ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"צריכים לצאת מהאופוריה, עוד לא עשינו כלום"

נתניה מתכוננת להפועל ת"א, לוי שוקל שינוי אחד בהרכב. פלקושצ'נקו יעבור צילום וייעדר, 1,200 אוהדים הבטיחו את מקומם. וגם: תכנית הרכש ועסקת שדה

|
שחקני מכבי נתניה מאושרים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי נתניה מאושרים (חגי מיכאלי)

במכבי נתניה, יצאו מרוצים מאוד מהניצחון על מכבי חיפה בסוף השבוע האחרון, כאשר ביום שבת (15:00) מצפה לקבוצה משחק החוץ הקשה בליגה, מול הפועל תל אביב, שטרם איבדה נקודות בבית במשחק בו שיחקה.

המאמן רוני לוי, מתלבט האם לבצע שינויים בהרכב, כאשר אם יבצע אחד כזה, יובל שדה או באסם זערורה, עשויים לפתוח במקומו של ג'וניור דיומנדה. מקסים פלקושצ'נקו, ששוב נפצע במפשעה, צפוי לעבור אולטרסאונד וקיים חשש מקרע, כשאת המשחק בשבת הוא צפוי בכל אופן להחמיץ.

לגבי שדה, שיעבור לקלוז' בתום העונה, מדובר על חוזה לשלוש עונות, כאשר שכרו המוערך יעמוד על קצת יותר מ-175,000 יורו לעונה. יש לציין שבשל חוקי פיפ"א ובגלל שמדובר בשחקן פעיל במהלך עונה, הוא לא נדרש לבדיקות רפואיות בשלב זה. נתניה אגב, לא תרוויח מהמעבר.

יובל שדה מוסר (רועי כפיר)יובל שדה מוסר (רועי כפיר)

"עוד לא עשינו כלום. הניצחון על חיפה היה מרשים, אבל אנחנו צריכים לצאת מהאופוריה כי אנחנו הולכים למפגש מול קבוצת הבית הכי טובה בליגה", אמרו בנתניה, שתזכה לתמיכה של לפחות 1200 אוהדים שרכשו כרטיס למשחק עד כה.

המאמן רוני לוי רוצה להתחזק, כשכרגע מדובר על בלם זר ושחקן קישור התקפי זר. על פי המסתמן, תומר יוספי לא יגיע, כאשר במועדון עוקבים מקרוב אחר ההתפחויות בגזרת דור חוגי, ששיחק אצל לוי בהפועל חיפה ואם יבקש לעזוב, נתניה העבירה מסרים שתשמח לקלוט אותו.

