השיקולים שהובילו את כץ לבחור בחיים סילבס

הבחירה של יואב כץ בחיים סילבס כמאמן הפועל חיפה לא הייתה מקרית, אלא תוצאה של רצף שיקולים מקצועיים, אישיים וכלכליים, שנבחנו לאורך התקופה האחרונה. בתחילה כץ סימן יעד אחר לגמרי, אך לאחר שנפלו מספר מועמדויות, הדרך למינויו של סילבס נסללה בהדרגה.

כידוע, כץ רצה מאוד לראות את רוני לוי על הקווים והיה מוכן להציע לו תנאים חריגים בקנה המידה של המועדון, עם שכר של למעלה מ-100,000 שקל נטו בחודש ומענקים גבוהים במיוחד. למרות זאת, לוי בחר לבסוף במכבי נתניה. גם האפשרות של מרקו בלבול ירדה מהפרק, לאחר שהמאמן הבהיר כי אינו מעוניין לחזור לאימון בשלב זה.

לאחר מכן ההתלבטות המרכזית של כץ הייתה בין יוסי אבוקסיס לחיים סילבס. עם אבוקסיס התקיימה שיחה אחת בלבד, ללא היכרות מעמיקה או חיבור אישי משמעותי. לעומת זאת, עם סילבס כבר הייתה היכרות מוקדמת, לטוב ולרע, שכללה כימיה טובה והבנה הדדית. מבחינת כץ, היה קל ונוח יותר להביא מאמן שהוא מכיר, כזה שמסוגל להיכנס מהר לתפקיד, כאשר שני הצדדים מודעים ליתרונות, לחסרונות וגם ל"שיגעונות" אחד של השני.

חיים סילבס (עמרי שטיין)

הכסף, העירייה וההבדל המשמעותי

לצד ההיבט האישי, גם השיקול הכלכלי שיחק תפקיד חשוב בהחלטה. עלות העסקתו של סילבס עומדת על כ-45,000 שקלים נטו בחודש, לעומת כ-60,000 שקלים נטו בחודש במקרה של אבוקסיס. אך לא מדובר רק בפער שכר. אם הפועל חיפה הייתה ממנה את אבוקסיס, היא הייתה מאבדת מענק משמעותי מעיריית חיפה, בסכום של כ-400,000 שקלים.

על פי הנהלים של עיריית חיפה, אם מאמן הקבוצה נמנה עם חמשת מקבלי השכר הגבוה בקבוצה, העירייה אינה מעבירה את התמיכה הכספית. במקרה כזה, מבחינת העירייה, הקבוצה אינה זכאית לכספי סיוע משום שהיא בוחרת להשקיע סכומים גבוהים בצוות המקצועי, ואין הצדקה למימון ציבורי של שכר מאמנים. אבוקסיס היה נכנס אוטומטית לחמישיית מקבלי השכר הגבוהה בהפועל חיפה, בעוד שסילבס, עם תקרת שכר של 45,000 שקלים, אינו מגיע לרף הזה. כך, מינויו של סילבס מנע מכץ הפסד נוסף של כ-400,000 שקלים והפך את ההחלטה לברורה הרבה יותר.