יום רביעי, 28.01.2026 שעה 14:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אצילי בספק, חוגי כשיר והתעניינות בשחקני בית”ר

הקשר ערך אימון חלקי וממשיך בטיפולים, ההכרעה רק אחרי האימון המסכם. חוגי התגבר על הפציעה, דהן עשוי לעזוב ובמועדון בוחנים חיזוק זר למאני טיים

|
עומר אצילי ביציע (חגי מיכאלי)
עומר אצילי ביציע (חגי מיכאלי)

למרות שערך הבוקר אימון מלא, אך לא בעצימות גבוהה, עומר אצילי עדיין בספק לקראת המשחק הקרוב מול הפועל חיפה בשבת ב-19:15. הקשר סובל מקרע קטן בשריר הארבע ראשי, ובבית״ר ירושלים עדיין לא יודעים לומר בוודאות האם ייכלל בסגל למשחק בשבת.

בבית וגן אמרו: "עומר עובר טיפולים אינטנסיביים לצד אימונים, היום הוא היה ג'וקר באימון. עושים הכל כדי שיהיה כשיר למשחקים החשובים שיש בפנינו. היום, כשאנחנו שלושה ימים לפני המשחק מול הפועל חיפה, אפשר לומר שהוא בספק, אך רק לאחר האימון המסכם ביום שישי נהיה חכמים יותר".

כשמדברים על המשחקים החשובים הקרובים, הכוונה היא לא רק להתמודדות מול הפועל חיפה, אלא גם לרבע גמר גביע המדינה מול בני יהודה ולמשחק העונה בטוטו טרנר מול הפועל באר שבע. המטרה הברורה של הצהובים שחורים היא להגיע לטרנר מהמקום הראשון בטבלה.

שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

חוגי התאושש, נתניה והפועל חיפה מגלות עניין

מי שכן מתגבר על הפציעה הוא דור חוגי. החלוץ סיים את המשחק מול מ.ס אשדוד עם פגיעה בברך, אך התאמן היום כרגיל והוא כשיר למשחק מול הפועל חיפה. בבית"ר מודעים לעניין שמגלות מכבי נתניה והפועל חיפה סביב חוגי, אך בשלב זה לא מוכנים לשחרר אותו, לפחות עד לאחר המשחק הקרוב מול הפועל חיפה ומשחק גביע המדינה ביום רביעי הבא. במועדון מציינים כי לפני שחרור שחקנים, ירצו לראות כיצד מצליחים להתחזק.

דהן בדרך החוצה? והזר שבדרך

גם אורי דהן עשוי לעזוב את בית"ר ירושלים. הבלם מבוקש בהפועל חיפה ובמועדון מודים כי הסיכוי למעבר גבוה, לאחר שהפך לבלם הרביעי ברוטציה. בבית"ר ישקלו את שחרורו בתקופה הקרובה.

יובאנוביץיובאנוביץ' מול אורי דהן (עמרי שטיין)

במקביל, עובדים בבית"ר על חיזוק הקבוצה בשחקן זר, כרגע נבחנות מספר אופציות, כאשר הכיוונים המרכזיים הם מגן ימני או שחקן כנף התקפי. אם אכן יגיע שחקן זר, סביר להניח שאיילסון טבארש יהיה זה שישוחרר מהסגל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */