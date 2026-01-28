עד לגמר: היתרון הגדול בו זכו וארסנל ובאיירן

שלב הליגה של ליגת האלופות הגיע הערב (רביעי) לסיומו, ובתום ערב דרמטי ומלא אירועים, בו התקיימו כל המשחקים במקביל, קיבלנו את הטבלה הסופית ואת רשימת העולות המלאה לשלב הפלייאוף ולשמינית הגמר. ארסנל ובאיירן מינכן סיימו בשני המקומות הראשונים, במה שיכול להעניק להם יתרון גדול עד לגמר.

אופ”א הפיקו לקחים מהפורמט החדש שיצא לדרך בעונה שעברה, הרבה בעקבות ההדחה של ברצלונה בחצי הגמר לאינטר בסן סירו, לאחר שנאצלה לשחק את משחק הגומלין הקריטי בחוץ ולבסוף ספגה שערים דרמטיים, הרבה בזכות הדחיפה של הקהל המקומי.

בעונה הזו הוחלט על שינוי קל של הפורמט, שבמסגרתו ייהנו שתי הקבוצות שמסיימות במקומות הראשונים בשלב הליגה מ”יתרון ביתיות” בכל הדרך לגמר. מה זה אומר? בכל שלב נוקאאוט שישחקו בו, מלבד הגמר כמובן, ארסנל ובאיירן מינכן יארחו את משחק הגומלין, כך שיוכלו ליהנות מדחיפת הקהל שלהם במשחק הגורלי.

הארי קיין (IMAGO)

כל זאת גם אומר שהדרך לגמר תקבע מראש, כך ששתיהן לא יוכלו לפגוש אחת את השנייה עד הגמר. במידה ואחת מהן תודח בדרך, מי שתהנה מאותו יתרון ביתיות עד הגמר תהיה הקבוצה המדיחה, ללא קשר למיקומה בטבלה.

לצורך העניין, במידה וקבוצה מהמקום ה-17 תדיח באחד משלבי הנוקאאוט את באיירן מינכן או ארסנל ותפגוש בשלב הבא את המקום השלישי, אז מי שתהנה מהזכות לארח את משחק הגומלין תהיה אותה קבוצה מהמקום ה-17, על אף מיקומה הנמוך בתום שלב הליגה.