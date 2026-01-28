יום רביעי, 28.01.2026 שעה 13:43
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

נהואל עזב את ישראל ועבר בהשאלה לפולין

רשמית: השחקן שנרכש בסכום שיא של 2.5 מיליון אירו על ידי מכבי חיפה ולא היה בתוכניות עזב את ישראל ועבר בהשאלה עד לסיום העונה ליגלונה ביאליסטוק

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל עזב את מכבי חיפה, לפחות באופן זמני. הקשר שלא הצליח להשאיר חותם עבר רשמית ליגלונה ביאליסטוק הפולנית עד לסיום העונה, וזאת לאחר שהקאמבק שלו לאקסית שלאסק וורוצלאב ירד מהפרק. הקשר עבר בהשאלה ללא תמורה.

נהואל הגיע לירוקים לאחר שנרכש בסכום שיא של 2.5 מיליון אירו. ב-18 בספטמבר 2024. הוא חתם על חוזה לארבע שנים והיה הרכש היקר בתולדות המועדון. כעת הוא מגיע למועדון שנמצא במקום השלישית בליגה הפולנית הבכירה.

לא היה בתוכניות של ברק בכר העונה

נהואל ערך העונה 11 הופעות בלבד בכל המסגרות, בהן כבש שני שערים. את הקריירה שלו החל בוויאריאל ושיחק גם בקבוצות כמו בטיס, ברצלונה ב', אולימפיאקוס, לה קורוניה, טנריפה, אוביידו ושלאסק וורוצלאב לפני שהגיע לירוקים מהכרמל. שוויו הנוכחי, אגב, מוערך במיליון אירו.

