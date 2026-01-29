"כשראינו את מוריניו צעקנו 'מה אתה עושה?'"

מנצ’סטר סיטי הבטיחה אמש (רביעי) את עלייתה ישירות אל שמינית גמר ליגת האלופות, זאת לאחר שגברה 0:2 בביתה על גלאטסראיי וסיימה במקום השמיני בטבלת שלב הליגה, אומנם הסיטיזנס לא היו תלויים בעצמם וההעפלה הזו הגיעה לאחר לא מעט רגעים שקטים.

מאמן הקבוצה, פפ גווארדיולה, סיפר כי לאחר סיום המשחק של קבוצתו, הוא ושחקניו התכנסו כדי לצפות במשחק בין ריאל מדריד לבנפיקה ליסבון, שהיה אז במצב של 2:3 לטובת הפורטוגלים, כאשר שחקני סיטי ידעו ש-3:3 ידיח אותם מהשמינייה הראשונה וישלח אותם אל שלב הפלייאוף. מה שהם לא ידעו זה שבנפיקה הייתה צריכה עוד שער כדי להעפיל בעצמה אל שלב הפלייאוף ולא להיות מודחת, דבר שלבסוף קרה עם ה-2:4 הדרמטי של השוער טרובין.

כאמור, במהלך הדקה ה-98, כאשר התוצאה עמדה על 2:3, מאמן בנפיקה ויריבו הספורטיבי של פפ משכבר הימים, ז’וזה מוריניו, שלח את טרובין לרחבה, והשוער האוקראיני כבש את השער הרביעי שהבטיח לבנפיקה את המקום בפלייאוף על בסיס הפרש שערים.

שחקני בנפיקה בטירוף (IMAGO)

“כולנו היינו שם ולא ידענו שבנפיקה צריכה שער כדי להעפיל, אז כשמוריניו סימן לשוער לעלות כולנו שאלנו ‘מה אתה עושה? למה אתה עולה?’ – כי ידענו שריאל מדריד יכולה להשוות ואז היינו בחוץ”, סיפר גווארדיולה. עם זאת, המאמן הספרדי הוסיף בחיוך: “אבל זו הייתה אסטרטגיה טובה של ז’וזה כדי להבקיע את השער הרביעי, נכון”. כשנשאל האם ישלח הודעת תודה למוריניו, השיב: “כן, כמובן”.

מבחינתה של מנצ’סטר סיטי, גווארדיולה חווה ערב מוצלח – הקבוצה שלו, כאמור, עשתה את שלה וניצחה 0:2 את גלאטסראיי הודות לשערים של ארלינג הולאנד וריאן שרקי. החדשות הפחות טובות הגיעו עם פציעתו של ז’רמי דוקו, שהיה מעורב בשני השערים, אך נאלץ לצאת מהמשחק עקב כאבים בשריר התאומים.

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

“המחצית הראשונה הייתה טובה יותר מהשנייה”, ציין גווארדיולה. “אני ממש שמח שסיימנו במקום השמיני, במיוחד בהתחשב ברמת הקושי בליגת האלופות היום. כשהתחלתי לפני 16 או 17 שנים, ליגת האלופות הייתה סוג אחר של תחרות. היום כל קבוצה היא באמת קשה מאוד. אני ממש שמח שאנחנו לא משחקים בשלב הפלייאוף, ואני מקווה שנגיע לשמינית הגמר במרץ במיטבנו”.