ברצלונה בשמינית הגמר אחרי 1:4 על קופנהאגן

מחזור הסיום של שלב הליגה של ליגת האלופות סיפק הערב (רביעי) לאוהדי הכדורגל ערב משובח של כדורגל, עמוס בשערים, מהפכים ודרמות. במוקד, ברצלונה השיגה 1:4 גדול אצל קופנהאגן וקטפה את הכרטיס לשמינית הגמר דרך שמונה הראשונות, גם מנצ’סטר סיטי נכנסה לשמינייה עם 0:2 על גלאטסראיי, כשצ’לסי גברה על נאפולי 2:3 והשתחלה גם כן. פ.ס.ז’ וניוקאסל נפרדו ב-1:1 שלא עזר לאף אחת מהן, ואתלטיקו מדריד פספסה גם היא את הכרטיס כשהופתעה 2:1 מול בודה גלימט.

ברצלונה – קופנהאגן 1:4

הקטלונים כבר ראו את חלום שמינית הגמר מתרחק, כשספגו שער מוקדם כבר בדקה הרביעית מרגלו של ויקטור דאדאסון, אך התעוררו במחצית השנייה. לאמין ימאל סיפק בישול אמנותי לרוברט לבנדובסקי וקבע את המהפך בעצמו, ראפיניה הוסיף מהנקודה הלבנה ומרקוס רשפורד עלה מהספסל כדי לחתום את תוצאת הסיום, שמיקמה את הקטלונים במקום החמישי. הדנים מנגד, סיימו את דרכם במפעלים האירופיים.

דקה 4: שער! קופנהאגן עלתה ל-0:1! מוחמד אליונוסי בפס נהדר מצא את ויקטור דאדאסון, שעם סיומת טובה מול השער הפתיע את הקטלונים!

השער של דאדאסון (רויטרס)

שחקני קופנהאגן חוגגים (רויטרס)

דקה 48: שער! ברצלונה השוותה ל-1:1! לאמין ימאל חדר לרחבה במבצע נהדר והשאיר כדור רך לרוברט לבנדובסקי, שבקלילות שלח את הכדור לרשת.

רוברט לבנדובסקי חוגג (רויטרס)

דקה 60: שער! ברצלונה עלתה ל-1:2! לאמין ימאל שחרר מקצה הרחבה כדור שפגע בשחקן הגנה, עלה גבוה וחדר לרשת. כרגע בארסה בשמינייה!

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

לאמין ימאל חוגג עם לבנדובסקי (רויטרס)

דקה 68: שער! בארסה כבר ב-1:3! לבנדובסקי ספק הוכשל ברחבה, ראפיניה דייק מהנקודה.

הפנדל של ראפיניה (רויטרס)

ראפיניה חוגג עם לאמין ימאל (IMAGO)

דקה 85: שער! ברצלונה עלתה ל-1:4! והפעם תורו של מרקוס רשפורד להצטרף לחגיגה עם שער נהדר משלו.

מרקוס רשפורד חוגג (רויטרס)

מנצ’סטר סיטי – גלאטסראיי 0:2

גם הסיטיזנס עשו את המוטל עליהם עם משחק לא פשוט מול הטורקים וסיימו במקום השמיני והאחרון המוביל ישירות לשמינית הגמר. ארלינג הולאנד פתח עם שער מוקדם נפלא בצ’יפ, ראיין צ’רקי קבע את תוצאת הסיום כבר בדקה ה-29. הטורקים במקום ה-20 ויקוו להעפיל לשמינית דרך משחקי הפלייאוף.

דקה 10: שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1! כדור עומק נפלא של ז’רמו דוקו מצא את ארלינג הולאנד, שבצ’יפ אלגנטי נתת לאנגלים את היתרון.

ארלינג הולאד חוגג (רויטרס)

שחקני סיטי חוגגים (רויטרס)

דקה 29: שער! סיטי עלתה ל-0:2! ראיין צ’רקי קיבל את הכדור בתוך הרחבה ועם סיומת עוצמתית לפינה הקרובה הכפיל את היתרון של פפ.

ראיין צ'רקי חוגג (רויטרס)

פ.ס.ז’ – ניוקאסל 1:1

תוצאה רעה לשני הצדדים בבירת צרפת. אוסמן דמבלה החמיץ פנדל כבר בדקה הרביעית אך ראה את ויטיניה נותן לצרפתים את היתרון כבר אחרי שמונה דקות, ג’ו ווילוק נגח פנימה את שער השוויון עף סך השריקה לסיום המחצית וקבע כי שתי הקבוצות ייאלצו להתמודד בשלב הפלייאוף, כשהצרפתים במקום ה-11 והאנגלים מקום אחד מתחתיהם.

דקה 4: אוסמן דמבלה החמיץ מהנקודה הלבנה!

הפנדל של דמבלה (רויטרס)

דקה 8: שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:1! עכשיו זה בפנים! חביצ’ה קברצחאליה בכדור נפלא מצא את ויטיניה, שמחוץ לרחבה שלח כדור חד לפינה.

ויטיניה חוגג (רויטרס)

דקה 45+2: שער! ניוקאסל השוותה ל-1:1! ג’ו ווילוק עלה גבוה מעל כולם ברחבה ונגח כדור חד לפינה!

ג'ו ווילוק חוגג (רויטרס)

נאפולי – צ’לסי 3:2

באחד המשחקים היותר מטלטלים של הערב, הבלוז השיגו את הנקודות ששלחו אותם לשמינית מהמקום השישי. אנצו פרננדס כבש ראשון מהנקודה, אנטוניו ורגרה השווה בשער נפלא ורסמוס הוילון קבע מהפך, אך צמד גדול של ז’ואאו פדרי קבע מהפך נוסף והחזיר את היתרון ללונדונים, שלבסוף גם זכו בנקודות ובכרטיס הישיר לשמינית. הפרטנופיי עם קמפיין די מאכזב, סיימו במקום ה-30 ובכך תמה דרכם במפעלים האירופיים העונה.

דקה 19: שער! צ’לסי עלצתה ל-0:1! נגיעת יד ברחבה שלחה את אנצו פרננדס לנקודה הלבנה וזה 0:1 לבלוז!

אנצו פרננדס בטירוף (רויטרס)

דקה 33: שער! נאפולי השוותה ל-1:1! מבצע אישי אדיר של אנטוניו ורגרה בתוך הרחבה עם סיומת טובה אף יותר, פתחו את המשחק מחדש.

אנטוניו ורגרה חוגג (רויטרס)

דקה 42: שער! נאפולי הפכה ל-1:2! מתיאס אוליביירה, עם בישול שני במשחק, הכניס כדור רוחב חזק לרסמוס הוילון, שמקרוב לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.

השער של רסמוס הוילון (רויטרס)

דקה 61: שער! צ’לסי השוותה ל-2:2! ז’ואאו פדרו עם דריבל אדיר השתחרר ומחוץ לרחבה שיגר כדור נפלא לחיבורים!

ז'ואאו פדרו חוגג (רויטרס)

דקה 82: שער! צ’לסי עלתה ל-2:3! ז’ואאו פדרו עם עוד פעולה טובה וסיומת עוצמתית, החזיר את היתרון לבלוז!

ז'ואאו פדרו חוגג (רויטרס)

אתלטיקו מדריד – בודה גלימט 2:1

הקולצ’ונרוס ציפו להשיג את הנקודות מול הנורבגים ולסיים בשמונה הראשונות, ואף עלו ליתרון משער מוקדם של אלכסנדר סורלות’, אך פרדריק סיובולד וקספר הוי היממו את סימאונה וכפו מהפך, שהחזיק עד לשריקת הסיום. הקבוצה מבירת ספרד תמשיך לשלב הפלייאוף מהמקום ה-14, הקבוצה הנורבגית עם ניצחון יקר ששם אותה במקום ה-23 המוביל לשלב הפלייאוף גם כן.

דקה 15: שער! אתלטיקו עלתה ל-0:1! דויד הנצקו הגביה כדור מצוין לרחבה, אלכסנדר סורלות’ עלה גבוה ונגח פנימה כדור חזק.

שחקני אתלטיקו חוגגים עם סורלות' (רויטרס)

דקה 35: שער! בודה גלימט השוותה ל-1:1! פרדריק סיובולד עט על כדור רוחב בתוך הרחבה ושלח רגל ארוכה שהכניעה את אובלק, בדרך לשוויון נורבגי!

שחקני בודה גלימט חוגגים (רויטרס)

דקה 59: שער! בודה גלימט הפכה ל-1:2! קספר הוי היה במקום הנכון בזמן הנכון כדי לדחוף את הכדור לרשת ולהמם את הקולצ’ונרוס!