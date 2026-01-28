יום רביעי, 28.01.2026 שעה 19:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אלטמן ומרדכי צמודים: הצביעו ל-Winner המחזור

החלוץ, שכבש את שער השוויון בדרבי, וקשר קריית שמונה שהבקיע צמד מובילים. הריברטו טבארש ואליאל פרץ עורבים להם. המשיכו להצביע, רק אתם קובעים

|
ווינר השבוע (גרפיקה צור חלפון)
ווינר השבוע (גרפיקה צור חלפון)

המחזור ה-20 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-21 ייצא לדרך, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)לוגו Winner (מערכת ONE)

הריברטו טבארש

נראה ששינוי המערך והמיקום מצד רוני לוי עשו טוב לקיצוני של מכבי נתניה, שרקד על הדשא ב-1:4 נגד מכבי חיפה. טבארש כבש את ה-1:2, הרשית גם את ה-1:3 כדי להשלים צמד ואפילו קינח עם בישול גדול לבאסם זערורה כדי להיות השחקן הכי טוב על הדשא באצטדיון מרים.

הריברטו טבארש (שחר גרוס)הריברטו טבארש (שחר גרוס)

אליאל פרץ

הרבה זמן שהקשר לא כבש צמד, אבל את זה בדיוק הוא עשה ב-2:3 על קריית שמונה ודאג שהפועל באר שבע לא תאבד נקודות במשחק לא פשוט בכלל, ובעיקר במשחק שאסור היה לקבוצה של רן קוז’וק לאבד נקודות. פרץ כבש את ה-1:2 ואת ה-1:3, כלומר השיב יתרון לב”ש והכפיל את היתרון לאחר מכן.

אליאל פרץ חוגג (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ חוגג (מרטין גוטדאמק)

עמרי אלטמן

הסמל הכי גדול של הפועל תל אביב בעשור האחרון שם עוד חותמת לכך, כשנגח את השוויון בתוספת הזמן ואיפשר לצ’יקו להשלים מהפך שייזכר שנים וסוף לבצורת, כשהאדומים רשמו 1:2 היסטורי על מכבי תל אביב. אלטמן נגח בדקה ה-91 פנימה עם כל הלב שער ענק.

עמרי אלטמן בשיגעון (רדאד געמרי אלטמן בשיגעון (רדאד ג'בארה)

ליאור גליקליך

לא מעט גבות הורמו שהשוער השני החליף את גד עמוס בין הקורות, וב-0:1 של מכבי בני ריינה על הפועל חיפה הוא הוכיח למה השינוי הזה קרה. מופע נהדר בשער לשחקן, שהיה אחד הגורמים המרכזיים לשלוש הנקודות הקריטיות במאבקי התחתית.

ליאור גליקליך (חגליאור גליקליך (חג'אג' רחאל)

נדב זמיר

השוער השני שנמצא בין המועמדים, כאשר הפועל ירושלים ניצחה 1:2 וגם היא אספה שלוש נקודות חשובות מאוד בקרב התחתית. אמנם אנדרו אידוקו גנב את ההצגה עם המספרת בתוספת הזמן, אבל ללא השוער הקבוצה של זיו אריה לא הייתה מגיעה למצב שבו היא יכולה לנצח את המפגש. משחק נהדר של זמיר.

נדב זמיר (רדאד גנדב זמיר (רדאד ג'בארה)

יאיר מרדכי

לא הרבה פעמים קורה ששחקן שמפסיד מועמד למצטיין המחזור, אבל ההופעה של כוכב קריית שמונה הייתה עד כדי כך נהדרת. צמד מרהיב לרשת של הפועל באר שבע לא הספיק והצפוניים נכנעו 3:2, אבל מרדכי הראה פעם נוספת איזה כישרון הוא ולמה לא מעט קבוצות רוצות אותו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
