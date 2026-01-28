"הירידה להגנה קריטית, צריכים להיות מוכנים"

מכבי תל אביב הגיעה לפני זמן קצר (רביעי) לטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון לקראת ההמראה לספרד. עודד קטש וחניכיו יפגשו מחר את ולנסיה במסגרת המחזור ה-25 של היורוליג, אליו הם מגיעים לאחר הניצחון במחזור האחרון על פנאתינייקוס וכשבמאזנם 10 ניצחונות אל מול 14 הפסדים.

בקבוצה רוצים לשפר את מאזנים ולייצר רצף ניצחונות שני העונה בתחרות הבכירה של אירופה, כאשר כזכור הם עדין חסרים את לוני ווקר, זאק הנקינס וג’ון דיברתולומאו. קטש דיבר לקראת המשחק.

קטש, אחרי הניצחון האדיר שלכם כאן, מסקנות שלך לקראת הקבוצה הזו?

“גם קבוצה בטופ 10, חזקה מאוד. יש לה קצב מאוד גבוה, הירידה להגנה זה קריטי מולם. זו קבוצה שמשחקת בשטף, אולי הכי מאומנת והכי שוטפת ביורוליג עם 3-4 סקוררים דומיננטיים, אבל שהם חיים סביב הרבה מאוד תנועה.

יש כמה דברים ספציפיים שהם מבצעים פשוט ממש טוב. וגם הדרך ההגנתית מאוד מרשימה. מה שאני מנסה להגיד, היא קבוצה מאוד שונה, צריך להיות מאוד מוכנים אליה. אני מקווה שהספקנו להביא את המסר בזמן הקצר שלנו”.

שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

אפשר אומר שזאת אולי קבוצת השלשות הכי טובה ביורוליג?

“יש הרבה נתונים. מבחינה מספרית, הרבה דברים הם עושים אולי הכי טוב. כמו שאמרתי, קבוצה הגנתית, בטח לרדת להגנה, להשתמש בהרבה חילופים ולמצוא את הדרך להאט אותם. זה לא משהו שאנחנו, עושים שימוש בעבירות, ולא תמיד אנחנו שם. אז זה מאוד מאתגר מבחינתנו. הולך להיות קצב גבוה, וגם הדרך שבה הם שומרים. אנחנו נקבל מבטים ודברים שאנחנו לא רגילים אליהם”.

“ריימן? זכות גדולה של כולם שהוא משחק כאן, הוא הדבק שלנו”

לגבי ריימן, כמה אתה רוצה להמשיך איתו את הדרך, גם בשנים הבאות?

“אני רוצה לברך את וויל על הארכת חוזה, ובמקרה הזה זה הרבה יותר אותנו, את מכבי תל אביב. אני חושב שזו זכות גדולה של כולם שהוא משחק כאן. הוא הדבק שלנו, ובהרבה מקרים הוא הלב שלנו. והוא תמיד שם, וזו גאווה גדולה, וזה דברים שהוא הביא מהיום הראשון, אבל עם הזמן הוא הלך והתפתח גם לשחקן כדורסל יותר טוב, ולדעתי יש לו עוד הרבה לאן להשתפר”.