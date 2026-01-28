יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:50
ליגה קפריסאית 25-26
4513-4719אומוניה ניקוסיה1
4017-3519א.א.ק. לרנקה2
3717-3819אריס לימסול3
3716-3418פאפוס4
3618-2619אפולון לימסול5
3315-3418אפואל ניקוסיה6
2726-2319א.א.ל לימסול7
2322-1719אולימפיאקוס ניקוסיה8
2126-1619אומוניה אראדיפו9
2029-1519אנורתוזיס10
1934-1619אקריטס11
1725-1419קרסאבה איפסונה12
1435-1719אתניקוס אכנאס13
144-519פראלימני14

גורפינקל יחתום לשנתיים וחצי בא.א.ק. לרנקה

המגן השמאלי בן ה-27, ששיחק בצ’נגדו בליגה הסינית, בדרך ליעד חדש בקריירה - יצטרף לקבוצה מהמקום השני בליגה הקפריסאית בחוזה לשנתיים וחצי

יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)

בדרך ליעד חדש: יהב גורפינקל, המגן השמאלי בן ה-27, צפוי לחתום מחר על חוזה לשנתיים וחצי בא.א.ק. לרנקה הקפריסאית, שכבר הבטיחה את מקומה בשלב 16 האחרונות של הקונפרנס ליג.

כאמור, הצדדים הגיעו להבנות מלאות, ולאחר השלמת הפרטים האחרונים, גורפינקל אמור להפוך לשחקן הקבוצה ולצאת לדרך חדשה בקבוצה שנמצאת במקום השני בליגה הקפריסאית ומתמודדת גם בשלבי הנוק-אאוט של הקונפרנס ליג.

הפועל, שבדיה וסין: התחנות שעבר

המגן גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה אך רשם שלוש הופעות בלבד במדי הקבוצה הבוגרת. בהמשך, גורפינקל יצא למספר עונות השאלה למועדונים כמו נצרת עילית, הפועל חדרה והפועל חיפה, עד שלבסוף עבר לנורשפין השוודית.

ב-2022 חתם במדי הפועל ת”א במדיה שיחקת במשך שנתיים, כשב-2024 עבר לשורותיה של צ’נגדו מהליגה הסינית.

