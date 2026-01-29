"צריכים לצאת מהאופוריה, עוד לא עשינו כלום"

במכבי נתניה, יצאו מרוצים מאוד מהניצחון על מכבי חיפה בסוף השבוע האחרון, כאשר ביום שבת (15:00) מצפה לקבוצה משחק החוץ הקשה בליגה, מול הפועל תל אביב, שטרם איבדה נקודות בבית במשחק בו שיחקה.

המאמן רוני לוי, מתלבט האם לבצע שינויים בהרכב, כאשר אם יבצע אחד כזה, יובל שדה או באסם זערורה, עשויים לפתוח במקומו של ג'וניור דיומנדה. מקסים פלקושצ'נקו, ששוב נפצע במפשעה, צפוי לעבור אולטרסאונד וקיים חשש מקרע, כשאת המשחק בשבת הוא צפוי בכל אופן להחמיץ.

לגבי שדה, שיעבור לקלוז' בתום העונה, מדובר על חוזה לשלוש עונות, כאשר שכרו המוערך יעמוד על קצת יותר מ-175,000 יורו לעונה. יש לציין שבשל חוקי פיפ"א ובגלל שמדובר בשחקן פעיל במהלך עונה, הוא לא נדרש לבדיקות רפואיות בשלב זה. נתניה אגב, לא תרוויח מהמעבר.

יובל שדה מוסר (רועי כפיר)

"עוד לא עשינו כלום. הניצחון על חיפה היה מרשים, אבל אנחנו צריכים לצאת מהאופוריה כי אנחנו הולכים למפגש מול קבוצת הבית הכי טובה בליגה", אמרו בנתניה, שתזכה לתמיכה של לפחות 1200 אוהדים שרכשו כרטיס למשחק עד כה.

המאמן רוני לוי רוצה להתחזק, כשכרגע מדובר על בלם זר ושחקן קישור התקפי זר. על פי המסתמן, תומר יוספי לא יגיע, כאשר במועדון עוקבים מקרוב אחר ההתפחויות בגזרת דור חוגי, ששיחק אצל לוי בהפועל חיפה ואם יבקש לעזוב, נתניה העבירה מסרים שתשמח לקלוט אותו.