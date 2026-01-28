סבג ייעדר מול בית"ר ירושלים, דיבה בספק

הפועל חיפה תחת שרביטו של המאמן החדש-ישן חיים סילבס ממשיכה להתכונן במרץ רב לקראת משחקה בשבת (19:15) מול בית”ר ירושלים. במקביל, במועדון עובדים קשה מאוד על מנת לנסות ולאתר שחקני חיזוק כאשר הרשימה כוללת את שני שחקני היריבה העתידית דור חוגי ואורי דהן, לגביהם ייתכן ותהיה התפתחות רק לאחר המשחק בין שתי הקבוצות.

כמו כן, נמשכים המגעים עם שחקנים נוספים כשהאחרון שהוזכר הוא סוף פודגוראנו ממכבי חיפה, שלא ממהר לעזוב את המועדון למרות שאינו נמצא בתוכניות המקצועיות.

סילבס יחסר לקראת בית"ר את נאור סבג בגלל צהובים. גם הבלם ג'ורג' דיבה לא נמצא כרגע כשיר והוא בספק למשחק. השוער ניב אנטמן ביקש להשתחרר אחרי שהוחלט במועדון לצרף רשמית את יואב גראפי כשוער ראשון. בהפועל חיפה מתנגדים לשחרר את אנטמן עד שלא ימצאו שוער שני מחליף ברמה טובה, זאת גם עקב היעדרותו של בנג’מין מצ’יני.

ניב אנטמן. נחוש לעזוב (עמרי שטיין)

במועדון נושמים לרווחה מהעונש של טבריה

אנטמן מבחינתו נחוש לקבל אור ירוק כדי לעזוב ולא לחכות לסיום חלון העברות בו הוא יכול למצוא את עצמו ללא קבוצה חלופית. במועדון יכולים טיפה לנשום לרווחה בעקבות העונש הצפוי לטבריה שתרד מתחת לקו האדום עם מרחק גדול מהפועל חיפה שנותן לה מרווח לברוח מהקו האדום.