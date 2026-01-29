יום חמישי, 29.01.2026 שעה 11:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5017-4223ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3834-4123מנצ'סטר יונייטד4
3725-3923צ'לסי5
3632-3523ליברפול6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2523אברטון10
3326-2423סנדרלנד11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2638-3123לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

"כשראינו את מוריניו צעקנו 'מה אתה עושה?'"

פפ סיפר כי הוא ושחקניו צפו במאמן בנפיקה מורה לשוערו לעלות והיו נסערים, שכן שער של ריאל מדריד היה מדיח אותם מהשמינייה: "אשלח לו הודעת תודה"

|
ז'וזה מוריניו ופפ גווארדיולה (רויטרס)
ז'וזה מוריניו ופפ גווארדיולה (רויטרס)

מנצ’סטר סיטי הבטיחה אמש (רביעי) את עלייתה ישירות אל שמינית גמר ליגת האלופות, זאת לאחר שגברה 0:2 בביתה על גלאטסראיי וסיימה במקום השמיני בטבלת שלב הליגה, אומנם הסיטיזנס לא היו תלויים בעצמם וההעפלה הזו הגיעה לאחר לא מעט רגעים שקטים.

מאמן הקבוצה, פפ גווארדיולה, סיפר כי לאחר סיום המשחק של קבוצתו, הוא ושחקניו התכנסו כדי לצפות במשחק בין ריאל מדריד לבנפיקה ליסבון, שהיה אז במצב של 2:3 לטובת הפורטוגלים, כאשר שחקני סיטי ידעו ש-3:3 ידיח אותם מהשמינייה הראשונה וישלח אותם אל שלב הפלייאוף. מה שהם לא ידעו זה שבנפיקה הייתה צריכה עוד שער כדי להעפיל בעצמה אל שלב הפלייאוף ולא להיות מודחת, דבר שלבסוף קרה עם ה-2:4 הדרמטי של השוער טרובין.

כאמור, במהלך הדקה ה-98, כאשר התוצאה עמדה על 2:3, מאמן בנפיקה ויריבו הספורטיבי של פפ משכבר הימים, ז’וזה מוריניו, שלח את טרובין לרחבה, והשוער האוקראיני כבש את השער הרביעי שהבטיח לבנפיקה את המקום בפלייאוף על בסיס הפרש שערים.

שחקני בנפיקה בטירוף (IMAGO)שחקני בנפיקה בטירוף (IMAGO)

“כולנו היינו שם ולא ידענו שבנפיקה צריכה שער כדי להעפיל, אז כשמוריניו סימן לשוער לעלות כולנו שאלנו ‘מה אתה עושה? למה אתה עולה?’ – כי ידענו שריאל מדריד יכולה להשוות ואז היינו בחוץ”, סיפר גווארדיולה. עם זאת, המאמן הספרדי הוסיף בחיוך: “אבל זו הייתה אסטרטגיה טובה של ז’וזה כדי להבקיע את השער הרביעי, נכון”. כשנשאל האם ישלח הודעת תודה למוריניו, השיב: “כן, כמובן”.

מבחינתה של מנצ’סטר סיטי, גווארדיולה חווה ערב מוצלח – הקבוצה שלו, כאמור, עשתה את שלה וניצחה 0:2 את גלאטסראיי הודות לשערים של ארלינג הולאנד וריאן שרקי. החדשות הפחות טובות הגיעו עם פציעתו של ז’רמי דוקו, שהיה מעורב בשני השערים, אך נאלץ לצאת מהמשחק עקב כאבים בשריר התאומים.

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

“המחצית הראשונה הייתה טובה יותר מהשנייה”, ציין גווארדיולה. “אני ממש שמח שסיימנו במקום השמיני, במיוחד בהתחשב ברמת הקושי בליגת האלופות היום. כשהתחלתי לפני 16 או 17 שנים, ליגת האלופות הייתה סוג אחר של תחרות. היום כל קבוצה היא באמת קשה מאוד. אני ממש שמח שאנחנו לא משחקים בשלב הפלייאוף, ואני מקווה שנגיע לשמינית הגמר במרץ במיטבנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */