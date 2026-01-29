דריכות במכבי לוולנסיה: נצטרך משחק מושלם

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 21:45) ברואיג ארנה למפגש מול ולנסיה במסגרת המחזור ה-25 של היורוליג. הצהובים רוצים לייצר רצף ניצחונות שני העונה והדרך לשם עוברת דרך ניצחון בולנסיה: "אנחנו צריכים להתקדם וכדי להתקדם צריכים לעשות ניצחונות חוץ גדולים ומשמעותיים" אמרו במועדון לקראת המשחק מול קבוצתו של פדרו מרטינז אותה ניצחו בסיבוב הקודם.

בסביבת הקבוצה רוצים לשפר עמדות לקראת ההמשך, כאשר ברור שניצחון בספרד ישים אותם בפוזיציה בה יש להם יתרון אבסולוטי מול הכתומים במידה ויהיה שובר שוויון ראש בראש. ערב המחזור ה-25 הצהובים כחולים מדורגים במקום ה-14 כשבמאזנה של הקבוצה 10 ניצחונות אל מול 14 הפסדים, כך שיש לה דרך רצינית לעבור, כאשר אנשי המועדון מודים: "במשחקים האחרונים לא שיחקנו טוב בחוץ ונצטרך לעשות משחק טוב מאוד, כמעט מושלם כדי לנצח בחוץ את ולנסיה".

מנגד, הכתומים מדורגים במקום השביעי לאחר פתיחת העונה הנהדרת שלהם, כשכעת במאזנם 15 ניצחונות אל מול תשעה הפסדים. במכבי תל אביב מבהירים כי מדובר במשחק חשוב מאוד מול קבוצה שנמצאת בעיצומה של עונה טובה מאוד בתחרות הבכירה של אירופה, ולאור איך שהמשחק הקודם בין הצדדים התפתח בשילוב העובדה שעודד קטש חסר שלושה שחקנים שלקחו חלק במפגש הקודם, האתגר ברור כמו גם המטרה: "רוצים להראות שאנחנו שייכים לרמות האלו ויכולים להתמודד עם קבוצות טובות כאלו".

תמיר בלאט, יאריך גם הוא חוזה? (רועי כפיר)

בסביבת הקבוצה מדברים על הצורך לשחק משחק כמעט מושלם כדי לתת לעצמם סיכוי מול ולנסיה, וכשלדבריהם הם צריכים להתעלם מרעשי הרקע ולהישאר מרוכזים במשחק. בתוך כך לאחר הארכת חוזהו של וויל ריימן, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE במועדון צפויים להתחיל בקרוב בשיחות עם תמיר בלאט על הארכת חוזהו. נראה שבמועדון בוחנים אופציות נוספות לעונה הבאה וביניהן את ג'יימס פאלמר ג'וניור (1.96,29) שחקנה של גלאטאסריי, שמעמיד ממוצעים של 15.3 נקודות לצד 5 ריבאונדים ו-4.6 אסיסטים בליגת האלופות של פיב"א, וכשבליגה הטורקית ממוצעיו עומדים על 21 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-5.1 אסיסטים. האמריקני מסוגל לשחק הן בעמדה שלוש והן בשתיים כאשר הוא יודע להוריד כדור לרצפה ולייצר לעצמו ולחבריו..