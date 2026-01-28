ויניסיוס ואמבפה בהרכב ריאל מדריד לבנפיקה

שלב הליגה של ליגת האלופות יינעל הערב (רביעי) באופן סופי, עם מחזור מרתק בו ישוחקו 18 משחקים במקביל, כאשר ריאל מדריד רוצה להבטיח את המקום בשמינייה הראשונה, כשהיא פוגשת למשחק מסקרן את בנפיקה ליסבון.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלבארו קרראס, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה

ז’וזה מוריניו יפגוש את הקבוצה איתה זכה בהכל. בהכל, למעט בליגת האלופות, ויש לו מטרה ברורה: לנצח, כדי לשמור על סיכוי תיאורטי של קבוצתו להשתחל אל 24 המקומות הממשיכים קדימה. מנגד, הבלאנקוס כבר הבטיחו את מקומם בפלייאוף, אבל התיאבון נפתח אחרי ה-1:6 על מונאקו, כשהמקום השני אמנם קלוש, אך עדיין בהישג יד.