גורפינקל יחתום לשנתיים וחצי בא.א.ק. לרנקה

בדרך ליעד חדש: יהב גורפינקל, המגן השמאלי בן ה-27, צפוי לחתום מחר על חוזה לשנתיים וחצי בא.א.ק. לרנקה הקפריסאית, שכבר הבטיחה את מקומה בשלב 16 האחרונות של הקונפרנס ליג.

כאמור, הצדדים הגיעו להבנות מלאות, ולאחר השלמת הפרטים האחרונים, גורפינקל אמור להפוך לשחקן הקבוצה ולצאת לדרך חדשה בקבוצה שנמצאת במקום השני בליגה הקפריסאית ומתמודדת גם בשלבי הנוק-אאוט של הקונפרנס ליג.

הפועל, שבדיה וסין: התחנות שעבר

המגן גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה אך רשם שלוש הופעות בלבד במדי הקבוצה הבוגרת. בהמשך, גורפינקל יצא למספר עונות השאלה למועדונים כמו נצרת עילית, הפועל חדרה והפועל חיפה, עד שלבסוף עבר לנורשפין השוודית.

ב-2022 חתם במדי הפועל ת”א במדיה שיחקת במשך שנתיים, כשב-2024 עבר לשורותיה של צ’נגדו מהליגה הסינית.