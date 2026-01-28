יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:49
בהפועל חיפה הבהירו: איסט יישאר עד תום העונה

לאור המו"מ של החלוץ הג'מייקני, שמסיים את חוזהו בתום העונה, עם הפועל באר שבע והאפשרות שיעבור כבר עכשיו, במועדון אמרו: "ייתכן שיישאר גם מעבר"

בצל המשא ומתן של חלוץ הפועל חיפה, ג'בון איסט, שמסיים את חוזהו בתום העונה, עם הפועל באר שבע, והאפשרות שעלתה כי יבצע את המעבר כבר בחלון ההעברות הנוכחי, בקבוצה מהכרמל הגיבו לעניין.

בהפועל חיפה הבהירו: “בעקבות פרסומים שונים בנושא אנו מדגישים כי ג'בון איסט שחקן הפועל חיפה עד תום העונה וייתכן שמעבר לכך”. בכך סתמו את הגולל על אפשרות שהכוכב שלהם יעבור כבר עכשיו לדרום.

בין לבין, יואב גראפי שחתם אתמול בקבוצה ערך אימון ראשון בהפועל חיפה. במועדון הבהירו היום לניב אנטמן: “בלי מחליף ראוי אתה לא יכול ללכת”.

העונה של הפועל חיפה

מצבם של האדומים מהכרמל לא טוב בלשון המעטה, כשהם ניצבים במקום ה-12 בליגת העל עם 19 נקודות ומאזן של חמישה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ו-11 הפסדים כולל 1:0 לבני ריינה במשחק האחרון.

אותו הפסד לריינה הביא לפיטוריו של גל אראל, ולהחלפתו בחיים סילבס שחזר לקדנציה שנייה בהפועל חיפה. במחזור הבא לסילבס ושחקניו מצפה משוכה קשה ביותר בדמות מוליכת הליגה בית”ר ירושלים.   

