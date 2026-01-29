הושלמה תמונת העולות לשלבי ההכרעה באלופות

שלב הליגה של ליגת האלופות הגיע אמש (רביעי) לסיומו ואנחנו קיבלנו את תמונת העולות לשלבים הבאים. נזכיר ש-8 הראשונות מקבלות את הכרטיס ישיר לשלב שמינית הגמר, בעוד שהקבוצות המדורגות 9-24 יעלו לשלב הפלייאוף המוקדם, שם יוכלו להיאבק על מקום בין 16 הגדולות של אירופה.

רשימת העולות

שמינית הגמר (מקומות 1-8)

ארסנל

באיירן מינכן

ליברפול

טוטנהאם

ברצלונה

צ’לסי

ספורטינג ליסבון

מנצ’סטר סיטי

שלב הפלייאוף (מקומות 9-24)

ריאל מדריד

אינטר

פ.ס.ז’

ניוקאסל

יובנטוס

אתלטיקו מדריד

אטאלנטה

באייר לברקוזן

דורטמונד

אולימפיאקוס

קלאב ברוז’

גלאטסראיי

מונאקו

קרבאח

בודו גלימט

בנפיקה

שחקני בודה גלימט חוגגים. ירשמו הופעה היסטורית בפלייאוף (רויטרס)

השיטה

כל הקבוצות שסיימו ב-8 המקומות הראשונים הבטיחו את הכרטיס לשלב שמינית הגמר. הקבוצות שסיימו במקומות 9-16 ועלו לשלב הפלייאוף יחשבו כמדורגות, במה שיעניק להם גם הגרלה יותר נוחה מול קבוצה ממיקום 17-24, וגם את הזכות לארח את משחק הגומלין.

כל העולות לפלייאוף יחולקו לארבע קבוצות של 4, בהתאם למיקומן בטבלה, ולאחר מכן יוגרלו מול אחת משתי האופציות, וכך ייקבעו המפגשים. לדוגמה, מקום 9 או 10 יוגרלו מול מקום 23 או 24, מקום 11 או 12 יוגרלו מול מקום 21 או 22 וכן הלאה…

בשלב שמינית הגמר נקבל שיטה דומה, כש-8 הקבוצות שעלו ישירות וסיימו במקומות 1-8 יהיו מדורגות וייהנו מאירוח משחק הגומלין, כשהן יוגרלו באותה שיטתה מהשלב המוקדם, מול שמונה העולות מהפלייאוף.

שחקני באיירן מינכן בטירוף. רוצים ללכת עד הסוף (IMAGO)

ההגרלה והתאריכים

הגרלת שלב הפלייאוף תתקיים ביום שישי הקרוב (30.1, 13:00) בניון, שוויץ, כשהמשחק הראשון ישוחק ב-17/18.2 והגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן ב-24/25.2. לאחר שנדע את רשימת העולות המלאה לשמינית הגמר, תתקיים הגרלה ב-27 בפברואר שתקבע את המסלול המלא עד לגמר הגדול. המשחקים הראשונים של שמינית הגמר ישוחק ב-10/11.3, כשהגומלין יהיה ב-17/18.3.