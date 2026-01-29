קוז'וק: איסט? יכול להיות שהוא יגיע כבר העונה

אחרי הניצחון הדחוק בטרנת 2:3 נגד הפועל קריית שמונה, ובעקבות המעידה של בית”ר ירושלים, שסיימה ב-1:1 בלבד מול מ.ס אשדוד, הפועל באר שבע צמצמה את הפער מהמקום הראשון לנקודה אחת בלבד. בשבת (17:30), היא תצא למשחק חוץ נגד האחרונה בטבלה, מכבי בני ריינה וחייבת 3 נקודות. מאמן הקבוצה, רן קוז’וק, דיבר במסיבת עיתונאים. בתוך כך, מי שלא יהיה בסגל למשחק הקרוב הוא אליאל פרץ, זאת בעקבות פגיעה בעינו.

המאמן פתח: “בוקר טוב לכולם, ברוך השם אנחנו לא צריכים לענוד יותר שום סיכה על החולצה שלנו. המועדון עשה הרבה בשביל החטופים ואני שמח מאוד שכל החטופים ברוך השם בבית”.

רן, ראינו במחזור הזה ששוב הדברים משתנים, הפעם ירד לנקודה אחת בלבד, זה תזכורת לכך שהרבה דברים יכולים לקרות?

“בהחלט, המאבק יהיה צמוד, גם הקבוצות מתחתינו ידברו”.

לגבי ריינה, היא לא קבוצה שנשברת והיא בתקופה יותר טובה.

“חד משמעית, גם בטרנר הם עשו לנו חיים קשים. זה משחק חוץ מאוד קשה”.

גם בכלל, לב”ש מאוד קשה נגד ריינה בחוץ בשנים האחרונות. יש אישיו עם האצטדיון?

“כן, זה אצטדיון לא קל, ראינו את זה נגד טבריה”.

אנטוניו ספר חוזר לעניינים, איך אתה רואה את המצ’אפ הזה?

כ”מו ספר יש לריינה עוד הרבה שחקנים ברמה גבוהה מאוד. לגביו, זכיתי לאמן אותו ומעולם לא רציתי שהוא יעזוב. הוא שחקן מצוין עם יכולות גבוהות. נצטרך להתכונן”.

מה למדת מהמשחק האחרון נגד ק”ש?

“אני חושב שזה היה משחק לא מייצג בכללי, אבל כן מייצג את המשחקים שלנו נגדם. זה היה משחק שהיה לנו קשה לגמור אותו. כשאתה לא גומר משחקים הם עדיין חיים”.

אחת הסאגות המעניינות זה סאגת השוער, שמעתי שההחלטה יכולה לגמור את אליאסי. איך אתה רואה את זה?

“הוא מהשוערים הטובים בארץ, אין מחלוקת. ראיתי אתמול את אליאסי ואופיר מתאמנים ואמרתי וואו. איזה שני שוערים רעבים יש לנו. תחרות עושה טוב לדעתי, זה לא מוריד את הביטחון לאף אחד מהם. זאת הדרך שלנו. לא קיבלתי החלטה לפני שבת”.

מה לגבי איסט? הוא יגיע?

“איסט אחד החלוצים הטובים בליגה, הוא יכול להוסיף לנו המון. מתנהל משא ומתן לשנה הבאה ואם זה יצלח גם השנה. לא הייתי מספיד את איילון ואלון”.

היית מאוד נחרץ בראיון אחרי המשחק האחרון.

“אני המבקר הכי גדול של עצמי. כל משחק שאנחנו מנצחים אני בודק מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר. יש הרבה דברים טובים שקורים בקבוצה. אין לי בעיה עם ביקורת, יכול להיות שהייתי צריך להיות שליו ולא לצאת מדעתי”.

הקבוצה הגיעה לשיא מבחינה התקפית, איך אתה רואה את זה כהמשכיות?

“אני חושב שכולנו רוצים שיגיעו יותר שערים, אנחנו גם צריכים לגמור משחקים מהר. כשאנחנו לא מבקיעים אנחנו צריכים להיות קבוצה הרבה יותר חזקה מבחינה הגנתית. כולנו רוצים לגמור משחקים מהר”.

איילון אלמוג ואלון תורג’מן לא מקבלים דקות. אתה מאמין שאתה יכול להשתמש בהם?

“חד משמעית, אני יכול להשתמש בהם והרבה. בסוף הם קובעים מי משחק ויש לי הרבה שיחות איתם”.

מתי לופס יחזור?

“היום הוא נוחת בחזרה, נחשוב אם נשתמש בו בשבת. הוא כשיר”.

איזה עוד רכש עשוי להגיע?

“אמרתי, אני רוצה שחקן התקפה בצד ימין של המגרש, מקווה שבעזרת השם נצליח. סבובו? אין משהו חדש”.

איגור זלאטנוביץ’ דיבר על השוני בין ב”ש לנתניה: “ברור שזה לא אותו דבר, פה יש לחץ על אליפות. כל משחק רע או שמפסידים יש הרבה לחץ, זה נורמלי. אנחנו נלחמים והקהל מסתכל עלינו”.

הייתה לך פציעה קשה שנה שעברה. איך הרגשת שהגעת למועדון ובהתחלה לא הבקעת?

“הבעיה העיקרית הייתה שלא התאמנתי כמה חודשים עם הקבוצה. זה היה הקושי. הייתי צריך זמן כדי להיכנס לכושר ולהכיר שחקנים חדשים”.

המשחק נגד ריינה הוא נגד קבוצה שהיא לא ברמה הכי גבוהה. אתם צריכים להגיע עם יותר ביטחון?

“כן, אנחנו צריכים להיות יותר אגרסיביים. השנה אנחנו לא מספיק טובים במשחקי חוץ. צריכים לבוא מוכנים מהדקה הראשונה”.

אתה רואה הבדל בין ב”ש לשאר קבוצות הצמרת?

“לא. כל משחק נגדן הוא קשה. זה תלוי בנו כשחקנים ואיך אנחנו מגיעים למשחק, אם מגיעים אינטנסיביים, או ‘חצי חצי’”.

אחד הדברים שהפועל ב”ש טובה בהם זה לכבוש.

“כן, יש לנו הרבה איכות בהתקפה. עד כה אנחנו הקבוצה ההתקפית הכי טובה, הבעיה היא יותר בהגנה, סופגים יותר מדי”.

שמענו שב”ש רוצה להחתים את איסט, איך אתה מרגיש עם תחרות?

“אם הוא יגיע אני אאחל לו בהצלחה”.