יום רביעי, 28.01.2026 שעה 18:30
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4313-2722רומא3
4320-3122נאפולי4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3027-3222בולוניה8
2919-2122לאציו9
2934-2522אודינזה10
2628-2422ססואולו11
2531-2422קליארי12
2331-2522גנואה13
2329-2022קרמונזה14
2326-1422פארמה15
2340-2122טורינו16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1437-1822ורונה19
1437-1822פיזה20

"מרגיש נהדר, יודע מה המאמן מצפה ממני"

אחרי ששיחק כבר בארבעה משחקים, עומרי גאנדלמן הוצג רשמית בלצ'ה: "תמיד עקבתי אחרי הליגה האיטלקית, היא שונה מהליגה הבלגית". וגם: המודלים לחיקוי

|
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

אחרי שלושה משחקים בהרכב וארבעה בסך הכל מאז שחתם, עומרי גאנדלמן הוצג רשמית בלצ’ה ודיבר לראשונה משהגיע. הקשר הישראלי חתם בחלון החורף הנוכחי על חוזה לשלוש וחצי עונות בקבוצה האיטלקית, עם אופציה לעונה נוספת.

“אני מרגיש נהדר להתחיל את המסע שלי כאן בלצ’ה. מהרגע הראשון הרגשתי הערכה מהקבוצה, משאר השחקנים, והאווירה כאן”, פתח. “השיחות הראשונות שלי עם המנהלים ואנשי הצוות דחפו אותי לעשות את הטוב ביותר עבור המועדון כדי להשיג את המטרות שלנו. אמשיך לעבוד לשם כך”.

גאנדלמן התייחס גם להיסטוריה המשפחתית: “כן, אבא שלי היה שחקן כדורסל, אבל יש לו שורשים ברזילאיים ואנחנו יודעים טוב מאוד ששם כולם אוהבים כדורגל. בכלל, יש אווירה מאוד ספורטיבית בבית, לא משנה אם זה כדורגל או כדורסל, אז זו יותר מנטליות של ספורט מאשר בחירת ענף”.

"השיחות עם הצוות דחפו אותי לעשות את הטוב ביותר". גאנדלמן (IMAGO)"השיחות עם הצוות דחפו אותי לעשות את הטוב ביותר". גאנדלמן (IMAGO)

“תמיד עקבתי אחרי הסרייה א’, היא שונה מהליגה הבלגית”

על המילים של מאמנו, אוזביו די פרנצ’סקו, ששיתף שעקב אחריו אישית עוד לפני שחתם, שיתף: “שמחתי לשמוע ממנו שהוא עקב אחריי לפני שחתמתי כאן. אני ממשיך ללמוד איתו ולהשתפר וגם עם השחקנים. אני יודע מה המאמן מצפה ממני גם בפן ההתקפי וגם בהגנתי. מהסיבה הזו אני רוצה להמשיך להשתפר, ולתרום להשגת המטרות של המועדון”.

על האיכויות שלו: “זו ליגה שונה מהליגה הבלגית. תמיד עקבתי אחרי הליגה האיטלקית, צפיתי בכמה משחקים של לצ’ה לפני שהגעתי, אבל כמו שאמרתי אחרי הסרייה א’ אני עוקב מאז שאני ילד ותמיד חלמתי לשחק בליגה הזו. אני מרגיש טוב עם הקבוצה, השתלבתי במהירות. אני יכול לעזור כקשר מרחבה לרחבה, להוסיף עוד לחץ למשחק הקבוצתי”.

"שמחתי לשמוע שהוא עקב אחריי לפני שחתמתי". אוזביו די פרנצ"שמחתי לשמוע שהוא עקב אחריי לפני שחתמתי". אוזביו די פרנצ'סקו (IMAGO)

על ההשתלבות המהירה: “כשהגעתי נאלצתי להתמודד מהר עם מספר משחקים. המאמן דיבר איתי באימונים ולפני המשחקים והסביר לי מה הוא רוצה ממנה. כל השחקנים הגיעו להכיר ולעזור לי כי יש לנו מטרה משותפת. כולם היו מאוד נחמדים אליי”.

“מודל לחיקוי? קאקה וראול”

על המשחק הקרוב נגד טורינו: “אני מתרגש מאוד, בכנות. אחרי ההופעה הטובה שלנו נגד לאציו, יש לי מחשבות חיוביות. זה יהיה משחק קשה, אין ספק, אבל בליגה הזו אין משחקים קלים. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לקחת שלוש נקודות”.

על המודל לחיקוי שלו: “בהתחשב בשורשים הברזילאיים שלי, המודל שלי תמיד היה קאקה, מאז שאני ילד. אבל בכללי, אני מנסה לקחת דברים מהשחקנים הגדולים בכל הליגות. מהליגות האחרות, ראול היה גם שחקן שניסיתי לחקות בילדות”.

