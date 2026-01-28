"מרגיש נהדר, יודע מה המאמן מצפה ממני"

אחרי שלושה משחקים בהרכב וארבעה בסך הכל מאז שחתם, עומרי גאנדלמן הוצג רשמית בלצ’ה ודיבר לראשונה משהגיע. הקשר הישראלי חתם בחלון החורף הנוכחי על חוזה לשלוש וחצי עונות בקבוצה האיטלקית, עם אופציה לעונה נוספת.

“אני מרגיש נהדר להתחיל את המסע שלי כאן בלצ’ה. מהרגע הראשון הרגשתי הערכה מהקבוצה, משאר השחקנים, והאווירה כאן”, פתח. “השיחות הראשונות שלי עם המנהלים ואנשי הצוות דחפו אותי לעשות את הטוב ביותר עבור המועדון כדי להשיג את המטרות שלנו. אמשיך לעבוד לשם כך”.

גאנדלמן התייחס גם להיסטוריה המשפחתית: “כן, אבא שלי היה שחקן כדורסל, אבל יש לו שורשים ברזילאיים ואנחנו יודעים טוב מאוד ששם כולם אוהבים כדורגל. בכלל, יש אווירה מאוד ספורטיבית בבית, לא משנה אם זה כדורגל או כדורסל, אז זו יותר מנטליות של ספורט מאשר בחירת ענף”.

"השיחות עם הצוות דחפו אותי לעשות את הטוב ביותר". גאנדלמן (IMAGO)

“תמיד עקבתי אחרי הסרייה א’, היא שונה מהליגה הבלגית”

על המילים של מאמנו, אוזביו די פרנצ’סקו, ששיתף שעקב אחריו אישית עוד לפני שחתם, שיתף: “שמחתי לשמוע ממנו שהוא עקב אחריי לפני שחתמתי כאן. אני ממשיך ללמוד איתו ולהשתפר וגם עם השחקנים. אני יודע מה המאמן מצפה ממני גם בפן ההתקפי וגם בהגנתי. מהסיבה הזו אני רוצה להמשיך להשתפר, ולתרום להשגת המטרות של המועדון”.

על האיכויות שלו: “זו ליגה שונה מהליגה הבלגית. תמיד עקבתי אחרי הליגה האיטלקית, צפיתי בכמה משחקים של לצ’ה לפני שהגעתי, אבל כמו שאמרתי אחרי הסרייה א’ אני עוקב מאז שאני ילד ותמיד חלמתי לשחק בליגה הזו. אני מרגיש טוב עם הקבוצה, השתלבתי במהירות. אני יכול לעזור כקשר מרחבה לרחבה, להוסיף עוד לחץ למשחק הקבוצתי”.

"שמחתי לשמוע שהוא עקב אחריי לפני שחתמתי". אוזביו די פרנצ'סקו (IMAGO)

על ההשתלבות המהירה: “כשהגעתי נאלצתי להתמודד מהר עם מספר משחקים. המאמן דיבר איתי באימונים ולפני המשחקים והסביר לי מה הוא רוצה ממנה. כל השחקנים הגיעו להכיר ולעזור לי כי יש לנו מטרה משותפת. כולם היו מאוד נחמדים אליי”.

“מודל לחיקוי? קאקה וראול”

על המשחק הקרוב נגד טורינו: “אני מתרגש מאוד, בכנות. אחרי ההופעה הטובה שלנו נגד לאציו, יש לי מחשבות חיוביות. זה יהיה משחק קשה, אין ספק, אבל בליגה הזו אין משחקים קלים. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לקחת שלוש נקודות”.

על המודל לחיקוי שלו: “בהתחשב בשורשים הברזילאיים שלי, המודל שלי תמיד היה קאקה, מאז שאני ילד. אבל בכללי, אני מנסה לקחת דברים מהשחקנים הגדולים בכל הליגות. מהליגות האחרות, ראול היה גם שחקן שניסיתי לחקות בילדות”.