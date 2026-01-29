הושלמה תמונת העולות לשלבי ההכרעה באלופות

מערכת ONE
שלב הליגה של ליגת האלופות הגיע אמש (רביעי) לסיומו ואנחנו קיבלנו את תמונת העולות לשלבים הבאים. נזכיר ש-8 הראשונות מקבלות את הכרטיס ישיר לשלב שמינית הגמר, בעוד שהקבוצות המדורגות 9-24 יעלו לשלב הפלייאוף המוקדם, שם יוכלו להיאבק על מקום בין 16 הגדולות של אירופה.
רשימת העולות
שמינית הגמר (מקומות 1-8)
ארסנל
באיירן מינכן
ליברפול
טוטנהאם
ברצלונה
צ’לסי
ספורטינג ליסבון
מנצ’סטר סיטי
שלב הפלייאוף (מקומות 9-24)
ריאל מדריד
אינטר
פ.ס.ז’
ניוקאסל
יובנטוס
אתלטיקו מדריד
אטאלנטה
באייר לברקוזן
דורטמונד
אולימפיאקוס
קלאב ברוז’
גלאטסראיי
מונאקו
קרבאח
בודו גלימט
בנפיקה
השיטה
כל הקבוצות שסיימו ב-8 המקומות הראשונים הבטיחו את הכרטיס לשלב שמינית הגמר. הקבוצות שסיימו במקומות 9-16 ועלו לשלב הפלייאוף יחשבו כמדורגות, במה שיעניק להם גם הגרלה יותר נוחה מול קבוצה ממיקום 17-24, וגם את הזכות לארח את משחק הגומלין.
כל העולות לפלייאוף יחולקו לארבע קבוצות של 4, בהתאם למיקומן בטבלה, ולאחר מכן יוגרלו מול אחת משתי האופציות, וכך ייקבעו המפגשים. לדוגמה, מקום 9 או 10 יוגרלו מול מקום 23 או 24, מקום 11 או 12 יוגרלו מול מקום 21 או 22 וכן הלאה…
בשלב שמינית הגמר נקבל שיטה דומה, כש-8 הקבוצות שעלו ישירות וסיימו במקומות 1-8 יהיו מדורגות וייהנו מאירוח משחק הגומלין, כשהן יוגרלו באותה שיטתה מהשלב המוקדם, מול שמונה העולות מהפלייאוף.
ההגרלה והתאריכים
הגרלת שלב הפלייאוף תתקיים ביום שישי הקרוב (30.1, 13:00) בניון, שוויץ, כשהמשחק הראשון ישוחק ב-17/18.2 והגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן ב-24/25.2. לאחר שנדע את רשימת העולות המלאה לשמינית הגמר, תתקיים הגרלה ב-27 בפברואר שתקבע את המסלול המלא עד לגמר הגדול. המשחקים הראשונים של שמינית הגמר ישוחק ב-10/11.3, כשהגומלין יהיה ב-17/18.3.