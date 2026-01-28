ארשאבין: מקווה שארבלואה ייכשל בריאל מדריד

אנדריי ארשאבין שוב בחר ללכת עד הסוף עם הדעה שלו, והפעם זה קרה בשידור חי בטלוויזיה הרוסית, כשהתייחס למאבק הצמרת בספרד ולמצבו של אלברו ארבלואה בריאל מדריד. לפי דבריו, הפער הקטן בטבלה בין ברצלונה לריאל מדריד מפתיע אותו, במיוחד לאור התקופה החלשה שעברה הקבוצה מהבירה.

ארשאבין טען שהמציאות בטבלה לא משקפת בעיניו את מה שראה על הדשא בתקופה האחרונה, וגם הוסיף הערה ישירה מאוד, מנקודת מבטו כאוהד ברצלונה. מבחינתו, ארבלואה נמצא בסיטואציה מורכבת, והעבודה שלו חייבת להיות קודם כל מול חדר ההלבשה.

כדורגלן העבר הרוסי, שכיום עובד באופן קבוע ב-Match TV, התייחס גם להיבט המקצועי, וטען שטקטיקה היא לא הדבר החשוב ביותר בריאל מדריד, תוך שימוש בדוגמה של צ’אבי אלונסו.

“מקווה שארבלואה ייכשל”

"אני מופתע שיש רק הפרש של נקודה אחת ביניהן בטבלה. לריאל מדריד הייתה תקופה כל כך רעה שחשבתי שהטבלה צריכה להיראות אחרת", אמר ארשאבין. "ארבלואה נמצא בסיטואציה קשה. כאוהד ברצלונה, אני מקווה שדברים לא ילכו לו טוב ושייכשל".

אנדריי ארשאבין (רויטרס)

"עבור ארבלואה, הדבר הכי חשוב הוא להתחבר לשחקנים ולא רק להתמקד בלשרטט מערכים טקטיים. עם צ’אבי אלונסו זה לא עבד. חשבתי שכולם ירקדו לפי החליל שלו, אבל זה לא היה ככה", הוסיף.