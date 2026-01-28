בית שאן והרצליה העפילו לחצי גמר גביע האזורים

שש קבוצות, במחוזות צפון ודרום, העפילו לשלב חצי גמר גביע האזורים, לצד שני משחקים במחוז הצפוני שיושלמו ביום שלישי הבא (03.02) ויקבעו את התמונה המלאה. לעת עתה, העפילו לשלב חצי הגמר בצפון ובדרום: הפועל בית שאן, הפועל הרצליה, הפועל בני מוסמוס, מ.כ צעירי טירה, מ.כ ירושלים ובית"ר נורדיה ירושלים.

בשבוע הבא יינעל סיבוב רבע הגמר במחוז הצפוני, כאשר הפועל אום אל פאחם תארח בביתה את הפועל עירוני עראבה ומכבי נווה שאנן תפגוש בביתה את הפועל עירוני באקה אל גרבייה. שני המשחקים צפויים להתקיים ביום שלישי, 03.02, אך טרם נקבעה שעה לגביהם. יום למחרת, ברביעי (04.02), ההתאחדות תקיים את הגרלת חצי הגמר והגמר (המארחת בכל מחוז).

כפי שפורסם ב-ONE, הקבוצה מליגה א' צפון או דרום, שתניף את גביע האזורים המקומי, תצא לטורניר החובבים של אופ"א בקיץ הקרוב, מה שיעניק לה מעבר לחוויה לשחק בטורניר בינלאומי, כשההתאחדות לכדורגל משלמת על כולו, גם מעין מחנה אימונים בחו"ל, על חשבון מי שאחראית על הכדורגל הישראלי ביום יום. באופ"א הוחלט כי לטביה תארח את ישראל, ספרד והונגריה.

הפועל הרצליה תחפש להניף פעם שלישית את גביע האזורים (יונתן גינזבורג)

מאז ההתאחדות לכדורגל הנחילה את גביע האזורים המקומי, המחודש, מאז עונת המשחקים 2019/20, הרי שזכו בו הפועל רובי שפירא חיפה, עירוני נשר והפועל הרצליה – פעמיים, כששלשלה לכיסה 120,000 אלף שקלים מטעם ההתאחדות. עירוני נשר, בעונת המשחקים 2023/24, לא יצאה לטורניר בחו"ל, נוכח האירוח בקזחסטן, מדינה שבזמנו הייתה אזהרת מסע לגביה.

רבע גמר גביע האזורים מחוז דרום

מכבי יבנה – הפועל הרצליה 2:1 (הבקיע ליבנה: הראל בן אבי; הבקיעו להרצליה: ירין מוגרבי עם צמד).

מ.כ ירושלים – מ.ס. דימונה 0:3 (הבקיעו לירושלים: נאור אבליאב, עילאי חדד ואופק אלימלך).

מכבי קריית גת – בית"ר נורדיה ירושלים 2:2 (4:3 בפנדלים) (הבקיעו לקריית גת: עידן פרץ ואוריאל פיניה; הבקיעו לנורדיה ירושלים: דניאל משיח ואריאל בן דוד).

מ.כ צעירי טירה – הפועל אזור 0:3 (הבקיעו לטירה: ליאל כהן, איברהים גואברה וניב בידרמן בשער עצמי).

רבע גמר גביע האזורים מחוז צפון

הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל 2:4 (הבקיעו למוסמוס: שחר שגיב עם צמד, עומר סולימני ומוחמד בדראן; הבקיעו לכרמיאל: סראג' נסאר ומוחמד פוקרא).

הפועל בית שאן – עירוני נשר 0:1 (הבקיע לבית שאן: מואמן עיראקי).