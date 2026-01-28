איטודיס: לא אופטימי שבראיינט ישחק מול באיירן

הפועל תל אביב אמנם חזרה לנצח אחרי ההפסד הלא נעים לפרטיזן בלגרד כשגברה על הפועל ב”ש/דימונה, אך גם שם האדומים לא הרשימו עם עוד חצי שני רע. הקבוצה תנסה לשוב למסלול גם ביורוליג מחר (חמישי, 21:05) כשתארח את באיירן מינכן.

מוליכת היורוליג ערכה את האימון המסכם שלה בהיכל מנורה מבטחים לקראת המפגש נגד הגרמנים, כאשר מי שבספק גדול מאוד הוא אלייז’ה בראיינט, שסובל מפציעה בשריר האגן וצפוי להחמיץ את המפגש.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, דיבר לקראת המשחק: “אני שמח בשביל קבוצת הכדורגל. אני לא צופה כל כך הרבה, אבל אני מעריך את המאמץ שהם עושים ומאחל להם את הכי טוב”.

איטודיס: "שמח על התוצאה בדרבי"

על הלו”ז: “זה קורה. זה עוזר שיש זמן להתכונן. הכי חשוב זה ששחקנים יתנו לגוף ולראש שלהם מנוחה כדי שיוכלו לשחק בקצב טוב”.

המצב של באיירן מינכן: “יום אחד לא מספיק למאמן כדי להנחיל את המשחק שלו. עכשיו אתה יכול לראות דברים טובים שהם עושים מבחינה הגנתית. יש להם הרבה שחקנים מנוסים”.

הפציעה של אלייז’ה בראיינט: “זאת אחת הבעיות שיש לנו. לצערי הוא לא כשיר במאת האחוזים, אנחנו נחליט היום אחרי האימון. אני לא אופטימי”.

“אין רק מפתח אחד למשחק”

המפתח למשחק: “אין רק מפתח אחד, זה משחק יורוליג ולפעמים פחות זה יותר, אנחנו צריכים להגיע למשחק ולעודד אחד את השני. אנחנו מודעים לבעיות שלנו במחציות שניות, עברנו על זה”.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

גם בר טימור התראיין לקראת המשחק: “ראיתי את הדרבי שקבוצת הכדורגל ניצחה בבית. אני מאוד שמח כבור כל מי שאוהב את הפועל תל אביב”.

הלו”ז: “ההכנות שלנו טובות, גם אם הלו”ז מאפשר יותר או פחות. שבוע שעבר היה לנו שבוע כפול, מבחינת הכנות אנחנו בסדר”.

בר טימור וים מדר באימון (ראובן שוורץ)

“בעונה ארוכה יש גם רגעים לא טובים”

הבעיות של הפועל: “ראינו את המשחקים, חשוב לא להתעלם מזה וללמוד את הדברים שקרו, בעונה ארוכה עם הרבה משחקים יש רגעים לא טובים, צריך לתקן את זה”.

למה הוא מצפה מהמשחק מחר: “אני מקווה לקבל הזדמנות ברמה האישית, אני חושב שבאיירן קבוצה טובה, יש לנו יום וחצי להתכונן, נבוא מוכנים”.