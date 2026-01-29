"קור רוח של רוצח ברחבה, המגדלור של סן ז'ילואז"

הבוקר (חמישי) בבלגיה, השם שמופיע על שפתי כל אוהד כדורגל הוא אחד ויחיד: ענאן חלאילי. אחרי עונת בכורה אירופית שהתאפיינה בעליות וירידות, הקיצוני הישראלי של אוניון סן ז'ילואז סיפק אמש את החותמת הסופית לכך שהוא שייך לרמות הגבוהות ביותר. שער הניצחון הדרמטי שלו בדקה ה-70 ב-0:1 על אטאלנטה החזקה לא רק העניק לקבוצתו סיום מתוק לקמפיין ליגת האלופות, אלא גם קיבע את מעמדו כאחד הכישרונות הצעירים המסקרנים ביבשת.

עבור חלאילי, שרשם את שערו השלישי העונה במפעל היוקרתי מכולם, הבוקר הזה הוא קו פרשת מים. אם עד כה דיברו עליו כפוטנציאל, הרי שהביצוע אמש, כדור מהאוויר לרשת של מרקו ספורטיילו, הפך אותו ל"דבר האמיתי" בעיני הפרשנים בבריסל.

"המוציא לפועל שאוניון חיפשה"

התקשורת הבלגית, שלעיתים ידועה בביקורתיות שלה כלפי שחקני רכש, יצאה מגדרה הבוקר. ב-’HLN’ היוקרתי, תמונתו של חלאילי חוגג עיטרה את הכותרת הראשית של מדור הספורט תחת הכותרת: "הסיוט של אטאלנטה". בגוף הכתבה נכתב: "במשחק שבו אוניון הייתה זקוקה לניצוץ, חלאילי היה המגדלור. הסיומת שלו בדקה ה-70 לא הייתה עניין של מזל, אלא של קור רוח של רוצח ברחבה. מול הגנה איטלקית נוקשה, הישראלי מצא את הפרצה והעניק לאוהדים בלוטו פארק רגע של אקסטזה טהורה".

ענאן חלאילי מאושר (IMAGO)

גם ב-’Le Soir’ הצרפתי-בלגי לא חסכו בסופרלטיבים: "חלאילי הוא היהלום שזרח ברגע האמת", נכתב בטור הפרשנות המרכזי. "בעוד שחבריו לקבוצה התקשו לפצח את המערך של גאספריני, חלאילי הראה שיש לו את האיכות האישית לשנות משחק במהלך אחד. שלושה שערים בקמפיין ליגת האלופות בעונת בכורה? זהו נתון ששמור לכוכבים הגדולים באמת. אוניון אולי סיימה את דרכה במפעל, אבל חלאילי רק התחיל את המסע שלו".

באתר ‘Sporza’ ניתחו את המהלך שהוביל לשער והחמיאו לטכניקה של הישראלי: "התנועה של חלאילי ללא כדור הייתה מושלמת, אבל הבעיטה? זו כבר הייתה אומנות. הוא לא חיכה שהכדור ינחת, אלא הכה בו בתזמון מושלם. שוער אטאלנטה יכול היה רק להסתכל".

שלושה שערים, מיליון ציפיות

ההופעה אמש מול אטאלנטה היא לא אירוע מקרי, אלא גרף שיפור מתמיד. חלאילי מסיים את שלב הליגה של הצ'מפיונס עם שלושה כיבושים, נתון פנטסטי לשחקן כנף בעונתו הראשונה במפעל. הנתון הזה מעמיד אותו בשורה אחת עם הליגיונרים הישראלים הגדולים ביותר ששיחקו באירופה.

מבחינה מקצועית, המשחק אמש הוכיח שחלאילי שיפר משמעותית את קבלת ההחלטות שלו בשליש האחרון. הוא לא רק כבש, אלא גם הטריד ללא הרף את אגף שמאל של האיטלקים, כשהוא מנצל את המהירות והפיזיות שלו כדי לגבור על שומרים מנוסים. היכולת שלו להתעלות דווקא מול יריבה מהסרייה א’, שנחשבת לאחת הליגות הטקטיות והקשות בעולם, מעידה על בגרות מנטלית יוצאת דופן.

ענאן חלאילי בטירוף (IMAGO)

היעד הבא: אקזיט בקיץ?

באוניון סן ז'ילואז יודעים היטב מה יש להם ביד. המועדון, שידוע כחממה לפיתוח שחקנים ומכירתם לליגות הבכירות (כמו בונדסליגה והפרמייר ליג), כבר מסמן את חלאילי כפרוספקט הגדול הבא. בעוד שהקבוצה עצמה הודחה מאירופה, ההופעות של חלאילי "על הבמה הגדולה" הקפיצו את המנייה שלו בעשרות אחוזים.

השאלה הגדולה כעת היא לא "האם", אלא "מתי". סקאוטים מגרמניה ומצרפת נכחו אמש ביציעים בבריסל, והשם של חלאילי סומן בפנקסים רבים בקו עבה. אם ימשיך ביכולת הזו גם בליגה הבלגית בחודשים שנותרו עד תום העונה, סביר להניח שבקיץ הקרוב נראה מאבק עיקש על שירותיו.

אבל עד אז, ענאן חלאילי יכול להתרווח הבוקר בכיסאו, לקרוא את העיתונים ולהבין: הוא כבש את בלגיה, ועכשיו אירופה כולה יודעת מי הוא. הילד שחלם על ליגת האלופות הפך לכובש מצטיין בה, והשמיים הם הגבול.