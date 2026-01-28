איסט סגר עקרונית בב"ש, שסימנה גם את רוטמן

הפועל באר שבע נחושה לצרף את חלוץ הפועל חיפה ג’בון איסט כבר בחלון ההעברות הנוכחי.

השחקן כבר סגר עקרונית את מרבית תנאיו לעונה הבאה, אבל במועדון רוצים למצוא פתרון מול הפועל חיפה כדי לצרף את החלוץ כבר בקרוב באמצעות טרייד, כשאיילון אלמוג, אלון תורג'מן או סאבובו בנדה יעשו את הדרך ההפוכה.

בבאר שבע רואים באיסט שחקן שיכול להוסיף עומק גם ככנף ימין ובטח כחלוץ. במועדון במגעים גם עם מספר שחקני כנף בצד שמאל. השאיפה לצרף בחלון 3 זרים כדי למלא את מכסת 8 הזרים.

ג'בון איסט (עמרי שטיין)

ב"ש תנסה לצרף בעונה הבאה גם את אדר רטנר מהפועל ר"ג

ל-ONE נודע ששחקן נוסף שהפועל באר שבע רוצה מאוד לצרף הוא שחקן הכנף של הפועל רמת גן, אדר רטנר. האדומים מבאר שבע רצו לצרפו גם בחלון ההעברות של ינואר בעונה שעברה, אך המהלך לא הסתייע. כפי שפרסמנו, גם בני יהודה הגישה עבורו הצעה.

כעת, בבאר שבע מגבירים את המגעים מול הפועל רמת גן, שתדרוש עליו כ-400 אלף שקלים. יתכן כי העסקה על רטנר תושלם בחלון הנוכחי, אך השחקן יחבור לבאר שבע רק בקיץ. כמו כן, רטנר זוכה לעניין גם במ.ס אשדוד והפועל תל אביב.

אדר רטנר (שחר גרוס)

רוטמן סומן לעונה הבאה

בתוך כך, ל-ONE נודע שבבאר שבע סימנו לעונה הבאה את איתי רוטמן, בלמה של הפועל פתח תקווה. השחקן מסיים את חוזהו בפ”ת בקיץ ולאחרונה הבהיר לראשי המועדון כי ידברו לקראת סוף העונה, כאשר האדומים מהנגב הם לא היחידים שמעוניינים בו.