יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:50
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
554-4019פורטו1
4810-5219ספורטינג ליסבון2
4511-4219בנפיקה ליסבון3
3318-3719בראגה4
3116-2419ז'יל ויסנטה5
3026-2619מורירנסה6
2914-2419פמליקאו7
2631-3719אשטוריל8
2527-2019גימראייש9
2333-1919אלוורקה10
2028-2619נסיונאל מדיירה11
2035-2219ריו אבה12
1936-2319אמדורה13
1721-1419סנטה קלרה14
1744-2019ארוקה15
1538-2019קאסה פיה16
1233-1219טונדלה17
547-1419איי.וי.אס18

העניין מב"ש וההצעות בהן מחזיק: עתידו של זועבי

אביו של כארם, דאהם זועבי, חשף בשיחת היום: "הוא זוכה להתעניינות בבלגיה, הולנד וספרד, באר שבע פנתה, אבל לארץ הוא לא יחזור". ומתי תתקבל ההחלטה?

|
כארם זועבי (IMAGO)
כארם זועבי (IMAGO)

בעוד שבנו כארם מלהטט בליגה הפורטוגלית, אדהם זועבי שב לאמן קבוצה בארץ כשחתם כמאמנה של הפועל בני מוסמוס. אדהם עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על בנו שבריו אבה ועל האימון.

מה קורה עם הילד? נשאר בפורטוגל? עובר מקום?
"נראה, הכל פתוח. אנחנו בודקים אפשרויות”.

שלשום אמרת לי שהוא נשאר בפורטוגל, זה כל רגע משתנה.
"זה לא אני, לפעמים אני לא מעודכן בדברים. בכל דקה יש לך הצעה מקבוצה אחרת. הבנתי שאחרי המשחק נגד ספורטינג ראו שיש בו משהו והתעניינו".

אז מה הסיטואציה איתו?
"אנחנו נבדוק את האופציה הכי טובה. זה תלוי בקבוצה”.

אדהם זועבי על הקווים (פרטי)אדהם זועבי על הקווים (פרטי)

“יש קבוצה יותר בכירה שרוצה את כארם”

הקבוצות שרוצות אותו מליגה יותר בכירה מפורטוגל?
"יש יותר בכירה".

מה עם סוונזי?
"הכל פתוח. בודקים את האפשרות".

מאיפה עוד?
"יש מבלגיה, הולנד, ספרד".

לארץ הוא לא חוזר בכל מקרה.
"לא, הוא לא יחזור".

בהפועל באר שבע פנו אליכם?
"דיברו עם הסוכן וזה לא התקדם כי הילד לא רוצה לחזור לארץ. הדבר הכי טוב זה שיש לו כוח ורצון להצליח באירופה וזה הכי חשוב. בקבוצה גם מעריכים אותו, אוהבים אותו. הצוות מחזיק ממנו. הם 34 שחקני סגל, אני מקווה שיהיה לו טוב".

כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)

מה לוח הזמנים מבחינתכם?
"אני לא כל כך מעורב. אני מאמין שהילד יעבור לקבוצה טובה באירופה. מאמין בזה".

לאיפה תתחיל לנסוע?
"באנגליה יקר קצת, נראה".

מתי תהיה החלטה?
"הבנתי שבעוד כמה ימים תהיה החלטה, גם חלון ההעברות נסגר בפורטוגל עוד מעט".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */