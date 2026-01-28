יום רביעי, 28.01.2026 שעה 18:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

ארויו מתרחק מהפועל פ"ת, דיארה ימריא לישראל

הבלם נפצע במשחק נבחרתו ובמועדון ככל הנראה לא ייקחו סיכון, שחקן הרכש החדש יקבל את הוויזה מחר ויגיע לארץ. וגם: מצב הסגל לקראת המשחק מול אשדוד

|
דייגו ארויו (IMAGO)
דייגו ארויו (IMAGO)

הבלם הבוליביאני דייגו ארויו, מתרחק מהפועל פ"ת. הסיבה: השחקן בן ה-20 נפצע לאחרונה במסגרת משחק במדי נבחרתו הלאומית, כאשר במועדון נוטים שלא לקחת עימו סיכון וככל הנראה יוותרו על שירותיו.

בדומה למקרה צירופו של הבלם הישראלי אור ישראלוב, גם במקרה זה בצוות המקצועי לא רוצים לצרף שחקן שלא כשיר באופן מיידי, כאשר במועדון מחכים לבדיקות הסופיות. יש לציין שהכול כבר סוכם מול השחקן וסוכנו, כאשר הוא היה אמור להגיע בעסקת השאלה משחטאר דונייצק.

קשר הרכש ממאדי דיארה צפוי לנחות בישראל בסוף השבוע הקרוב. עניין הוצאת הוויזה של השחקן שמגיע משריף טירספול התעכב, אך הוא צפוי לאסוף אותה ביממה הקרובה ולעלות על טיסה מחר (חמישי) בערב. אם הכול יעבור כשורה, הוא יעבור בדיקות רפואיות ביום שישי וייתכן ויהיה בסגל למשחק.

ממאדי דיארה (IMAGO)ממאדי דיארה (IMAGO)

עידן כהן ושחר רוזן, צפויים להמשיך להיעדר, כאשר תומר אלטמן ממשיך בתהליכי ההחלמה שלו ועדיין לא ברור אם יהיה בסגל. גם נדב נידם, ששותף מול הפועל ירושלים למרות שסבל מפציעה, עשוי לחזור במשחק הקרוב.

