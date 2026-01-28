אוסקר גלוך בהרכב של אייאקס לאולימפיאקוס

המחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות יצא לדרך הערב (רביעי) כשלפנינו צפויות דרמות גדולות במאבקי המיקומים הסופיים. אוסקר גלוך ואייאקס אומנם איבדו סיכוי ממשי להמשיך במפעל, אך יריבתם להערב (רביעי), אולימפיאקוס, חייבת לנצח על מנת לעלות שלב.

במשחקם האחרון לעונה של גלוך וקבוצתו ביוהאן קרויף ארנה, במסגרת ליגת האלופות, הם מארחים את היוונים שממוקמים במקום ה-24 בטבלה, בדיוק על הגבול של ההעפלה לשלב הבא. ההולנדים מגיעים דווקא במומנטום טוב לאחר שני ניצחונות רצופים על קראבח ו-ויאריאל. בצד השני גם היריבה מפיראוס מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים כשהם גברו על קייראט אלמטי ובאייר לברקוזן וזאת מבלי לספוג שער חובה.

הרכב אייאקס: ויטסלאב יארוש, אנטון גאיי, יורי באס, יוסיפ סוטאלו, אוון ווינדאל, יורי רגיר, דייבי קלאסן, סטיור, מיקה חודטס, אוסקר גלוך וקספר דולברג.

הרכב אולימפיאקוס: קונסטנינוס צולאקיס, ג׳ואו קוסטיניה, פאניוטיס רצוס, לורנזו פירולה, ורטגה, דני גרסיה, סנטיאגו הצה, צ׳יקיניו, דניאל פודנסה, גלסון מרטינס, איוב אל כעבי.