"זו לא בדיחה, זו מציאות. מוריניו הביך את ריאל"

בכל פעם שריאל מדריד רושמת משחק טוב ומתחילה לגרום לאוהדים שלה לחשוב שזו תחילתה של דרך חדשה, מגיע משחק כמו של אתמול (רביעי) שזורק הכל לפח. הבלאנקוס היו חייבים גול בסיום כדי לכפות 3:3 עם בנפיקה על מנת לסיים בשמינייה הראשונה ולעלות ישירות לשמינית באלופות, ובמקום זאת חטפו משוער היריבה 4:2 וישחקו בפלייאוף.

בספרד לא ריחמו לרגע על ריאל מדריד ואפילו בעיתונים בבירת ספרד קטלו אותה: “ז’וזה מוריניו הראה בדיוק את כל החולשות של ריאל”, רשמו במארקה שם העיתון הבוקר הלך עם כותרת זועקת של “השיעור של מוריניו”. ב’אס’ הוסיפו: “זה נשמע כמו בדיחה, אבל זו לא בדיחה, זו המציאות”.

אם פעם צ’אבי אלונסו התמודד עם חילוף עצבני של ויניסיוס בקלאסיקו, הפעם אלברו ארבלואה ראה, בעוצמה פחות גדולה מוויניסיוס נגד ברצלונה, את ארדה גולר זועם כשהוחלף. הטורקי נתפס מרים ידיים וצועק, כאשר בספרד קורא שפתיים טוען שהוא אמר “למה כל פעם אני, תמיד זה אני”, מבלי שהוא בכלל מנסה להסתיר את הפה.

קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)

בקטלוניה חגגו, במדריד קטלו את ויניסיוס

בקטלוניה כמובן חגגו את זה שבארסה עלתה ישירות לשמינית וריאל לא: “מוריניו בעט את ריאל מהשמינייה הראשונה, אסון שלם של ארבלואה. הקבוצה איבדה את הראש, ראתה גם את ראול אסנסיו וגם את רודריגו מורחקים ושוב הוכיחה עד כמה היא לא יציבה ולא טובה העונה”.

נחזור לתקשורת במדריד, שם לא ריחמו מעל כולם על שחקן אחד מעל כולם: “ויניסיוס היה צל, לא עשה כלום, שום דבר, הכי רע על הדשא, פשוט הכי קל להחליף את ארדה גולר”, כתב העיתונאי חואן איגנסיו ב’מארקה והמשיך: “הוא לא עוזר בהגנה ולא תורם בהתקפה, ויניסיוס הישן והרע”.