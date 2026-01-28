יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:51
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

עד לגמר: היתרון הגדול בו זכו וארסנל ובאיירן

שתי הקבוצות, שסיימו במקומות הראשונים בטבלה של שלב הליגה באלופות, ייהנו מאירוח משחקי הגומלין לאורך כל שלבי הנוקאאוט במפעל. כל הפרטים בפנים

|
ג'ושוע קימיך ודקלאן רייס (IMAGO)
ג'ושוע קימיך ודקלאן רייס (IMAGO)

שלב הליגה של ליגת האלופות הגיע הערב (רביעי) לסיומו, ובתום ערב דרמטי ומלא אירועים, בו התקיימו כל המשחקים במקביל, קיבלנו את הטבלה הסופית ואת רשימת העולות המלאה לשלב הפלייאוף ולשמינית הגמר. ארסנל ובאיירן מינכן סיימו בשני המקומות הראשונים, במה שיכול להעניק להם יתרון גדול עד לגמר.

אופ”א הפיקו לקחים מהפורמט החדש שיצא לדרך בעונה שעברה, הרבה בעקבות ההדחה של ברצלונה בחצי הגמר לאינטר בסן סירו, לאחר שנאצלה לשחק את משחק הגומלין הקריטי בחוץ ולבסוף ספגה שערים דרמטיים, הרבה בזכות הדחיפה של הקהל המקומי.

בעונה הזו הוחלט על שינוי קל של הפורמט, שבמסגרתו ייהנו שתי הקבוצות שמסיימות במקומות הראשונים בשלב הליגה מ”יתרון ביתיות” בכל הדרך לגמר. מה זה אומר? בכל שלב נוקאאוט שישחקו בו, מלבד הגמר כמובן, ארסנל ובאיירן מינכן יארחו את משחק הגומלין, כך שיוכלו ליהנות מדחיפת הקהל שלהם במשחק הגורלי.

הארי קיין (IMAGO)הארי קיין (IMAGO)

כל זאת גם אומר שהדרך לגמר תקבע מראש, כך ששתיהן לא יוכלו לפגוש אחת את השנייה עד הגמר. במידה ואחת מהן תודח בדרך, מי שתהנה מאותו יתרון ביתיות עד הגמר תהיה הקבוצה המדיחה, ללא קשר למיקומה בטבלה.

לצורך העניין, במידה וקבוצה מהמקום ה-17 תדיח באחד משלבי הנוקאאוט את באיירן מינכן או ארסנל ותפגוש בשלב הבא את המקום השלישי, אז מי שתהנה מהזכות לארח את משחק הגומלין תהיה אותה קבוצה מהמקום ה-17, על אף מיקומה הנמוך בתום שלב הליגה.

