ליגה גרמנית 25-26
5016-7219באיירן מינכן1
4217-3819בורוסיה דורטמונד2
3922-4019הופנהיים3
3625-3719לייפציג4
3626-3619שטוטגרט5
3225-3518באייר לברקוזן6
2732-3119פרייבורג7
2742-3919איינטרכט פרנקפורט8
2430-2419אוניון ברלין9
2032-2819פ.צ. קלן10
2032-2319בורוסיה מנשנגלדבאך11
1941-2819וולפסבורג12
1936-2219אוגסבורג13
1827-1718המבורג14
1837-2119ורדר ברמן15
1532-2119מיינץ16
1432-1719סט. פאולי17
1342-1719היידנהיים18

1:1 ללייפציג עם סט פאולי, הופנהיים ניצחה

השוורים היו בדרך לניצחון מול הקבוצה מהתחתית, אך ספגו בתוספת מפנדל של קארס, דיומנדה כבש ראשון. הכחולים התבססו במקום השני עם 0:2 על ורדר ברמן

|
יאן דיומנדה (IMAGO)
יאן דיומנדה (IMAGO)

משחקי השלמה מהמחזור ה-16 בליגה הגרמנית שוחקו היום (שלישי), כאשר היו שניים כאלה. במוקד – לייפציג סיימה ב-1:1 דרמטי עם סט פאולי מהתחתית, כשהופנהיים ניצחה 0:2 את ורדר ברמן.

סט פאולי – לייפציג 1:1

המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים כלל, אך הדרמה הגיעה בחצי השני. יאן דיומנדה כבש ראשון עבור האורחת בדקה ה-66, לייפציג הייתה בטוחה שהיא בדרך לניצחון, אך אז עמוק בתוספת הזמן, המארחת מהתחתית קיבלה פנדל, אותו מרטין קארס תרגם לשער והקבוצות נפרדו בתיקו.

ורדר ברמן – הופנהיים 2:0

משחק קצוות נוסף בין קבוצה מהחלק העליון של הטבלה לבין קבוצה מהתחתית הבוערת. אלסנדרו פראס כבש את השער הראשון רגע לפני הירידה במחצית, בדקה ה-44, כשבחצי השני האורחת נותרה ב-10 שחקנים אחרי כרטיס אדום לוואוטר בורגר בדקה ה-52, אך למרות זאת גרישה פרומל הכפיל את היתרון שתי דקות מאוחר יותר.

