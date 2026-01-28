יום רביעי, 28.01.2026 שעה 20:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

הגארד נייג׳ל פירסון חתם במכבי ראשון לציון

המועדון מעיר היין הודיע על צירופו של האמריקאי בן ה-28, שמתנשא לגובה 1.96, בחוזה עד תום העונה. את העונה הנוכחית פתח פירסון באנוויל הפולנית

|
שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)
שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

מכבי ראשון לציון הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של הגארד האמריקני נייג’ל פירסון, שיחזק את הקו האחורי של הקבוצה לקראת המשך העונה. פירסון, בן 28 ומתנשא לגובה 1.96 מ’, מגיע לכתומים אחרי קריירה מגוונת בליגות בכירות באירופה.

הגארד הוא בוגר מכללת טקסס סטייט, ולאחר סיום לימודיו יצא לקריירה אירופית שכללה תחנות במספר מדינות, בהן צרפת, פינלנד, גרמניה, רומניה ופולין. פירסון צבר ניסיון גם במסגרת מפעלים אירופיים, ונחשב לשחקן ורסטילי שמסוגל לתרום במספר עמדות בקו האחורי.

בעונת 2023/24 שיחק פירסון במדי אוראדיה הרומנית, עמה הופיע גם ביורופקאפ. באותה עונה רשם ממוצעים של כ־15.8 נקודות, 3.9 ריבאונדים ו-3.9 אסיסטים למשחק, והיה אחד השחקנים הבולטים בקבוצתו. בעונה שלאחר מכן עבר לגרמניה ושיחק ברוסטוק סי וולבס, שם העמיד ממוצעים של 11.7 נקודות, 4.1 ריבאונדים ו-1.9 אסיסטים למשחק.

את העונה הנוכחית פתח פירסון במדי אנוויל הפולנית, במדיה קלע כ-8 נקודות למשחק לצד 2.8 ריבאונדים ו־2.9 אסיסטים. במכבי ראשון לציון מצפים ממנו להביא אינטנסיביות, אתלטיות ותרומה בשני צידי המגרש, כחלק מהמאבק של הקבוצה לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה להמשך העונה.

