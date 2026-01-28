"אראל היה צריך להישאר, אסור לשחרר את איסט"

המחזור הקרוב מזמן להפועל חיפה את המשחק הכי קשה שיש מול המוליכה בית”ר ירושלים, כאשר בצד האדום של הכרמל נרשמה התחדשות על הקווים עם מינויו של חיים סילבס במקומו של גל אראל המפוטר. תחת המאמן היוצא, החיפאים הידרדרה עד לנקודה מהקו האדום. שחקן העבר של הצפוניים, עדן בן בסט, עלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

עשו וולקאם לחיים סילבס, ראו קללות ומחקו אותו. מה דעתך על זה?

”המועדון תמיד יודע להפתיע בדברים מיוחדים. זה חלק מזה”.

איך אתה רואה את ההחלטה לפטר את גל אראל ולהביא את חיים סילבס?

”אני חושב שהיה צריך להשאיר את גל, אבל להביא לצידו איש מקצוע מנוסה. בסופו של דבר הוא קפץ למים ואני חושב שבכללי הוא עשה עבודה די בסדר. בתור איש מועדון הייתי משאיר את גל ולייצר מאמן מבית. ברור שאני לא יודע מה ציפו, לקחת אליפות הוא לא היה לוקח וזה היה ברור מתחילת העונה שהקבוצה תהיה במאבקי פלייאוף תחתון. אבל כדרך אם בחרתם שהוא יהיה המאמן, הייתי נותן לו שנה-שנתיים להיות במועדון, אבל להביא איש מנוסה”.

גל אראל (עמרי שטיין)

מצד אחד הביאו לו את יואב גראפי, אבל לוקחים לו את ג’בון איסט.

”אם אני המאמן, לא רק שאני לא משחרר את איסט, אני מביא את אילון אלמוג או אלון תורג’מן יחד איתו. היא לא יכולה לאבד את המוציא לפועל העיקרי שלה, במיוחד בחלק חשוב של המאבקים שלה ולהביא בנוסף את אחד השמות”.

חלק מהשיקולים של הגעתו של סילבס, שהיו הרבה שיקולים. יואב כץ מכיר לטוב ולרע את היתרונות והחסרונות של המאמן. כץ דיבר גם עם אבוקסיס, אבל יש גם שיקולים של עיריית חיפה. איך אתה רואה את זה?

”אם היו רוצים את יוסי יותר מחצי שנה, אז אפשר היה להגיד שהוא היה מרוויח ככה וככה. כל הדברים הובילו לחיים, שהוא מכיר את המועדון”.

חיים סילבס (עמרי שטיין)

“סילבס לא פראייר. מה קורה איתי בכדורגל? רוצה להשפיע ולתת מהידע שלי”

בית”ר ירושלים צריכה להתכונן לאוטובוס המפורסם שלו בשנה הקרובה?

”אני בטוח שבהתחלה הוא לא יבוא וישחק פתוח, במיוחד לא נגד בית”ר ירושלים, אבל הוא לא פראייר, הוא עבר דבר או שניים בכדורגל. הם לא ירדו ליגה, יש להם סגל חזק, גם החתימו עכשיו שוער ושני זרים”.

מה קורה איתך בכדורגל?

”אני עוקב, מתעדכן, מדבר עם המון אנשים. צריך לעשות את התעודה שלי, נותר לי קורס אחד ואז נתפנה ונראה מה הכי טוב בשבילי. אני רוצה להיות בדברים שבהם אני אוכל להשפיע, לקדם ולתת מהידע שלי”.

איך אתה רואה את מאבק האליפות?

”מכל הארבע הראשונות אני לא רואה מישהי שהיא פייבוריטית מובהקת”.