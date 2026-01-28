נהואל עזב את ישראל ועבר בהשאלה לפולין

מתיאס נהואל עזב את מכבי חיפה, לפחות באופן זמני. הקשר שלא הצליח להשאיר חותם עבר רשמית ליגלונה ביאליסטוק הפולנית עד לסיום העונה, וזאת לאחר שהקאמבק שלו לאקסית שלאסק וורוצלאב ירד מהפרק. הקשר עבר בהשאלה ללא תמורה.

נהואל הגיע לירוקים לאחר שנרכש בסכום שיא של 2.5 מיליון אירו. ב-18 בספטמבר 2024. הוא חתם על חוזה לארבע שנים והיה הרכש היקר בתולדות המועדון. כעת הוא מגיע למועדון שנמצא במקום השלישית בליגה הפולנית הבכירה.

לא היה בתוכניות של ברק בכר העונה

נהואל ערך העונה 11 הופעות בלבד בכל המסגרות, בהן כבש שני שערים. את הקריירה שלו החל בוויאריאל ושיחק גם בקבוצות כמו בטיס, ברצלונה ב', אולימפיאקוס, לה קורוניה, טנריפה, אוביידו ושלאסק וורוצלאב לפני שהגיע לירוקים מהכרמל. שוויו הנוכחי, אגב, מוערך במיליון אירו.