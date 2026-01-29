יום חמישי, 29.01.2026 שעה 11:09
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

מה שהיא הייתה צריכה: לונדברג פורח במכבי ת"א

הצהובים קיבלו בדיוק בזמן את הגארד, שהביא עמו את מה שהיה חסר - ניסיון יורוליג, והרבה. הערב ב-21:45 הוא ינסה להוביל אותם לניצחון מול ולנסיה

|
איפה לונדברג חוגג (רועי כפיר)
איפה לונדברג חוגג (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 21:45) בוולנסיה, כשבעשרת המשחקים האחרונים המאזן של הקבוצה עומד על שישה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים. למעשה, מאז צירפה את גבריאל 'איפה' לונדברג, מאזנה עומד על שבעה ניצחונות אל מול חמישה הפסדים, ונראה שאין זמן מתאים מכך מאשר לעסוק במה מביא עימו הגארד שהיה כל כך חסר לצהובים מפתיחת העונה.

אין ספק שבמידה והיה פותח בצהוב את העונה,הוא היה לשים את מכבי במקום טוב יותר. במקום מסוים, לונדברג בהחלט נותן לה גם דברים להמשך, כשמתמטית היא בהחלט במאבק. השחקן, כזכור, התגלה לאוהדי היורוליג במדי צסק"א מוסקבה בכלל לפני מספר שנים, ולעכברי הכדורסל עוד לפני בימים בהם שיחק בפולין תחת ז'אן טבק. לאלו שממש משתייכים לבוגרי קורס עכברי כדורסל מתקדמים, הרי שעוד מהתקופה בדנמרק.

בפולין הוא פשוט היה מדהים ולא בכדי צסק"א פשוט קפצה על הגארד, שאפשר לומר עליו שהוא לא רכז, כשבמציאות של היום הוא יותר 'סקנדרי'. השורה התחתונה מבחינת מכבי תל אביב היא בראש ובראשונה שיש לה גארד עם סייז ופלג גוף עליון חזק, שיכול לעזור לו לגבור על השומרים שלו דרך הפיזיות, בין היתר. 

איפה לונדברג (חגי מיכאלי)איפה לונדברג (חגי מיכאלי)

אייקיו הכדורסל שלו גבוה וקבלת ההחלטות שלו נהדרת, אך בקבוצות היורוליג התפקיד שלו הרגיש כמשלים שתומך באיכות גבוהה במיוחד, בטח כשמסתכלים על הסגלים שהיו לקבוצת הצבא האדום ו-וירטוס בולוניה, ובהתחשב בכמות הדקות אשר קיבל. בהתאם לחוקי הפורמט אצל עודד קטש, הוא אמנם משחק יותר מאשר הוא שיחק בשניים מתוך שלוש התחנות הקודמות שלו בתחרות הבכירה של אירופה, אך ממוצע הנקודות שלו הוא השני הכי גבוה מאז אותה חצי עונה בצסק"א מוסקבה כשהגיע.

לונדברג הוא איפשהו בין לבין, אך הדבר הכי בולט שהוא מביא עימו ושהיה חסר בפתיחת העונה הוא ניסיון אירופאי, ולא סתם ניסיון אירופאי אלא ניסיון יורוליג בעונה סדירה, בפלייאוף וגם מעט בפיינל פור. במקום מסוים הניסיון שלו מביא גם המון שקט, מה שבולט על המגרש: הוא עוזר לכל החתיכות בפאזל ליפול במקומן, עד כמה שאפשר, ואיתו מכבי תל אביב במאזן חיובי בעשרת המשחקים האחרונים. יתרה מכך, היא הקבוצה היחידה מחוץ לעשירייה הראשונה שמחזיקה במאזן חיובי בעשרת המשחקים האחרונים שלה.

לונדברג מאפשר שימוש ביוניטים שונים בקו האחורי שנותנים למאמן הצהובים עוד כמה אופציות ופתרונות בשני צידי המגרש. לונדברג, שקם לתחייה מחדש תחת קטש כמו לא מעט גארדים, הפך לנכס של ממש במכבי תל אביב. דווקא בצהוב קורה משהו עם לונדברג שלא קרה בקבוצותיו הקודמות, דבר שאולי ציפו ממנו לעשות אך מסיבות כאלו ואחרות לא בהכרח קרה. אצל התל אביבית התפקיד של לונדברג מהותי הרבה יותר והוא לא פחות מאשר מוביל. 

גבריאל לונדברג (חגי מיכאלי)גבריאל לונדברג (חגי מיכאלי)

תקראו לזה רנסנס, תקראו לזה בגרות, או שתקראו לזה גדילה לתוך הסיטואציה, אך זה לא משנה במה תבחרו, כי השורה התחתונה היא שנראה שמדובר באיפה שונה, מבוגר אחראי שהוא גם מנהיג בין היתר. הדבר בולט במיוחד בקבוצה שקיבלה המון ניסיון, לאחר שזה היה אולי הדבר שהיא חסרה יותר מהכל. 

לונדברג מביא לסגל איזון ונוכחות, והוא ללא ספק הדבר הכי קרוב שיש לצהובים בעמדת הפויינט גארד, להוציא את תמיר בלאט כמובן שכבר שנים משחק כמו מנהל משחק מנוסה וממולח במיוחד. הער,ב גם בגלל החיסורים אך בעיקר בגלל חשיבות המשימה של מכבי תל אביב מול קבוצה שמחזיקה במאזן ביתי של 10-2, מכבי ת”א חייבת את לונדברג. 

