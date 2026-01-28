הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי באתר ובערוץ ONE: כל החדשות סביב עירוני טבריה בצל כתב האישום, מי יאמן את מכבי תל אביב והדרמה בקבוצת ליגת העל גידי ליפקין ורז אמיר | 28/01/2026 13:00 שחקני מכבי תל אביב באימון (רדאד ג'בארה) כל החדשות סביב עירוני טבריה, מי יאמן את מכבי תל אביב והדרמה בקבוצת ליגת הע: כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורט!התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש