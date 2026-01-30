לפנתאון: 2:3 מטורף במערכות לאלקראס על זברב

התרגלנו שרוג’ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק ג’וקוביץ’ סיפקו לנו הופעות ענק מידי שנה, התרגלנו אפילו כבר בגיל צעיר שלהם ליאניק סינר וקרלוס אלקראס עושים זאת, אבל היום (שישי) אלכסנדר זברב ואלקראס סיפקו ללא צל של ספק את אחד המשחקים הכי גדולים שאליפות אוסטרליה הפתוחה ראתה, ובסיומו המדורג ראשון בעולם העפיל לראשונה בקריירה שלו לגמר במלבורן.

לפי ההתחלה היה נראה שיהיה קל. שלוש שעות משחק, שלוש מערכות, בקטנה. אלקראס שבר ראשון במערכה הראשונה ולקח את ההובלה ובשובר שוויון מיני ברייק אחד הספיק לו ל-0:2 במערכות, אבל אז החלה התפנית. תחילה הספרדי הרגיש את המפשעה, ומאותו רגע סאשה התנפל כמו פיטבול וראה את החולשה. שובר שוויון השני נתן לו לצמק, והשלישי נתן לו להשוות.

המשחק נמשך ונמשך, כל נקודה זה ראלי, כל ראלי זה הצגה, ולאט לאט השעון הוכיח שיש היסטוריה כאשר חמש שעות ו-27 זה חצי הגמר הכי ארוך בהיסטוריה של אליפות אוסטרליה הפתוחה. במערכה החמישית זברב כבר הגיש כדי לנצח, כשהוא מוביל במערכה 4:5, אבל אלקראס הראה מאיזה חומר הוא עשוי ושבר, שמר על ההגשה ושבר שוב כדי לרשום 5:7 ולנעול בסך הכל 4:6, 6:7, 7:6, 7:6, 5:7 בלתי נשכח.

זברב יכול רק לצאת עם המחמאות כאשר הוא לא הצליח לשחזר את ההישג שלו משנה שעברה, אז הגיע לגמר במלבורן. בכל מקרה, לאלקראס יש שניים מכל גרנד סלאם למעט אחד, אוסטרליה. יש לו שניים ברולאן גארוס, שניים בווימבלדון ושניים בארה”ב, וזה אפילו הגמר הראשון שלו ויותר מזה, זה אפילו היה חצי הגמר הראשון שלו ברוד לייבר ארנה במלבורן.

מערכה ראשונה: 4:6 לקרלוס אלקראס

קרלוס אלקראס יוצא למשטח (רויטרס)

קרלוס אלקראס וסאשה זברב רגע לפני (רויטרס)

זברב הגיש ראשון ואחרי שני משחקונים של העתק הדבק, בו כל מגיש איבד שתי נקודות, אבל הצליח לשמור על ההגשה ולא להישבר. שתי הגשות מדהימות של סאשה פלוס שתי טעויות בלתי מחויבות של קרליטו נתנו 1:2 במשחקונים לגרמני, המדורג ראשון לא התקשה להשוות מנגד. ארבעה משחקונים, אפס שבירות, 2:2. סטטוס קוו נמשך כשהמדורג 3 שמר על האפס על ההגשות שלו, והספרדי עשה זאת עם איבוד של נקודה אחת בלבד.

קרלוס אלקראס עונה (רויטרס)

אלכסנדר זברב חובט (רויטרס)

כמעט שבירה, אבל לא מספיק. אלקראס פיגר 30:0 ועלה ל-30:40, אך את נקודת השבירה הראשונה במשחק הוא לא ניצל כשזברב הגיב נפלא עם שלוש הגשות עוצמתיות ברצף בשביל לעלות ל-3:4, כאשר מיד קרליטו לא התקשה בכלל להשוות בחזרה. הנה השבירה! אלקראס השיג נקודת שבירה ראשונה במשחק, וזברב נשבר עם מתנה גדולה דווקא עם דאבל פולט מאחד המגישים הטובים בעולם, 4:5 לקרליטו שיגיש כדי לעלות ל-0:1 במערכות. אלקראס עמד בזה! טעות בלתי מחויבת של זברב הכריעה והמדורג ראשון בעולם לקח את ההובלה במערכות ברוד לייבר ארינה.

קרלוס אלקראס מול אלכסנדר זברב (רויטרס)

סאשה זברב מתוסכל (רויטרס)

קרלוס אלקראס מאושר (רויטרס)

מערכה שנייה: 6:7 לקרלוס אלקראס

הקצב עלה והמשחק נפתח. המערכה השנייה החלה עם משחקון של 10 דקות, חמישה דיוסים, נקודת שבירה שלא נוצלה מבחינת אלקראס ושאגה של זברב שעלה ל-0:1 קשה, רק שהספרדי הוריד אותו לקרקע עם שוויון, שלא בא בקלות אחרי שגם הוא נקלע לדיוס. שתי הגשות מדהימות של זברב, האחת 199 קמ”ש והשנייה 208 קמ”ש, נעלו את המשחקון עבורו ונתנו לו 1:2, רק שקרליטו עשה כמעט את אותו הדבר במדויק ושמר על מצב מאופס בשבירות במערכה השנייה, 2:2. האייס הרביעי של זברב הבטיח לו ניצחון במשחקון החמישי ו-2:3. אלקראס נשבר! זברב השיג שלוש נקודות שבירה ובשתיים הראשונות לא מימש אותן, אבל בשלישית הוא עלה ל-2:4 וסיפק את הטוויסט במשחק, כשמיד הוא המשיך גם עם הגשה טובה על מנת לעלות ל-2:5.

קרלוס אלקראס מתאמץ (רויטרס)

חם ברוד לייבר ארנה (רויטרס)

קרלוס אלקראס בפעולה (רויטרס)

אלקראס צימק, וזברב יגיש כדי להשוות ל-1:1 במערכות. אלקראס שבר! מדהים. הספרדי עם הגב לקיר השיג שתי נקודות שבירה ובשנייה הוא השלים את המשימה והראה שהמערכה הזו רחוקה מלהיגמר. הקאמבק הושלם כשהספרדי כפה 5:5 אחרי המשחקון העשירי והוא אפילו השיג שתי נקודות שבירה מיד לאחר מכן, אבל הפעם היה תורו של הגרמני להראות אופי והוא התגבר על זה כדי לקבוע 5:6. אלקראס כפה שובר שוויון כשהגיש ועל האפס ניצח במשחקון. 0:2 במערכות לאלקראס! הספרדי ניצח בשובר השוויון. 11 נקודות לא היה מיני ברייק, ואז דווקא כשזה בדיוק הפך לנקודת מערכה הספרדי השיג את השבירה, כמה אופי, נזכיר שסאשה כבר הגיש כדי להשוות את המערכות על 1:1.

אלכסנדר זברב מאוכזב (רויטרס)

קרלוס אלקראס שמח (רויטרס)

מערכה שלישית: 6:7 לאלכסנדר זברב

אלקראס הגיש ראשון וזברב אפילו השיג נקודת שבירה, אבל הספרדי שוב הראה אופי ועם שני ווינרים און דה ליין עלה ל-0:1, הגרמני כפה 1:1 בלי הרבה בעיות. סטטוס קוו ברוד לייבר ארנה נשמר אחרי שאלקראס עלה ל-1:2 מבלי לאבד אף נקודה, אז סאשה עשה את אותו הדבר בדיוק. אין שבירות בארבעת המשחקונים הראשונים של המערכה השלישית. קרליטו פעם נוספת עשה זאת על האפס ואז בשביל לשבור את רצף “על האפס” זברב שמט נקודה אחת, אבל עדיין שמר על ההגשה כדי לקבוע 3:3, ומיד המדורג ראשון בעולם השמיט שתי נקודות, אך גם כן לא נשבר בדרך ל-3:4 אחרי שבעה משחקונים.

אלכסנדר זברב בפעולה (רויטרס)

קרלוס אלקראס במאמץ (רויטרס)

סאשה זברב מגיע (רויטרס)

סאשה השווה ואז קרה רגע מעניין מאוד, שאמנם אלקראס פעם נוספת לקח את ההובלה בחזרה, אך הוא נפצע במפשעה תוך כדי ומיד לקח פסק זמן רפואי. הספרדי חזר ואף הצליח כשהוא נראה לגמרי לא כשיר במאת האחוזים לקחת שוב את ההובלה, אבל גם יריבו לא התקשה יותר מידי בדרך ל-5:5. קרליטו איבד נקודה אחת ועלה ל-5:6, מה שאומר ששבירה והוא עולה לגמר. אז שבירה לא היה וזברב שמר על ההגשה, מה שאומר שיש עוד שובר שוויון, 6:6 במלבורן במערכה השלישית. לא נגמר, זברב צימק ל-2:1! הגרמני סחט שני מיני ברייקס ועלה על הלוח, כאשר ללא ספק רואים שהמפשעה של קרלוס מפריעה לו.

קרלוס אלקראס בפסק זמן רפואי (רויטרס)

קרלוס אלקראס מקבל טיפול (רויטרס)

מערכה רביעית: 6:7 לאלכסנדר זברב

אין ספק שאלקראס מתקשה כאשר זברב הגיש ראשון ועל האפס עלה ל-0:1, ואז הספרדי נקלע לדיוס עם הכאבים, אך הצליח לכפות 1:1. גם בשתי המשחקונים שלוו לא היו שבירות, כשזברב עלה ל-1:2 ומיד אלקראס השווה, והצד המעודד מבחינת הספרדי הוא שנראה שהוא נלחם היטב בפציעה כשניסה להקפיץ את הקהל עם הידיים. למרות המוטיבציה, סאשה עלה ל-2:3, קרליטו פעם נוספת סחט שוויון ואז פעם נוספת הגרמני לקח את היתרון בחזרה. כדורים חדשים, אבל סטטוס קוו, כשעדיין לא נרשמה שבירה במערכה הזו ואלקראס כפה 4:4 ושוב הדליק את הקהל.

קרלוס אלקראס מחויך (רויטרס)

קרלוס אלקראס מנסה לערב את הקהל (רויטרס)

קרלוס אלקראס ואלכסנדר זברב (רויטרס)

עוד שני משחקונים ללא שינוי דרמטי, כאשר הניגון חזר שוב עם 4:5 של זברב ו-5:5 מיד של המדורג ראשון בעולם. מערכה שלישית ברציפות – שובר שוויון. סאשה עלה ל-5:6, די בקלות הספרדי השווה. או דרמה ומערכה חמישית ואחרונה, או אלקראס בגמר לראשונה בקריירה שלו. מערכה 5! איזו דרמה במלבורן. אם בשוברי השוויון האחרים היה מיני ברייק אחד, כאן היו שישה, אבל ארבעה של אלקראס ורק שניים של זברב, מה שאומר 6:7 לגרמני, שהשלים שוויון מפיגור 2:0 במערכות.

קרלוס אלקראס בהלם (רויטרס)

סאשה זברב מרוצה (רויטרס)

מערכה חמישית: 5:7 לקרלוס אלקראס

הסנסציה קרובה מתמיד. כבר במשחקון הראשון, זברב שבר את אלקראס! הגרמני סחט דיוס, לקח את היתרון והשלים 0:1, ואז גם הגיש די בקלות בדרך ל-0:2. הספרדי עלה על הלוח ושמר על ההגשה כדי לצמק, רק שלצערו המשחקון שלווה היה מדהים ועם לא פחות מ-4 דיוסים ושתי נקודות שבירה, אבל זברב לא נשבר ומצא דרך לעלות ל-1:3. סאשה המשיך להראות אופי ועל אף שאלקראס צימק ואז גם צבר מומנטום שהוביל לנקודת שבירה, הגרמני הפך את הקערה ולא נשבר בדרך ל-2:4.

סאשה זברב (רויטרס)

קרלוס אלקראס (רויטרס)

המדורג ראשון איבד נקודה אחת, אבל הצליח לצמק, כאשר מיד הוא שוב היה קרוב לשבור עם שתי נקודות שבירה, אך פעם נוספת זברב הראה אופי וקבע 3:5 אחרי מספר ראלים מדהימים. קרליטו קצת התקשה, אבל צימק ל-5:4. זברב יגיש על עלייה לגמר. אלקראס שבר!!! לא ייאמן! עם הגב לקיר, הספרדי קבע 5:5 והמשחק הזה חי וקיים. אלקראס עמד בשלו ועלה ל-5:6, או שבירה נוספת ונגמר, או שובר שוויון רביעי במשחק הזה. אלקראס בגמר!!!! אחד המשחקים הכי גדולים בתולדות אליפות אוסטרליה ללא צל של ספק ואפילו בענף הטניס. הספרדי רשם 5:7 וניצח 2:3 במערכות אחרי שאיבד יתרון כפול ואף ראה את זברב מגיש לניצחון. לפנתאון.

קרלוס אלקראס לא מעכל (רויטרס)

קרלוס אלקראס נשכב על הרצפה מרוב אושר (רויטרס)

חיבוק קם בין שני סופרסטארים (רויטרס)

קרלוס אלקראס מאושר (רויטרס)