יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:48
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

הושלמה תמונת העולות לשלבי ההכרעה באלופות

ארסנל ובאיירן תופסות את 2 המקומות הראשונים, ריאל רק בפלייאוף ונאפולי בחוץ. הקבוצות, השיטה והתאריכים: כל הפרטים לקראת הפלייאוף ושמינית הגמר

|
ראפיניה, הארי קיין, קיליאן אמבפה ובוקאיו סאקה (IMAGO)
ראפיניה, הארי קיין, קיליאן אמבפה ובוקאיו סאקה (IMAGO)

שלב הליגה של ליגת האלופות הגיע אמש (רביעי) לסיומו ואנחנו קיבלנו את תמונת העולות לשלבים הבאים. נזכיר ש-8 הראשונות מקבלות את הכרטיס ישיר לשלב שמינית הגמר, בעוד שהקבוצות המדורגות 9-24 יעלו לשלב הפלייאוף המוקדם, שם יוכלו להיאבק על מקום בין 16 הגדולות של אירופה.

רשימת העולות

שמינית הגמר (מקומות 1-8)
ארסנל
באיירן מינכן
ליברפול
טוטנהאם
ברצלונה
צ’לסי
ספורטינג ליסבון
מנצ’סטר סיטי

שלב הפלייאוף (מקומות 9-24)
ריאל מדריד
אינטר
פ.ס.ז’
ניוקאסל
יובנטוס
אתלטיקו מדריד
אטאלנטה
באייר לברקוזן
דורטמונד
אולימפיאקוס
קלאב ברוז’
גלאטסראיי
מונאקו
קרבאח
בודו גלימט
בנפיקה

שחקני בודה גלימט חוגגים. ירשמו הופעה היסטורית בפלייאוף (רויטרס)שחקני בודה גלימט חוגגים. ירשמו הופעה היסטורית בפלייאוף (רויטרס)

השיטה

כל הקבוצות שסיימו ב-8 המקומות הראשונים הבטיחו את הכרטיס לשלב שמינית הגמר. הקבוצות שסיימו במקומות 9-16 ועלו לשלב הפלייאוף יחשבו כמדורגות, במה שיעניק להם גם הגרלה יותר נוחה מול קבוצה ממיקום 17-24, וגם את הזכות לארח את משחק הגומלין.

כל העולות לפלייאוף יחולקו לארבע קבוצות של 4, בהתאם למיקומן בטבלה, ולאחר מכן יוגרלו מול אחת משתי האופציות, וכך ייקבעו המפגשים. לדוגמה, מקום 9 או 10 יוגרלו מול מקום 23 או 24, מקום 11 או 12 יוגרלו מול מקום 21 או 22 וכן הלאה…

בשלב שמינית הגמר נקבל שיטה דומה, כש-8 הקבוצות שעלו ישירות וסיימו במקומות 1-8 יהיו מדורגות וייהנו מאירוח משחק הגומלין, כשהן יוגרלו באותה שיטתה מהשלב המוקדם, מול שמונה העולות מהפלייאוף. 

שחקני באיירן מינכן בטירוף. רוצים ללכת עד הסוף (IMAGO)שחקני באיירן מינכן בטירוף. רוצים ללכת עד הסוף (IMAGO)

ההגרלה והתאריכים

הגרלת שלב הפלייאוף תתקיים ביום שישי הקרוב (30.1, 13:00) בניון, שוויץ, כשהמשחק הראשון ישוחק ב-17/18.2 והגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן ב-24/25.2. לאחר שנדע את רשימת העולות המלאה לשמינית הגמר, תתקיים הגרלה ב-27 בפברואר שתקבע את המסלול המלא עד לגמר הגדול. המשחקים הראשונים של שמינית הגמר ישוחק ב-10/11.3, כשהגומלין יהיה ב-17/18.3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */