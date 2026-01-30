ג׳וקוביץ׳ הימם את סינר עם 2:3 אדיר ועלה לגמר

מי שחשב שימי הקסם של נובאק ג’וקוביץ’ שייכים לעבר, שיחשוב שוב. הסרבי הבלתי נגמר סיפק היום (שישי) באליפות אוסטרליה הפתוחה אחד מהניצחונות הגדולים והמרשימים בקריירה שלו, כשחזר פעמיים מפיגור מערכה והכניע את יאניק סינר במותחן אדיר של חמש מערכות ויותר מארבע שעות. בדרך, הוא שוב הוכיח שבמעמדים הגדולים, ובעיקר כשנדמה שהוא עם הגב לקיר, אין יריב שמסוגל להוציא אותו מהמשחק.

הפתיחה דווקא נראתה כמו עוד ערב איטלקי. סינר עלה חד, אגרסיבי ומדויק, ניצל פתיחה מהוססת של ג’וקוביץ’ ושלט בקצב כדי לקחת את המערכה הראשונה. נובאק הגיב במערכה השנייה עם עלייה ברמת ההגשה, שבירה קריטית והמון אופי, אך סינר לא נבהל, העלה הילוך במערכה השלישית והחזיר לעצמו את היתרון עם רצף משחקונים מרשים, כזה שכבר גרם לרבים לחשוב שההכרעה קרובה.

אלא שאז הגיע השלב שבו ג’וקוביץ’ הופך מגמר טוב לקרב הישרדות. במערכה הרביעית הוא שיחק טניס מחושב, חכם ובעיקר קר רוח, ניצל רגעי לחץ של סינר והצליח לכפות מערכה חמישית. שם, כשהכל כבר על הקו, האיטלקי שוב קיבל הזדמנויות, אך נובאק היה זה שידע לקחת את הנקודות החשובות באמת, עם שבירה מכריעה ומופע ווינריות שהוציא את סינר משיווי משקל.

צפו: העולים לגמר באליפות אוסטרליה

בסיום, אחרי 4:10 שעות של מאבק פיזי ומנטלי יוצא דופן, ג’וקוביץ’ יצא כשידו על העליונה והבטיח לעצמו מקום נוסף בגמר אליפות אוסטרליה, שם ימתין לו קרלוס אלקרס לקרב דורות מסקרן. סינר יכול לצאת עם הרבה מחמאות, אך גם עם תחושת פספוס גדולה, בעוד נובאק ממשיך להזכיר לכולם: עד שהוא לא תולה את המחבט, אסור להספיד אותו, אפילו לא לרגע.

מערכה ראשונה: 3:6 ליאניק סינר

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

יאניק סינר חותם (רויטרס)

השעון לא הראה שש דקות וכבר ראינו שבירה, ואולי טיזר עד כמה לצערנו המפגש הזה לא כל כך כוחות היום. סינר הגיש ראשון ומהר מאוד עלה ל-0:1, כשמיד הוא שבר את נולה בדרך ל-0:2 מהיר. שני אייסים ושתי טעויות בלתי מחויבות של הג’וקר סידרו לאיטלקי 0:3 כבר אחרי תשע דקות, ואז ג’וקוביץ’ עלה על הלוח כשהוא שרד נקודת שבירה ושני דיוסים. המדורג שני בעולם לא נתן לנובאק לחלום אפילו כשעמד בשתי ההגשות הבאות שלו ולא איבד נקודות, כשבתווך הסרבי כן הצליח לשמור על ההגשה שלו גם כן. סינר חסך כוחות בהגשה של נולה ונכנע במשחקון הזה על האפס, רק כדי לנצח בהגשה שלו על המערכון על האפס ולעלות ל-0:1 במערכות.

נובאק ג'וקוביץ' חובט (רויטרס)

יאניק סינר (רויטרס)

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

מערכה שנייה: 3:6 לנובאק ג’וקוביץ’

הפעם ג’וקוביץ’ לא נשבר בהגשה הראשונה שלו במערכה, וגם לא בשנייה, כאשר אחרי שלושה משחקונים לוח התוצאות הראה 1:2 לנולה בלי שבירות ובלי יותר מידי בעיות, שלושתם בסך הכל ב-13 דקות בלבד. ג’וקוביץ’ שבר! זה כלל שני דיוסים ושלוש נקודות שבירה, אבל בשלישית הסרבי עשה זאת ועלה ל-1:3 מפתיע. נובאק כאן ובגדול, כאשר הסרבי מיד אחרי ששבר הגיש ונכנס ל-40:0, אך רשם חמש נקודות רצופות ומלאות באופי כדי לעלות ל-1:4, סינר צימק מיד למרות קרב עיקש של יריבו. עוד מפגן אופי, הפעם נולה נקלע לנקודת שבירה של יריבו שוב, והסרבי ענה כמו גדול עם שני אייסים ועוד הגשה מושלמת שנגעה רק בקצה המחבט של יריבו, 2:5 לאגדה. הג’וקר כנראה ויתר על לעצור הגשה של סינר והפסיד על האפס כדי לשמור כוחות להגשה שלו על המערכה, והוא עמד במשימה! ג’וקוביץ’ הגיש נפלא ועם 3:6 קבע 1:1 במערכות.

נובאק ג'וקוביץ' לוקח אוויר (רויטרס)

יאניק סינר מתאמץ (רויטרס)

נובאק ג'וקוביץ' מול יאניק סינר (רויטרס)

מערכה שלישית: 4:6 ליאניק סינר

סינר בא לאותת במערכה הזו ופתח אותה עם הגשה נהדרת ועל האפס עלה ל-0:1, אבל ג’וקוביץ’ הגיע חדור גם הוא להראות שהכל פתוח כאן ובשתיים וחצי דקות קבע 1:1. אחרי שני משחוקנים צמודים לא היו שבירות והלוח הראה 2:2, כשהמשחקון שבא לאחר מכן, ג׳וקוביץ׳ כבר הגיע לנקודת שבירה, אך איבד את היתרון וסינר חזר בזמן כדי לשמור על ההגשה ועלה ל-2:3. ג׳וקוביץ׳ איזן מיד, וכמוהו גם סינר לא נשבר ועלה בקלות ל-3:4. נולה חזר ל-4:4, ואז סינר הפגין שני משחקונים אדירים וניצח על האפס בדרך לשבירה וניצחון במערכה.

יאניק סינר מרוצה (רויטרס)

נובאק ג׳ו׳קוביץ׳ מאוכזב (רויטרס)

מערכה רביעית: 4:6 לנובאק ג׳וקוביץ׳

הסרבי פתח את המערכה הרביעית בסערה עם שבירה כבר במשחקון הראשון. בשני המשחקונים הבאים השניים שמרו על ההגשות ונולה עדיין מוביל 1:2. גם בשני המשחקונים הבאים, השניים שמרו על ההגשות ולא התקשו. אחרי 3:4, המשחקון השמיני סיפק דרמה רצינית. סינר כבר הגיע לשתי נקודות שבירה, אך פספס את ההזדמנות להשוות בשתיהן ונולה ניצל וניצח את המשחקון. סינר שמר על ההגשה במשחקון שאחרי, וג׳וקוביץ׳ גבר אחר משחקון צמוד בסט פוינט וניצח את המערכה בדרך לאחת אחרונה ומכריעה.

נובאק ג׳וקוביץ׳ בפעולה (רויטרס)

יאניק סינר (רויטרס)

נובאק ג׳וקוביץ׳ מרוצה (רויטרס)

מערכה חמישית: 4:6 לנובאק ג׳וקוביץ׳

סינר ניצח את המשחקון הראשון ושמר על ההגשה, וכמעט שבר מיד אחרי כשכבר הגיע לשתי נקודות שבירה, אך נולה חזר בזמן והצליח להפוך בדרך ל-1:1. סינר ניצח את המשחקון הבא, והגיע להזדמנות גדולה בזה שאחריו כשהוביל 15:40 וקיבל 3 הזדמנויות לשבור, אך נולה בקאמבק אדיר לקח את המשחקון וקבע 2:2. גם במשחקונים השניים שמרו על ההגשות והתוצאה הראתה 3:3. במשחקון פשוט אדיר, השניים הגיעו לשוויון 40:40, נולה במפגן ווינריות הצליח לשבור ועלה ליתרון 3:4. סינר עלה ל-0:40 ועמד בפני שלוש נקודות שבירה רצופות והזדמנות גדולה לאזן, אך נולה שוב במפגן ווינריות פשוט מטורף חזר לשוויון וניצח את המשחקון. האיטלקי שוב לא עמד בלחץ. במשחקון שאחרי סינר שמר על ההגשה עם ניצחון על האפס. נולה ידע שהוא חייב לקחת את המשחקון הזה בשביל לנצח, עמד בפני שלוש נקודות משחק, אך סינר לא וויתר ואיזן. בסיום, גו׳וקוביץ׳ הצליח לקחת את המשחקון וניצח אחרי מערכה אדירה שלו.

נובאק ג׳וקוביץ׳ מותש ומאושר (רויטרס)