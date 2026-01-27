1:1 ללייפציג עם סט פאולי, הופנהיים ניצחה

משחקי השלמה מהמחזור ה-16 בליגה הגרמנית שוחקו היום (שלישי), כאשר היו שניים כאלה. במוקד – לייפציג סיימה ב-1:1 דרמטי עם סט פאולי מהתחתית, כשהופנהיים ניצחה 0:2 את ורדר ברמן.

סט פאולי – לייפציג 1:1

המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים כלל, אך הדרמה הגיעה בחצי השני. יאן דיומנדה כבש ראשון עבור האורחת בדקה ה-66, לייפציג הייתה בטוחה שהיא בדרך לניצחון, אך אז עמוק בתוספת הזמן, המארחת מהתחתית קיבלה פנדל, אותו מרטין קארס תרגם לשער והקבוצות נפרדו בתיקו.

ורדר ברמן – הופנהיים 2:0

משחק קצוות נוסף בין קבוצה מהחלק העליון של הטבלה לבין קבוצה מהתחתית הבוערת. אלסנדרו פראס כבש את השער הראשון רגע לפני הירידה במחצית, בדקה ה-44, כשבחצי השני האורחת נותרה ב-10 שחקנים אחרי כרטיס אדום לוואוטר בורגר בדקה ה-52, אך למרות זאת גרישה פרומל הכפיל את היתרון שתי דקות מאוחר יותר.