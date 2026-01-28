יום רביעי, 28.01.2026 שעה 13:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

צפו: דן רומן העביר את האימון של מכבי תל אביב

לאחר הפרידה מלאזטיץ', המאמן הזמני של הצהובים העביר את האימון. בליץ' התאמן עם מסכה, אסאנטה ודוידה שבספק התאמנו, שגיב יחזקאל ועלי קמארה לא

|
דן רומן מנחה את שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
דן רומן מנחה את שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

לאחר הפרידה המתוקשרת מז’רקו לאזטיץ’, המאמן הזמני של מכבי תל אביב, דן רומן, העביר היום (רביעי) את אימון הקבוצה בצל האווירה המתוחה במועדון בעקבות ההפסד 2:1 להפועל תל אביב בדרבי ביום שני.

רומן העביר את האימון של האלופה יחד עם אבי ריקן, ישראל קקון ושורה אובארוב.

עידן פוסט לאזטיץ': אימון הבכורה של רומן
בן מנספורד והצוות המקצועי הזמני של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
דן רומן ואבי ריקן מתייעצים (רדאד ג'בארה)

לסגל צורפו שוב חמשת שחקני הנוער שיצאו עם הקבוצה גם למשחק הקודם, עידן ויינברג, לוטם אסרס, רועי מגור, איתי זפרני ועילאי בן סימון.

יחזקאל וקמארה לא התאמנו

כריסטיאן בליץ׳ התאמן עם מסכה, גם טייריס אסאנטה ואושר דוידה שבספק התאמנו עם הקבוצה. שגיב יחזקאל ומוחמד עלי קמארה לא התאמנו.

שחקני מכבי תל אביב באימון (רדאד ג'בארה)
דן רומן פעיל באימון (רדאד ג'בארה)
דור פרץ ואבי ריקן, שוב על כר הדשא ביחד (רדאד ג'בארה)
