הפתעה ענקית: ריאל מדריד הפסידה 92:98 לפאריס

פאריס רשמה הערב (שלישי) ניצחון מרשים במסגרת המחזור ה-25 ביורוליג, כשגברה 92:98 על ריאל מדריד. הצרפתים, שמדורגים בחלק התחתון של הטבלה, הציגו משחק התקפי איכותי ולא נרתעו מהמפגש מול אחת הקבוצות החזקות במפעל.

הקבוצה המקומית פתחה היטב את ההתמודדות ועלתה ליתרון כבר ברבע הראשון. גם ברבעים האמצעיים שמרה פאריס על קצב גבוה, כששחקניה מצליחים שוב ושוב למצוא פתרונות מול ההגנה הספרדית ולרדת לרבע האחרון ביתרון.

ריאל מדריד ניסתה לחזור לעניינים בדקות האחרונות והצליחה לצמק את ההפרש, אך פאריס גילתה אופי ושמרה על קור רוח במאני טיים. סלים חשובים בדקות הסיום הכריעו את ההתמודדות והעניקו למארחת ניצחון יוקרתי. נאדיר חיפי בלט בשורות פאריס עם 21 נקודות, מנגד, טריי ליילס הוביל את ריאל מדריד עם 21 נקודות שלא הספיקו לבאלנקוס המופתעים.

בעקבות הניצחון שיפרה פאריס את מאזנה ל-16 הפסדים מול 8 ניצחונות, בעוד ריאל מדריד ירדה למאזן 9:16 אך נותרה בצמרת הגבוהה של הטבלה. במחזור הקרוב ינסו שתי הקבוצות להמשיך במאבק על מיקומים לקראת שלבי ההכרעה