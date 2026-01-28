יום רביעי, 28.01.2026 שעה 08:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%4955-527145דטרויט פיסטונס
65%5024-539746בוסטון סלטיקס
61%5099-527046ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
56%5601-567648קליבלנד קאבלירס
53%5411-542947פילדלפיה 76'
53%5599-555547שיקגו בולס
51%4979-496143אורלנדו מג'יק
48%5709-565148אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
42%5192-501945מילווקי באקס
42%5489-560348שארלוט הורנטס
29%5165-490045ברוקלין נטס
26%5630-521247אינדיאנה פייסרס
25%5342-494144וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5185-568148אוקלהומה ת'אנדר
68%4897-519844יוסטון רוקטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
67%5531-571848דנבר נאגטס
61%5096-526246פיניקס סאנס
57%5545-571049גולדן סטייט ווריורס
56%5543-569848מינסוטה טימברוולבס
54%5328-523946לוס אנג'לס לייקרס
49%4986-500945לוס אנג'לס קליפרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
46%5654-557848פורטלנד בלייזרס
36%5308-518045ממפיס גריזליס
32%5993-563547יוטה ג'אז
27%5781-532648סקרמנטו קינגס
26%5705-538947ניו אורלינס פליקנס

אבדיה חזר וקלע 17, פורטלנד הפסידה לוושינגטון

במשחק החזרה מהפציעה, הישראלי סיים עם דאבל דאבל מול האקסית כשהוסיף 12 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-31 דקות, אך הבלייזרס נכנעו 115:111 במשחק צמוד

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד יצאה הלילה וושינגטון עם הפסד צמוד, אך גם עם עוד משחק שמדגיש את המקום המרכזי של דני אבדיה במרקם הקבוצה. הבלייזרס נאבקו עד השניות האחרונות, החזיקו ביתרונות לפרקים ואף שלטו בריבאונדים, אך טעויות בדקות ההכרעה מנעו מהם ניצחון שלישי ברציפות. וושינגטון קטעה בהמשך את רצף ההפסדים שלה שעמד על תשעה, וניצחה 111:115.

אבדיה סיים את הערב עם 17 נקודות ב-31 דקות, לצד 12 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, והיה אחד השחקנים היציבים בשורות פורטלנד לאורך כל המשחק. למרות יתרון ברור של הבלייזרס בריבאונדים ובנקודות מהזדמנות שנייה, זה לא הספיק מול ריצת הסיום של וושינגטון.

המשחק היה צמוד לכל אורכו, כשפורטלנד אף הוליכה ברבע הרביעי, אך סדרת החטאות מקו העונשין ואיבודים יקרים אפשרו למארחת להפוך את התוצאה בדקות האחרונות. אבדיה, שחזר לאחרונה מפציעת גב, נראה פעיל ובטוח, מילא את דף הסטטיסטיקה והשפיע גם מעבר לקליעה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה ממשיך להיות העוגן

מעבר למספרים, התרומה של אבדיה ניכרה כמעט בכל אספקט של המשחק. הוא נאבק מתחת לסלים, יצא מהר למעברים, סייע בהנעת הכדור והיה שם ברגעים שבהם פורטלנד חיפשה יציבות. גם כשהקבוצה התקשתה לייצר נקודות, הוא מצא דרכים להשפיע ולא נעלם.

בפורטלנד יודעים שהטרייד שהביא את אבדיה מהבירה השתלם, ובמשחק כזה זה בלט במיוחד. בעוד וושינגטון חגגה סוף סוף ניצחון ביתי, הבלייזרס יכולים להתעודד מהעובדה שאבדיה המשיך להציג עקביות, גם כשהוא עדיין לא ב-100 אחוז מבחינה פיזית.

עדיין לא ב-100%. אבדיה (רויטרס)עדיין לא ב-100%. אבדיה (רויטרס)

לצד ההופעה של אבדיה, בלטו גם שיידון שארפ עם 31 נקודות ודונובן קלינגן עם נוכחות דומיננטית בצבע, אך בשורה התחתונה זה היה עוד ערב שממחיש עד כמה היכולת של פורטלנד לנצח תלויה בפרטים הקטנים. אבדיה עשה את שלו למרות שקלע מתחת למוצע העונתי שלו, הפעם זה פשוט לא הספיק.

