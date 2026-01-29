"יש ראיות הקושרות את הנאשמים לקניית משחקים"

אחרי שבית משפט השלום בעכו האריך ביום שני את מעצרם של שמונה מהחשודים המרכזיים מקריית ים בפרשת הטיות המשחקים המכונה "כדור הכסף" עד להיום. היום (חמישי) המשטרה הביאה לבית המשפט חלק מהחשודים כדי להאריך את מעצרם פעם נוספת, וחשודים מרכזיים שוחררו על ידי בית המשפט.

שני חשודים שוחררו בבוקר, אחד ללא תנאים מגבילים. שלושה חשודים נוספים הובאו לדיון ושוחררו למעצר בית עד ה-4 לפברואר. אם עד אז לא יהיו ראיות נוספות, הם ישוחררו לחלוטין, ללא תנאים מגבילים. אם יוגש היום ערעור על ידי המשטרה למחוזי, הוא יצטרך לפסוק. הדיון הנוסף, של שלושת החשודים האחרים, ייערך בדלתיים סגורות.

הפרשה נחשבת לאחת מפרשות השחיתות הגדולות שידע הכדורגל המקומי בשנים האחרונות. במסגרת החקירה עצרה ימ"ר חוף לא פחות מ-19 חשודים, שחקנים ובעלי תפקידים פעילים באותה קבוצה מהליגה הלאומית, מ.ס קריית ים.

כמו כן זימנה המשטרה לעדות סוכן שחקנים ששוחרר ללא כל תנאים מגבילים. לפי החשד, מדובר במעורבות רחבת היקף שכללה קניית ומכירת משחקים, קשר עם ארגון פשע, פעילות של הלבנת הון ואף חשד לחוזים כפולים. על פי החשדות, לאחר הטיית תוצאות המשחקים דאגו המעורבים גם להמר על אותם משחקים בפלטפורמות הימורים שונות, בארץ ובחו"ל.

סוגיה זו נמצאת גם היא בבדיקה, ובמסגרת החקירה עוכבו לחקירה גם גורמים מוכרים הקשורים לקבוצות נוספות. במשטרה מגדירים את ההתפתחויות כ"רעידת אדמה" של ממש בענף. מתוך 19 החשודים שנעצרו בפרשה, שבעה מוגדרים כחשודים המרכזיים, ולכן הם אלה שהובאו לדיון בהארכת מעצר.

בהודעת המשטרה עם הפיכתה של הפרשה לגלויה, נמסר כי החקירה הסמויה נמשכה חודשים ארוכים, בליווי צמוד של התאחדות הכדורגל. על פי החשד, ארגון פשע היה מעורב בפעילות הניהולית והכלכלית של הקבוצה, תוך הזרמת כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים לצורך הטיות משחקים והימורים אסורים. במשטרה הדגישו כי בהתאם להתקדמות החקירה יוחלט בהמשך האם לבקש הארכות מעצר נוספות.

מהלך הדיון:

מתוך שמונה החשודים, חשוד אחד בפרשה שוחרר מהמעצר, ללא תנאים מגבילים, בערבות עצמית של 20 אלף שקלים, תחת איסור לדבר עם איש מהמעורבים האחרים בפרשה. עורך דינו, טארק זידאן, אמר: "המיוצג שלי שוחרר לביתו ללא תנאים מגבילים, בערבות עצמית. אנחנו מקווים שהדיון יתנהל במהירות והצדק ייצא לאור ויראו שהוא לא קשור לעניין". חשוד נוסף שוחרר גם הוא מהמעצר.

שלושה נאשמים אחרים נכנסו לאולם. התביעה מבקשת להאריך את המעצר בשמונה ימים נוספים. התביעה מציינת כי הגיעו אליה מאז הארכת המעצר הראשונה ראיות חדשות, הקושרות בבירור את הנאשמים לקניית משחקים, שנועדו לסייע לקריית ים לעלות ליגה. החשדות המיוחסים לשבעה מקרים לפחות, בין 2022 ל-2025.

ההגנה ביקשה לראות את הבקשה של התביעה. התביעה אמרה שהבקשה אצל השופט, זאיד סאלח, ולא היו לה מספיק העתקים. השופט סאלח ביקר את התובעת שלא הכינה מראש מספיק עותקים לכולם. התביעה אמרה שידוע לה שמדובר באנשים נורמטיביים, אך היו עדויות מאז המעצר לניסיונות שלהם לשבש הליכי חקירה ולכן מבקשים להאריך את המעצר.

עורך הדין של ההגנה שאל את התביעה האם עוכבו שחקנים לחקירה, כחלק מכתב האישום והתביעה ענתה שכן. עורך הדין שאל האם היו עדויות של שחקנים שאמרו מפורשות שהתבקשו להטות משחק או "לפתוח רגליים". התביעה ניגשה לשופט והראתה לו את המסמכים שברשותה. השופט סאלח קבע שחלק מהעדויות לא נחרצות, אך ישנה עדות אחת של שחקן המעידה על קניית משחק. השופט קבע כי קיים בסיס כלשהו. השופט ציין שישנם מעורבים נוספים שטרם נעצרו. התביעה הסבירה זאת בכך שהרשימה של החשודים והמעורבים ארוכה ולמרות שהם עובדים מסביב לשעון, הם עוד לא הגיעו לכולם. התביעה ציינה כי היא מפרידה כרגע בין החשודים, כי יש כאלה שיש נגדם ראיות ברורות יותר.

השופט סאלח אמר כי לא צריך לטרטר את החשודים בהארכה שוב ושוב. הוא שאל את התביעה האם היא יכולה להסתפק כרגע בשלושה ימים נוספים. התובעת ענתה שתבדוק את זה עם הממונים שלה. עורך הדין של החשודים שאל את השופט סאלח האם הוא מתעניין בכדורגל. השופט ענה שכלל לא. עורך הדין הסביר לשופט שמדובר בסיפור סינדרלה מדהים של קבוצה שעלתה והתקדמה בשנים האחרונות וטען שמדובר באנשים הכי נקיים שיש.

עורך הדין שאל את התביעה האם היא קיבלה את הראיות מחברת החקירות של ההתאחדות לכדורגל והתובעת סירבה לענות. עורך הדין ענה על כך שאי אפשר לתת לשופט חלקי ראיות בלבד. השופט קבע כי אין שום שיבוש במידע לפרוטוקול של האם ההתאחדות היא זאת שפתחה את החקירה ולכן הוא מנחה את התובעת לענות. התביעה אישרה כי אכן ההתאחדות היא זאת שפתחה בחקירה, אך התקדמות החקירה הייתה אצל התביעה.

עורך הדין טען שמדובר בעבירות הקשורות לתחום הכדורגל וצריך להיות נידון במסגרת בית הדין של ההתאחדות ולא מדובר בעילה למעצרים. עוד ציין עורך הדין כי הנאשמים מראש עובדים יחד ולא הונחו לא לעבוד יחד או לדבר ולכן אין שום חשש לשיבוש חקירה, אם ישוחררו לבתיהם. התביעה ציינה שיש 20 אנשים שנחקרו וישנם לפחות עוד עשרה נוספים שצריכים להיות מזומנים ולכן יש מבחינתה חשש לשיבוש עדויות של האנשים הנוספים, באם ישוחררו החשודים בדיון וייצרו איתם קשר.

עורך הדין שאל האם העבירות החמורות בתיק הן עניין השוחד. התובעת ענתה שמבחינתה כל העבירות בתיק חמורות. התובעת ענתה שהיא לא תענה ספציפית כי ישנם אישומים שעדיין לא הוטחו בפני החשודים. השופט סאלח אמר שלא ייתכן שבדיון לא ניתן לדעת במה מואשם כל חשוד. השופט רשם החלטה שעל התובעת להשיב על כל חשוד במה הוא חשוד.

התובעת ענתה כי חשוד מספר 1 חשוד בקניית משחקים, כלומר נתינת שוחד. התובעת אמרה כי חלק מהסכומים ידועים וחלק לא. לגבי חשוד 2, החשד הוא נתינת שוחד ולגבי חשוד 3, החשד הוא שגם מכר וגם קנה משחקים. עורך הדין של חשוד 3 שאל מה קשור מיוצגו, לא תושב קרית ים, לפרשה ולמה הוא נאשם פה בכפיפה אחת עם האחרים. התובעת ענתה שיש ראיות.

עורך הדין שאל מה בדיוק האישום מול מרשו והתובעת ענתה שכאמור, גם נתן וגם קיבל כסף עבור הטיית משחקים. הוא לא היה איתם באותה הקבוצה, אך הוא מעורב בפרשה, כי סייע להם בהטיית המשחקים. עורך הדין שאל מדוע מי ששוחרר הבוקר שוחרר והתובעת ענתה כי הם התחילו לעשות הפרדה בין החשודים והם משחררים את מי שאין נגדו חשד לשיבוש. עורך הדין שאל האם יש קשר בין מרשו לבין מי ששוחרר ומדוע גם הוא לא משוחרר. התובעת ענתה כי יש להם חשש סביר שאם ישוחרר, יפעל לשיבוש החקירה.

עורך הדין של חשוד 3 שאל האם ניתנו הטלפונים של החשוד. התובעת ענתה שנתפסו אצל הנאשם שני טלפונים. לאחד הוא נתן להם את הקוד ולשני אמר שהוא לא יודע את הקוד. עורך הדין שאל האם מצאו ראיות מחשידות בטלפון והתובעת הודיעה שהיא מסרה את המידע לבית המשפט ולא תמסור את המידע לסניגורים.

עורך הדין של חשודים 1 ו-2 אמר שהמשטרה מסכימה שהסיבה להארכת המעצר היא רק עניין השיבוש. אין מסוכנות של המעורבים ומדובר בעבירה בדרגת עוון בלבד ועל כך המשטרה מסכימה. בית המשפט ראה את הראיות בהארכת המעצר הראשונה ופסק בה שהוא מצפה שעד הדיון החוזר היום יבוצעו פעולות החקירה, בכך שאפשר יהיה למצוא חלופה למעצר נוסף. לכן ההגנה הסכימה להארכת המעצר הראשונה.

עורך הדין אמר גם שבכל פרשה שמתרחשת בעולם הכדורגל, יש בית דין של ההתאחדות לכדורגל ויש לה חברת חקירות שלה. התיק המדובר פה נחקר כבר לפני שנה על עדי ההתאחדות והוגשו אצלה כתבי אישום כבר על הטיית משחקים. התובעת מטעם ימ"ר צפון ענתה שהיה מדובר בקבוצות אחרות וליגה אחרת המעורבת בפרשה (אז היה מדובר בליגה א' צפון). עורך הדין אמר שהפרשה כבר נחקרה ופורסמה, אז הוא לא מבין איזה פוטנציאל שיבוש יכול להיות קיים בכך.

עורך הדין של חשודים 1 ו-3 אמר שהקבוצה כבר נחקרה בנושא הזה וגם נענשה בהפחתת ארבע נקודות והיו מעורבים שקיבלו הרחקה מהכדורגל לכל החיים. הכל כבר פורסם. לכן הוא לא מבין מה פתאום המשטרה התערבה בעניין. הוא ציין שחשודים 1 ו-3 הם אנשים המעורבים בפילנתרופיה ומישהו החליט לפגוע בהם.

עורך הדין טוען שהמשטרה התערבה כדי לעשות רעש מיותר והיא פוגעת בקבוצת כדורגל שהיא סיפור סינדרלה נהדר בכדורגל הישראלי. עורך הדין ציין שאשתו של חשוד 1 ילדה תינוק לא מכבר וגם לחשוד 2 יש ילדים קטנים ואנחנו נמצאים לפני סוף שבוע מתוח מאוד ברמה הלאומית (איראן) ולכן מבקש לשחרר את החשודים ממעצר. אין פה חובת מעצר. החשודים יכולים להסכים למעצר בית. עורך הדין של חשוד 3 ציין שאשתו של החשוד נמצאת באשפוז עקב סיבוכי היריון וגם אמו לא בריאה ולכן מבקש לשחרר גם אותו לביתו, לעזור למשפחתו.

השופט ביקש לכתוב שהמשטרה מייחסת לחשודים קבלת שוחד ועבירות מרמה בנסיבות מחמירות. בהחלטה הקודמת הוארך מעצר החשודים עד היום כאשר המשטרה תדאג לבצע עד היום את כל פעולות החקירה. בחומרים שהוגשו היום קיימות ראיות ואינדיקציות שיש בהם לקשור את החשודים לעבירות המיוחסות להם: לחשודים 1 ו-2 נתינת שוחד ולחשוד 3 קבלת ונתינת שוחד.

עוד אמר בית המשפט כי זאת לא הפעם הראשונה שעולה נגד הקבוצה חשדות כאלה ובעבר הגישה כבר ההתאחדות נגד הקבוצה וגם נגד אחד מהחשודים כתב אישום בעבירות כאלה. המשטרה פתחה בחקירה סמויה, שהפכה לגלויה עם מעצרם של שמונת החשודים. בית המשפט קבע שיש עדיין פעולות חקירה שיש לבצע, לרבות חקירה של מעורבים נוספים ואין צפי כרגע לסיום החקירה בקרוב.

לחשודים אין עבר פלילי וכן לא סביר שהחשודים ימשיכו בחשדות המיוחסים להם בזמן הקרוב או בכלל. כמו כן אמר השופט סאלח שהוא התרשם כי אכן קיימת עילה של שיבוש חקירה, אם כי היא נמצאת ברף הנמוך. כל כן הוא מורה על שחרור החשודים, בערבות עצמית של 25,000 אלף שקלים כל אחד. וכן מעצר בית של כל אחד מהחשודים, כל אחד בביתו וזאת עד ליום 4.2 בשעה 8:00. אסור לחשודים ליצור קשר בינם לבין עצמם ולכל מעורב אחר וכן אסור להם השימוש בטלפון נייד או נייח וכל מחשב או מכשיר אחר עד לדיון הנוסף ב-4.2. התביעה ציינה כי היא מבקשת לעכב ביצוע גזר הדין בשעתיים הקרובות, כדי לבדוק אפשרות לערעור על ההחלטה. השופט קבע כי עד השעה 15:00 על המשטרה ליידע את הסנגוריה האם תגיש ערעור.

עורכי הדין יעד נווה ודורון נוי, המייצגים את חשודים 1 ו-2, אמרו כי בית המשפט אמר את דברו וראו בדיוק כמה חלשות הראיות של המשטרה והם בטוחים כי גם במחוזי החשודים ישוחררו. כרגע שלושת החשודים משוחררים למעצר בית עד 4.2. אם עד אז לא יהיו ראיות נוספות, הם משוחררים לחלוטין, ללא תנאים מגבילים. אם יוגש היום ערעור על ידי המשטרה למחוזי, הוא יצטרך לפסוק.

עורך הדין של חשוד 3, שאדי המאם, אמר: “מרשי דוחה את החשדות נגדו ולא קשור לפרשיה. עצם העובדה שהשופט שחרר אותו היום, אומר רבות על המשך החקירה ואני בטוח שהוא ינוקה מכל רבב. הדיון הנוסף, של שלושת החשודים האחרים ייערך בדלתיים סגורות”.