יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:50
כדורסל ישראלי

ינאי לא יעמוד לדין על הכניסה למגרש מול ב"ש

תובע ההתאחדות פרסם את החלטתו והחליט שבעלי הפועל ת"א לא ייענש לאור אירועי המשחק מול הדרומיים, אך יקבל אזהרה. וגם: ההחלטה בנוגע למכבי ראשל"צ

|
עופר ינאי (ראובן שוורץ)
עופר ינאי (ראובן שוורץ)

במהלך המשחק בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע/דימונה, שנגמר בניצחון דרמטי של דימיטריס איטודיס וחניכיו בהארכה, בעלי הקבוצה המנצחת עופר ינאי נכנס לתוך תחומי המגרש לדבר עם השופטים ואף הגיע עד לשולחן המזכירות, כל זאת משום שלטענתו היה חשש לשלום השחקנים מהמשחק האגרסיבי של הדרומיים.

היום (רביעי) תובע איגוד הכדורסל עו”ד איתמר ליפנר פרסם את החלטתו בנוגע לאירוע, והחליט שלא להעמיד את ינאי לדין: “לאחר ששקלתי את הדברים, אני מחליט לפנים משורת הדין שלא להעמיד לדין את מר ינאי או את הפועל תל אביב. הקבוצה ומר ינאי מוזהרים כי אם אירוע זה יישנה, איאלץ להעמידם לדין”.

התובע ביסס את החלטתו לאור הטיעון הבא: “לשם השוואה, ביום 27.10.2025 עמדה לדין בני הרצליה עקב פריצה למגרש של מר לני רקנאטי, אולם לאחר מכן החלטתי, לפנים משורת הדין ולאור עברה הנקי של הקבוצה, שלא להעמיד לדין את בני הרצליה ולהסתפק באזהרה בלבד. שופטי המשחק בחרו שלא לדרוש את הוצאתו מהאולם של מר ינאי (הוא הדין בעניינו של מר רקנאטי מהרצליה), ומצפיה בסרטון האירוע עולה כי מר ינאי שב למקומו לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי השופטים”.

עופר ינאי (שחר גרוס)עופר ינאי (שחר גרוס)

ההחלטה בנוגע למכבי ראשון לציון

במשחק אחר בין בני הרצליה למכבי ראשון לציון, מהדו"ח עלה כי במהלך המשחק הונפו מספר שלטים על ידי אוהדי מכבי ראשון לציון בגנות שופטי המשחק – "מה ראיתם במוניטור?", "מצטייני המשחק: אסתרון, פאר, אבו זיבי", "עיוורים למכות חדים על הכסף".

על כך ביקש התובע: “באשר לשלט "מה ראיתם במוניטור?", אני סבור כי הוא אינו מהווה, כשלעצמו, עבירה משמעתית. בכל הנוגע לשתי השלטים האחרים אני מחליט להעמיד לדין את מכבי ראשון לציון בגין עבירה לכאורה על סעיף 22(יד) לתקנון המשמעת (התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים) ו/או סעיף 22(לז) לתקנון המשמעת (קריאות גזעניות) (בגין האמירה "אבו זיבי"). אני מבקש מבית הדין לגזור על הקבוצה קנס כספי כבד בפועל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */