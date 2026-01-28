מיקי קופל: מכבי הולכת לתהליך הבראה, מיץ' ווינר

מכבי תל אביב נמצאת ללא מאמן אחרי שז’רקו לאזטיץ’ סיים את תפקידו לאור התוצאות שהסתכמו בהפסד בדרבי, כשעל הקווים במשחק מול בולוניה מחר (חמישי) יעמוד דן רומן, מאמן קבוצת הנוער, בעוד הצהובים מצויים במשבר גדול. מי שעלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE הוא מיקי קופל, הספונסר הראשי של המועדון.

איך אתה רואה את כל מה שקורה במועדון? כתבת פוסט אתמול בעד בליץ’.

”כתבתי משהו בעד בליץ’. אחרי ההפסד בדרבי, עברה למעלה מיממה אז קצת מבינים ונרגעים, זה היה אמור לקרות מתישהו, בסוף מפסידים. פרופורציות, אנחנו אחרי שתי אליפויות, כל שנה באירופה, עדיין אפשר לקחת גביע, יש מקום לשיפור ולשינויים. אני לא אומר שהכל ורוד והכל טוב, אבל אני זוכר שג’ורדי קרויף לקח אותי פעם, ויום אחד הוא נתן לי פתח לדבר על מכבי תל אביב, אמר לי לקחת דף ולרשום את מי הייתי מביא ונתקעתי בשם השני מתוך חמישה.

“היום הכדורגל הישראלי פחות מייצר ולהביא זרים בול פגיעה זה לא תמיד. אני לוקח כמעט כל נאחס אפשרי שהיה בדרך העונה, בין אם זה הפציעות, אירופה, ניהול הקשר עם האוהדים. הכל היה פחות טוב. תמיד כשנוצר איזה רצף הפסדים אז אנחנו מרגישים כישלון טוטאלי”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

חלופת השחקנים היא באמת לא אירוע קל לאף מועדון. אי אפשר גם להפריד את המשחקים באירופה. הדבר הנוסף הוא היחס שאתה מקבל ממועדון בחו”ל. כמו מה שקרה באסטון וילה, שחמש שעות לפני המשחק השחקנים ישנים על מזרני יוגה. לאזטיץ’ היה בפרונט של זה וחטף את מרבית האש, אך יחד עם זאת לא ראיתי מאמן שמצליח במו ידיו לפרק משחקים.

”היום אחרי המהלך של מכבי תל אביב אין לי חילוקי דעות. אבל אני מבין אותו גם, הוא חושב שזו הדרך הכי טובה והוא מקובע לדרך שלו. אני חושב שלמכבי תל אביב ולסגל הזה זה פחות מתאים”.

אתה מכיר את בכירי המערכת יותר טוב מכולנו. אתה מזדהה עם הביקורות על ג’ק אנגלידיס?

”אני לא שותף לדבר הזה. פעם ג’ק אמר עליי שאני לא אחד ששותק, אבל אני לא אתן יד למשהו שהוא שקר. מיץ’ גולדהאר הוא ווינר ברמות מטורפות, הוא יכול להתעצבן מתיקו. ג’ק לא רוצה לנצח? לא רוצה להצליח? לא רוצה להיראות טוב? זה לא נכון. אבל אני לא חושב שהוא זה שמנהל את הכדורגל. מאשימים אותו במשהו שלכאורה לא הגיוני שמדברים על זה. התחום החזק של ג’ק הוא בפיננסי. אבל להגיד שבחירת שחקנים זה התפקיד שלו אני לא מסכים, הוא כן יכול לחוות דעה אבל אני לא חושב שהוא זה שיסתכל על מרקם. אני חושב שהקהל צודק מצידו כאוהד, אבל האצבע המאשימה על המצב, אנחנו ממהרים לקטול את מכבי תל אביב ולהגיד שבחמש השנים הבאות יהיו קריסה. אם זה לא היה, הם לא היו אוהדי מכבי, זה מכביזם”.

ג'ק אנגלידיס (שחר גרוס)

איך אתה רואה את החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב?

”מותר להם, אני מבין אותם. אם הייתי אוהד הפועל תל אביב הייתי עושה חגיגות באולם אירועים. אם אנחנו לא היינו מנצחים 12 שנים דרבי לא יודע אם הייתי חי, אני מבין אותם”.

אתה מכיר את גולדהאר וצמוד אל מכבי תל אביב. אתה רואה אותו באותה ההתלהבות, זה לא נכבה?

”אני לא חושב שהמילה התלהבות מתאימה לאישיות. הוא עושה דברים בזהירות, בחשיבה, הוא מאוד אסטרטג וגם הוא טועה. להגיד עליו שבקיץ הוא הולך הביתה ומוכר את מכבי תל אביב? לא יודע מי ממציא את הדברים האלה. אם זה נכון אז אולי מיץ’ ורק ג’ק יודעים”.

מיץ' גולדהאר (חגי מיכאלי)

אני חושב שמיץ’ האדם לא ימסור את מכבי תל אביב כשהיא לא בשיאה. אני כן חושב שמשהו העונה מתנהל רע, אבל זה לא אומר דבר בהכרח.

”בטח שהייתי רוצה פה עכשיו חמישה זרים שיקצצו את הליגה ושבאירופה ננצח לפחות ארבעה משחקים, אבל זה לא שמישהו לא רצה את זה. אני עד עכשיו מחפש את הכדור של אנדרדה בדרבי, אבל יש גם מזל של לפגוע בזרים. לא כולם פוגעים בזרים, אבל אני כן טוען שעושים ורוצים. להגיד שלא רוצים, או סתם לדוגמה שאמרו שמיקי קופל מגן על הבעלים. אני לא מגן על הבעלים, פשוט הולכים רחוק מדי”.

לסיכום, יש סוכריות בקרוב?

”אני אחרי הפעם האחרונה לא יכול להבטיח. אני כן יכול להגיד דבר כזה, היא שהמילה שמובילה את מכבי תל אביב היא הבראה. היא מבינה שצריך לעשות פה שינוי, ונראה מה שנקרא, שיפוץ”.