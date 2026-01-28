צפו: דן רומן העביר את האימון של מכבי תל אביב

לאחר הפרידה המתוקשרת מז’רקו לאזטיץ’, המאמן הזמני של מכבי תל אביב, דן רומן, העביר היום (רביעי) את אימון הקבוצה בצל האווירה המתוחה במועדון בעקבות ההפסד 2:1 להפועל תל אביב בדרבי ביום שני.

רומן העביר את האימון של האלופה יחד עם אבי ריקן, ישראל קקון ושורה אובארוב.

עידן פוסט לאזטיץ': אימון הבכורה של רומן

בן מנספורד והצוות המקצועי הזמני של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

דן רומן ואבי ריקן מתייעצים (רדאד ג'בארה)

לסגל צורפו שוב חמשת שחקני הנוער שיצאו עם הקבוצה גם למשחק הקודם, עידן ויינברג, לוטם אסרס, רועי מגור, איתי זפרני ועילאי בן סימון.

יחזקאל וקמארה לא התאמנו

כריסטיאן בליץ׳ התאמן עם מסכה, גם טייריס אסאנטה ואושר דוידה שבספק התאמנו עם הקבוצה. שגיב יחזקאל ומוחמד עלי קמארה לא התאמנו.

שחקני מכבי תל אביב באימון (רדאד ג'בארה)

דן רומן פעיל באימון (רדאד ג'בארה)