.

איפה נולד הגיבור הבלתי צפוי? בבודו. שלדרופ הוא אוהד שרוף של בודו גלימט, ולמד באקדמיה שלה עד שעבר לנורשלן הדנית. אתמול היה, אם כך, הערב בו הכתה בודו במדריד בכל החזיתות. בעוד שלדרופ הכניע את ריאל, בודו גלימט עצמה חזרה מפיגור כדי לנצח את אתלטיקו 1:2 במטרופוליטנו, למנוע מדייגו סימאונה מקום בטופ 8 ולעלות כנגד כל הסיכויים לשלב הבא.

במובן מסוים, זה הישג מדהים אפילו יותר בהשוואה לבנפיקה. בהופעת בכורה במפעל, היו לבודו גלימט 3 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים בתום 6 המחזורים בשנת 2025. הליגה הנורבגית נגמרה ונכנסה לתרדמת חורף, ושחקני בודו היו צריכים להתאמן במיוחד לקראת חידוש צ'מפיונס ליג לפני שבוע, ללא משחקים תחרותיים כלל. פרשנים רבים הניחו שהם יהיו חלודים מדי. בפועל, הם ניטרלו את ארלינג הולאנד בשבוע שעבר ורמסו את מנצ'סטר סיטי 1:3 בתצוגת תכלית כדי להשיג ניצחון היסטורי ראשון אי פעם. אתמול אמנם כבש אלכסנדר סורלוט הנורבגי נגדם, אבל גם זה לא הרתיע אותם בדרך לניצחון היסטורי שני. הם טרפו את כל הקלפים וניצלו גם תוצאות אחרות שהלכו לטובתם כדי לחולל נס של ממש.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

מנגד, גם פתיחה מצוינת לא מבטיחה הצלחה. קחו, למשל, את איינטרכט פרנקפורט שהביסה את גלאטסראי 1:5 והובילה את הטבלה כולה בתום המחזור הראשון. התברר שהיה זה הניצחון היחיד של הגרמנים בטורניר, והם כבשו 5 שערים במצטבר בכל 7 המחזורים האחרים, בעוד גלאטסראי דווקא ממשיכה הלאה. ריאל מדריד התחילה את העונה האירופית עם 3 ניצחונות רצופים, אבל הפסידה באנפילד, נכנעה למנצ'סטר סיטי, החליפה מאמן, ואתמול חווה גם אלברו ארבלואה הפסד כואב.

פ.ס.ז’ אכזבה, ארסנל הפייבוריטית

גם פריז סן ז'רמן, שהייתה על הגל אחרי הזכייה המוחצת בעונה שעברה, התחילה עם שלושה ניצחונות רצופים כולל 2:7 באצטדיונה של לברקוזן. ההמשך היה קודר הרבה יותר, ואתמול היא לא השכילה לנצח את ניוקאסל בקרב בין שתי קבוצות שהיו זקוקות לשלוש נקודות על מנת להיות בטופ 8. תיקו לא היה טוב לאף אחת מהן, ובמסגרת הכאוס הנפלא שתיהן נותרו מאוכזבות מתיקו 1:1. דווקא ניוקאסל הייתה קרובה יותר לניצחון בדקות הסיום, וזה מדגיש את העובדה כי בשנת 2026 צפויים לשלוחה הקטרית קשיים לא מבוטלים בניסיונה להגן על הכתר. היא כבר ממש לא פייבוריטית להניף שוב את הגביע.

הפייבוריטית החדשה היא ארסנל שסיימה עם מאזן מושלם, בעיקר בזכות הגנת ברזל שספגה פעמיים בלבד עד אתמול. איכשהו, התותחנים הוציאו שני כדורים מהרשת במפגש הביתי מול נועלת הטבלה קייראט, וכך הוכפל מספר שערי החובה שלה, אבל היא ניצחה 2:3, והביטחון העצמי גבוה למרות מעידות אחרונות בפרמייר ליג. הפייבוריטית השנייה היא באיירן מינכן, שלא ריחמה על איידהובן, השיגה ניצחון שביעי באירופה בזכות שער מאוחר של הארי קיין והדיחה את הקבוצה של פטר בוס -היחידה שנפרדת העונה מהמפעל בשלב הליגה עם הפרש שערים שאינו שלילי.

קאי האברץ חוגג (IMAGO)

המאזן הזה נוצר בזכות 2:6 מכונן של איינדהובן על נאפולי במחזור השלישי, וזו התוצאה שחרצה בסופו של דבר את גורלו של אנטוניו קונטה בטורניר. הפציעה של קווין דה בריינה הרסה המון, ואתמול הוא היה חסר מאוד גם נגד האקסית שלו (ושל קונטה). אלופת איטליה הייתה זקוקה לניצחון על צ'לסי על מנת לשרוד, הובילה במחצית והפסידה 3:2 במותחן כאוטי, כיאה למחזור הנעילה המשוגע.

הוא היה עד כדי כך משוגע שאפילו ברצלונה פיגרה במחצית בקאמפ נואו מול קופנהאגן, לזכותה הבקיע האיסלנדי בן ה-17 ויקטור דאדאסון, וכדאי לכם מאוד לזכור את השם. החבורה של האנזי פליק נותרה נאמנה למוטו "אתם תבקיעו כמה שתוכלו, ואנחנו כמה שצריך", וחגגה עם 1:4 בדרך למקום החמישי. מכיוון שצ'לסי מדורגת שישית, השתיים לא יוכלו להיפגש עד הגמר לפי השיטה החדשה, וזה בהחלט ישמח את הקטלונים אחרי התבוסה 3:0 בסטמפורד ברידג' בנובמבר. במסגרת הכאוס, גם זו תוצאה שמתקבלת על הדעת.

סיכום הפורמט המוצלח

העונה הזו הדגישה עד כמה כל שער יכול להיות חשוב. בטבלה הסופית, מדורגות 5 קבוצות עם 9 נקודות, ומארסיי הודחה על חודו של שער בגלל הפסד 3:0 בברוז' אתמול. לו הייתה סופגת שער אחד פחות, היא הייתה ממשיכה על חשבון מוריניו וטרובין, אבל רבים יראו בכך צדק פואטי, כי הכוכב הראשי שלה הוא מייסון גרינווד. האוהדים הנייטרלים מקבלים בשמחה גדולה הרבה יותר את ההצלחה של בודו גלימט, וגם את הסנסציה המרעישה באמת של העונה קרבאח.

אלופת אזרבייג'אן עלתה עם 10 נקודות למרות תבוסה 6:0 בליברפול אתמול, וכעת תפגוש את סן ז'רמן או את ניוקאסל. וריאל? יש לה סיכוי של 50 אחוזים לקבל את בנפיקה. אם זה יקרה, ומוריניו יגיע לסנטיאגו ברנבאו, החגיגה תהיה מושלמת. יש למה לחכות בשלב הפלייאוף, וגם הוא עשוי להיות כאוטי למדי.