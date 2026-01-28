בוושינגטון חגגו: הטרייד של אבדיה לא היה טעות

ההופעה של דני אבדיה מול וושינגטון לא חלפה מתחת לרדאר בארצות הברית. בתקשורת האמריקאית ניתחו בהרחבה את חזרתו של הפורוורד הישראלי לפרקט מול קבוצתו לשעבר ב-115:111, סימנו את תרומתו והצביעו גם על הקשיים שליוו אותו במשחק, בעוד המאמן טיאגו ספליטר התייחס ישירות לניהול הדקות שלו ולמצבו הפיזי. המשחק הפך, מבחינת הפרשנים, לבחינה כפולה, גם של אבדיה עצמו וגם של ההקשר הרחב יותר סביב הטרייד שהוביל אותו לפורטלנד.

החזרה של אבדיה

דני אבדיה חזר לסגל אחרי שהחמיץ את שני המשחקים הקודמים בשל פציעת גב מתמשכת. הוא קלע את שתי השלשות הראשונות שלו בדרך ל-9 נקודות ברבע הראשון, אך לאורך חלקים גדולים מהמשחק הוא לא שיחק בעוצמה ההתקפית האופיינית לו לכיוון הסל. מול קבוצתו לשעבר סיים אבדיה עם 17 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך איבד 6 כדורים וקלע רק 2 מ-6 מקו העונשין.

“המאמן טיאגו ספליטר רצה בבירור לנהל את העומס שלו. אבדיה שיחק כמעט 31 דקות, אך קיבל מנוחה ארוכה ברבע הרביעי לפני שחזר לפרקט 4:30 דקות לסיום. הוא קלע שלשה כמעט מיד עם כניסתו והעלה את הבלייזרס ליתרון של ארבע נקודות, אך בדקות האחרונות היה שקט יחסית, ופורטלנד לא הצליחה לשמור על היתרון”, הסבירו בארה”ב, “אבדיה לא היה במיטבו, פורטלנד הייתה זקוקה למישהו נוסף שייקח צעד קדימה”.

דני אבדיה (רויטרס)

החגיגות בוושינגטון

בתקשורת בוושינגטון חגגו את הניצחון על האקס: “לראשונה זה שבועות, וושינגטון וויזארדס ניצחה משחק כדורסל. היא קיבלה בחזרה לעיר פנים מוכרות בדמותו של דני אבדיה מפורטלנד. זאת לאחר שמייקל ווינגר אמר כי אינו רואה בטרייד של אבדיה טעות. בעקבות האמירה הזו, המשחק הפך לאחד שכזה שאוהדי שתי הקבוצות סימנו ביומנים”.

“למרות שאבדיה בעיצומה של עונה ברמת אולסטאר, הוא לא היווה יריב שווה ל”ילדי הוויזארדס”. המשחק הזה הוכיח שהטרייד אינו טעות, גם אם כמה אוהדים עדיין חושבים כך. זה היה משחק לוחמני, עם חילופי יתרון תכופים, אך הוויזארדס יצאו מנצחים בזכות קבוצת שחקנים צעירים שנבחרו לאחרונה לאירוע ה-Rising Stars”, חגגו בבירה.

“בילאל קוליבאלי קיבל את המשימה לשמור על דני. למרות שקוליבאלי היה שקט בהתקפה וקלע רק 5 נקודות, הוא סגר לחלוטין את אבדיה. קוליבאלי הגביל את הפורוורד בעל הפוטנציאל לאולסטאר ל-17 נקודות ב-6 מ-14 מהשדה, ואפשר לו להגיע לקו העונשין רק 3 פעמים. אבדיה גם איבד את הכדור 6 פעמים, רבות מהן בזכות הנוכחות ההגנתית של קוליבאלי”, חגגו בוושינגטון.

אלכס סאר ודני אבדיה (רויטרס)

“היה רעיון טוב להעביר את דני לפורטלנד”

“קישון ג’ורג’ הראה גם הוא מדוע היה זה רעיון טוב להעביר את אבדיה לפורטלנד. אילו היה נשאר, ייתכן שג’ורג’ כלל לא היה פורץ כפי שהוא עושה כעת. ג’ורג’ סיים עם 19 נקודות ב-4 מ-10 לשלוש, לצד 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. הוא נראה גם כמפלצת בהגנה, עם 3 חטיפות ו-2 חסימות. החלק המפחיד הוא שזה רק קצה הקרחון של מה שהוא עוד יכול להיות”.

“בשורה התחתונה, העתיד הוא עכשיו, ולא תקוע עם אבדיה כפי שחושבים חלק מהאוהדים. הליבה של הוויזארדס עמוסה בכישרון, מסאר וג’ורג’, דרך ג’ונסון וקוליבאלי, ועד שחקני ספסל כמו באב קרינגטון וג’סטין שמפאני. בסופו של דבר, הקבוצה הוכיחה שהאמירה של וינגר הייתה נכונה: הטרייד לא היה טעות”, חגגו בוושינגטון.

ספליטר: “לא המשחק הכי טוב של דני”

טיאגו ספליטר אמר בסיום: "דני חזר, ניער מעצמו את החלודה, אבל זה לא תירוץ כי אנחנו צריכים להשתפר. דני צריך ניהול טוב של הדקות, אני לא חושב שהוא יכול היה לשחק יותר, לא רציתי שישחק בכל המשחק. זה לא קל, זה לא היה המשחק הטוב ביותר שלו. הוא יחלים וישתפר”.

טיאגו ספליטר (רויטרס)

“האם יש קשר לזה שהמשחק היה בוושינגטון? לא חושב, הוא היה אגרסיבי. התהליך של דני? הוא בעונה אדירה, הוא יעיל, הוא עושה המון עבורנו, אנחנו מבקשים ממנו הרבה והוא נותן לנו ואנשים צריכים לראות בו כאולסטאר”, סיכם המאמן.