אצילי בספק, חוגי כשיר והתעניינות בשחקני בית”ר

למרות שערך הבוקר אימון מלא, אך לא בעצימות גבוהה, עומר אצילי עדיין בספק לקראת המשחק הקרוב מול הפועל חיפה בשבת ב-19:15. הקשר סובל מקרע קטן בשריר הארבע ראשי, ובבית״ר ירושלים עדיין לא יודעים לומר בוודאות האם ייכלל בסגל למשחק בשבת.

בבית וגן אמרו: "עומר עובר טיפולים אינטנסיביים לצד אימונים, היום הוא היה ג'וקר באימון. עושים הכל כדי שיהיה כשיר למשחקים החשובים שיש בפנינו. היום, כשאנחנו שלושה ימים לפני המשחק מול הפועל חיפה, אפשר לומר שהוא בספק, אך רק לאחר האימון המסכם ביום שישי נהיה חכמים יותר".

כשמדברים על המשחקים החשובים הקרובים, הכוונה היא לא רק להתמודדות מול הפועל חיפה, אלא גם לרבע גמר גביע המדינה מול בני יהודה ולמשחק העונה בטוטו טרנר מול הפועל באר שבע. המטרה הברורה של הצהובים שחורים היא להגיע לטרנר מהמקום הראשון בטבלה.

שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

חוגי התאושש, נתניה והפועל חיפה מגלות עניין

מי שכן מתגבר על הפציעה הוא דור חוגי. החלוץ סיים את המשחק מול מ.ס אשדוד עם פגיעה בברך, אך התאמן היום כרגיל והוא כשיר למשחק מול הפועל חיפה. בבית"ר מודעים לעניין שמגלות מכבי נתניה והפועל חיפה סביב חוגי, אך בשלב זה לא מוכנים לשחרר אותו, לפחות עד לאחר המשחק הקרוב מול הפועל חיפה ומשחק גביע המדינה ביום רביעי הבא. במועדון מציינים כי לפני שחרור שחקנים, ירצו לראות כיצד מצליחים להתחזק.

דהן בדרך החוצה? והזר שבדרך

גם אורי דהן עשוי לעזוב את בית"ר ירושלים. הבלם מבוקש בהפועל חיפה ובמועדון מודים כי הסיכוי למעבר גבוה, לאחר שהפך לבלם הרביעי ברוטציה. בבית"ר ישקלו את שחרורו בתקופה הקרובה.

יובאנוביץ' מול אורי דהן (עמרי שטיין)

במקביל, עובדים בבית"ר על חיזוק הקבוצה בשחקן זר, כרגע נבחנות מספר אופציות, כאשר הכיוונים המרכזיים הם מגן ימני או שחקן כנף התקפי. אם אכן יגיע שחקן זר, סביר להניח שאיילסון טבארש יהיה זה שישוחרר מהסגל.