ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"זו לא בדיחה, זו מציאות. מוריניו הביך את ריאל"

ביקורת ענקית במדריד על הבלאנקוס אחרי ה-4:2 נגד בנפיקהף ויניסיוס חטף אש: "צל, לא עשה כלום". בקטלוניה חגגו: "האסון של ארבלאה". גולר זעם בחילוף

|
שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)
שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)

בכל פעם שריאל מדריד רושמת משחק טוב ומתחילה לגרום לאוהדים שלה לחשוב שזו תחילתה של דרך חדשה, מגיע משחק כמו של אתמול (רביעי) שזורק הכל לפח. הבלאנקוס היו חייבים גול בסיום כדי לכפות 3:3 עם בנפיקה על מנת לסיים בשמינייה הראשונה ולעלות ישירות לשמינית באלופות, ובמקום זאת חטפו משוער היריבה 4:2 וישחקו בפלייאוף.

בספרד לא ריחמו לרגע על ריאל מדריד ואפילו בעיתונים בבירת ספרד קטלו אותה: “ז’וזה מוריניו הראה בדיוק את כל החולשות של ריאל”, רשמו במארקה שם העיתון הבוקר הלך עם כותרת זועקת של “השיעור של מוריניו”. ב’אס’ הוסיפו: “זה נשמע כמו בדיחה, אבל זו לא בדיחה, זו המציאות”.

אם פעם צ’אבי אלונסו התמודד עם חילוף עצבני של ויניסיוס בקלאסיקו, הפעם אלברו ארבלואה ראה, בעוצמה פחות גדולה מוויניסיוס נגד ברצלונה, את ארדה גולר זועם כשהוחלף. הטורקי נתפס מרים ידיים וצועק, כאשר בספרד קורא שפתיים טוען שהוא אמר “למה כל פעם אני, תמיד זה אני”, מבלי שהוא בכלל מנסה להסתיר את הפה.

קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)

בקטלוניה חגגו, במדריד קטלו את ויניסיוס

בקטלוניה כמובן חגגו את זה שבארסה עלתה ישירות לשמינית וריאל לא: “מוריניו בעט את ריאל מהשמינייה הראשונה, אסון שלם של ארבלואה. הקבוצה איבדה את הראש, ראתה גם את ראול אסנסיו וגם את רודריגו מורחקים ושוב הוכיחה עד כמה היא לא יציבה ולא טובה העונה”.

נחזור לתקשורת במדריד, שם לא ריחמו מעל כולם על שחקן אחד מעל כולם: “ויניסיוס היה צל, לא עשה כלום, שום דבר, הכי רע על הדשא, פשוט הכי קל להחליף את ארדה גולר”, כתב העיתונאי חואן איגנסיו ב’מארקה והמשיך: “הוא לא עוזר בהגנה ולא תורם בהתקפה, ויניסיוס הישן והרע”.

