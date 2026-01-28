4 נק' לוולף, 3 לשרף וקטטה גדולה בהפסד הנטס

עימות חריג פרץ הלילה במשחק בין פיניקס לברוקלין, שהסתיים בניצחון 102:106 של הסאנס, לאחר דקות סיום סוערות שכללו מהומה רחבת היקף על הפרקט. למרות המתח והעצבים, אף שחקן לא הורחק, והמשחק הוכרע על הפרקט לאחר קאמבק מאוחר של הנטס שלא הספיק.

ברוקלין ניסתה לעצור רצף של חמישה הפסדים, פיגרה במהלך הערב בהפרש דו ספרתי, אך חזרה חזק ברבע הרביעי וצימקה עד פוזשן אחד. מייקל פורטר ג'וניור סיפק ערב התקפי יוצא דופן עם 36 נקודות בשורות הנטס, אך זה לא הספיק מול פיניקס היציבה, שקיבלה תרומה משמעותית ממארק וויליאמס עם 27 נקודות.

בדקות הסיום, כשפיניקס הובילה ביתרון מינימלי, ניסיון של דילון ברוקס לחטוף כדור חופשי הוביל לדחיפות, חילופי דברים וכניסה של שני הספסלים למגרש. מספר שחקנים משתי הקבוצות ספגו עבירות טכניות, אך האירוע נרגע ללא הרחקות והמשחק חודש עד לסיום.

הדחיפות בין הסאנס לנטס (רויטרס)

פיניקס וברוקלין בעימות במהלך הרבע האחרון (רויטרס)

נוכחות ישראלית על הפרקט

גם לשני הנציגים הישראלים של ברוקלין היו דקות על המגרש. דני וולף קלע 4 נקודות ב-14 דקות והוסיף חמישה ריבאונדים, בעוד בן שרף תרם 3 נקודות ב-19 דקות, לצד ריבאונד ושני אסיסטים. למרות התרומה שלהם והריצה המאוחרת של הנטס, פיניקס הצליחה לשמור על קור רוח בדקות ההכרעה ולצאת עם הניצחון.