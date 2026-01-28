מסתבכת: הפועל ירושלים הפסידה לנפטונאס

הפועל ירושלים פספסה הערב (רביעי) הזדמנות להתקרב לשלב הבא לאחר הפסד 98:92 לנפטונאס במסגרת המחזור ה-16 ביורוקאפ, וירדה למאזן 4:12. האדומים מהבירה לא הצליחו לשלוט בקצב נגד הקבוצה מתחתית הבית, ורשמו עוד משחק הגנתי לא טוב כאשר החיסרון המרכזי של האורחים היה ריבאונד ההגנה.

החצי הראשון היה צמוד עם סקור גבוה, ג’ארד הארפר וקאדין קרינגטון פתחו טוב עבור קבוצתו של יונתן אלון אך מנגד לומאזס וטארוליס הוליכו את הקלעים בצד של המארחת, כאשר המחצית ראשונה נגמרה בהפרש נקודה לטובת הפועל ירושלים.

המחצית השנייה הייתה בסימן רדיפה של הירושלמים. הליטאים הצליחו לייצר כמה בריחות במהלך החצי השני אך האדומים לא אמרו נואש והצליחו לצמק עד לפער של פוזשן אחד לקראת סיום המשחק. בסופו של דבר מספר מהלכים לא מספיק טובים מצד האורחת אפשרו לליטאים לפתוח פער ממנו מוליכת הבית כבר לא הצליחה לחזור.

לאדומים אין הרבה זמן להתאושש מההפסד מכיוון שכבר ביום שבת יש להם משחק מכריע נוסף, רבע גמר גביע המדינה מול הפועל ת”א החזקה. בגזרה האירופית, המחזור הבא של הירושלמים ייערך בארנה כאשר חניכיו של יונתן אלון יארחו את נאפוקה הרומנית מהמקום החמישי בטבלה, במשחק שהם חייבים לנצח על מנת להבטיח עלייה לשלב רבע הגמר.

יונתן אלון, מאוכזב מהיכולת ההגנתית (באדיבות המועדון)

קלעו להפועל ירושלים: ג’ארד הארפר (19 נקודות), קאדין קרינגטון (16), קאסיוס ווינסטון (15), ממאניסה מובלי (14), אוסטין ווילי (10), ג’סטין סמית’ (4), ג’ורדן ג’יימס, נמרוד לוי, יובל זוסמן ודמיטרו סקאפינצב (3 נקודות כ”א) ואנטוני לאמב (2).

רבע ראשון: 25:33 לנפטונאס

חמישיית נפטונאס: ארנאס וליצ’קה, דונאטאס טארוליס, ריצ’ארדס לומאזס, ארנאס ברוצ’קה ואורימאס מאחאוסקאס.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, נמרוד לוי ואוסטין ווילי.

לאחר התחלת משחק צמודה בליטא עם פתיחה טובה של קרינגטון והארפר (7 נקודות כ”א) , המארחים יצאו לריצה של 6:15 בעיקר בזכות שליטה בריבאונד ההתקפה ומשחק טוב של לומאזס (13) שהוביל אותם ליתרון 25:33 בסיום הרבע הראשון.

הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

רבע שני: 54:55 להפועל ירושלים

פתיחת רבע טובה של האדומים, שהצליחו לחזור לפיגור של שתי נקודות בלבד. למרות המשחק הטוב של קרינגטון והארפר חניכיו של יונתן אלון עם יכולת הגנתית ירודה נתנה לליטאים להישאר במשחק, זאת בעיקר בשל הפערים בריבאונד ההתקפה אשר נותנים יותר אפשרויות זריקה למארחים. הקולעים הבולטים ב-20 הדקות הראשונות היו הארפר (17) וקרינגטון (11) לאדומים ומנגד לומאזס (20) שלט בצד השני עם 7 מ-11 מהשדה ו-3 מ-5 לשלוש.

ג'ארד הארפר, יכולת התקפית מצוינת במחצית הראשונה (באדיבות המועדון)

רבע שלישי: 72:77 לנפטונאס

הליטאים פתחו היטב את הרבע השלישי עם ריצת 0-8 בזכות חמש נקודות של מאחאוסקאס. מעבר לבעיית הריבאונדים שהייתה לירושלים במשחק לקראת אמצע הרבע השלישי אוסטין ווילי קיבל את העבירה הרביעית וסיבך את התוכניות של יונתן אלון. האורחת ניצלה את חסרונו של ווילי והמשיכה לשלוט בכדורים החוזרים ועלתה ליתרון בסוף הרבע.

הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

רבע רביעי: 92:98 לנפטונאס

המארחים החלו מצוין את הרבע האחרון וכבר הובילו בהפרש דו ספרתי חמש דקות לסיום המשחק, אבל האדומים לא אמרו נואש ונקודות חשובות של קאסיוס החזירו את האורחת למשחק. המשחק נותר צמוד עד לסיום אך מספר עצירות קריטיות של הליטאים הצליחו לשמור על היתרון עד לסוף המשחק.