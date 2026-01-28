יום חמישי, 29.01.2026 שעה 12:37
הושלמה תמונת חצי הגמר של אליפות אוסטרליה

ג'וקוביץ' העפיל למרות שפיגר מול מוסטי שפרש, בשלב הבא הוא יפגוש את סינר שגבר על שלטון. שוויונטק הופתעה והודחה לריבאקינה, שתתמודד מול פגולה

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

שלב רבע הגמר של אליפות אוסטרליה הפתוחה המשיך גם הלילה (בין שלישי לרביעי). במוקד – נובאק ג’וקוביץ (4) עלה לחצי הגמר למרות שפיגר 2:0 מול לורנצו מוסטי (5), שפרש. כמו כן, יאניק סינר המדורג שני בעולם המשיך גם הוא בתחרות עם ניצחון חלק על בן שלטון (8).

בנשים, אחרי שאתמול קיבלנו הפתעה כשסביטולינה (12) עלתה לחצי הגמר אחרי שהדיחה את קוקו גוף (3), גם הפעם התקבלה תוצאה לא פחות מרשימה בנשים – ילנה ריבאקינה (5) הדיחה את איגה שוויונטק (2). ברבע הגמר המקביל, ג'סיקה פגולה (6) גברה בקרב האמריקאיות על אמנדה אניסימובה (4).

מוסטי – ג’וקוביץ’ 1:2 (4:6, 3:6, 3:1, *נעצר באמצע)

לורנצו המדורג חמישי בעולם כבר החזיק ביתרון מבטיח לאחר 4:6 במערכה הראשונה ו-3:6 במערכה השנייה. במערכה השלישית, נולה (4) הצליח לחזור והגיע עד ל-1:3, אך האיטלקי נאלץ שלא להמשיך בשל פציעה שכללה כאבים באזור הירך. הפרישה של יריבו העניקה לסרבי הזדמנות לצבור מנוחה טובה יותר, דבר שבהחלט יכול לעזור לו לקראת השלבים המכריעים של התחרות.

לורנצו מוסטי (רויטרס)לורנצו מוסטי (רויטרס)

שלטון – סינר 3:0 (3:6, 4:6, 4:6)

האיטלקי מהפודיום בדירוג העולמי לא התקשה מידי נגד יריבו האמריקאי. המערכה הראשונה נגמר ב-3:6 לזכות סינר, שהמשיך ל-4:6 וחתם עם 4:6 נוסף כדי להדיח את שלטון בדרך למעמד ארבע האחרונים במלבורן. אלוף אוסטרליה מהשנתיים האחרונות ממשיך במסע להגנה על התואר שלו.

יאניק סינר (IMAGO)יאניק סינר (IMAGO)

ריבאקינה נגד שוויונטק 0:2 (5:7, 1:6)

הקזחית הדהימה את שוויונטק עם 5:7 ו-1:6 מרשים. בשלב הראשון השתיים נלחמו על כל נקודה, וריבאקינה שברה את שוויונטק במשחק האחרון של הסבב כדי לקחת את הסט הראשון והצמוד. בהמשך, פתחה פער גדול עם הצגת דומיננטיות ויציבות נכונה. המשימה של שוויונטק להתקדם בתחרות נעצרה, וריבאקינה מצטרפת לחצי הגמר כשהיא מראה כוח וסגנון התקפי מהיר יותר ממה שהיה צפוי ממנה.

איגה שוויונטק (IMAGO)איגה שוויונטק (IMAGO)

פגולה נגד אניסימובה 0:2 (2:6, 6:7)

פגולה שלטה כבר מהפתיחה מול אניסימובה, כשהשיגה שבירה מוקדמת בדרך ל-2:6 בסט הראשון. בסט השני אניסימובה נלחמה, אבל פגולה חזרה עם חבטות חזקות ושוב שברה ל-5:6, לפני שסגרה את המשחק. האמריקאית החמישית בדירוג חתמה ניצחון והעפילה לחצי הגמר הראשון שלה באוסטרליה, לאחר שבדרך הפסידה מעט נקודות והציגה יציבות גבוהה יותר מיריבתה.

גג'סיקה פגולה (רויטרס)

מפגשי חצי הגמר בגברים ובנשים

קרלוס אלקראס – אלכסנדר זברב
נובאק ג’וקוביץ’ – יאניק סינר
ארינה סבלנקה – אלינה סביטולינה
ג’סיקה פגולה – ילנה ריבאקינה

