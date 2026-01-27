ניצחון להוד השרון, קריית אתא גברה על רחובות

המחזור 13 בליגת העל בכדורעף לגברים הסתיים עם כמה תוצאות מעניינות: הוד השרון ביססה את מקומה במקום השלישי בניצחון על המעפיל, מטה אשר ממשיכה את הרצף בראש הטבלה בלי אף הפסד. אשדוד עצרה את התנופה של ירושלים בניצחון בשלוש מערכות, וקריית אתא הפתיעה והצליחה לנצח בפעם השנייה העונה כשניצחה את רחובות החמישית בטבלה.

הפועל עירוני קריית אתא – מכבי SVA רחובות 1:3 (25:18, 18:25, 20:25, 18:25)

הפתעה גדולה היום (שלישי) בקריית אתא כאשר הקבוצה המקומית מנצחת את רחובות המדורגת במקום החמישי בטבלה. רחובות פתחה היטב את המשחק וניצחה במערכה הראשונה, אבל קריית אתא התעוררה וידעה לנצח בשלוש המערכות הבאות ולנצח בפעם השנייה העונה.

הצטיינו בקריית אתא: פירסוב וגוז עם 22 נקודות כל אחד.

הצטיינו ברחובות: פביצ'ביץ' עם 19 נקודות וביג'לוביץ עם 17 נקודות.

מנכ"ל קריית אתא גיא הולצמן: "אני גאה מאוד בשחקנים, אחרי פתיחה לא טובה שרחובות ניצחה בקלות במערכה ראשונה, פתאום היה סוויץ' מנטלי בראש, השחקנים התעלו כולם למרות פציעות, זה היה משחק של רצון ומוטיבציה. השחקנים שלנו נתנו הגנה שלא נתנו כל השנה, מלחמה על כל כדור בטח מול קבוצה ממש טובה וחזקה, היה משחק ברמה גבוהה ואני שמח שהקהל נהנה, נמשיך חזק ונקווה לטוב".

הפועל גליל מטה אשר/עכו – מ.ס עיילבון 0:3 (18:25, 10:25, 14:25)

ניצחון קל היום למטה אשר שממשיכה להוליך את הטבלה בלי אף הפסד - עיילבון מהצד השני תיאבק מול הפועל ירושלים על כניסה לפלייאוף כאשר כרגע היא במקום השמיני בטבלה עם חמישה ניצחונות.

מ.ס. עיילבון - הפועל "גליל" מטה אשר עכו (באדיבות הפועל גליל מטה אשר/עכו)

הפועל המעפיל/ עמק חפר/ מנשה – מכבי מוסינזון הוד השרון 3:0 (30:28, 25:20, 25:13)

משחק מרתק היום בעין החורש כאשר הוד השרון נלחמה בשיניים במערכה הראשונה והצליחה לנצח אותה רק בשובר שוויון מאוחר, במערכה השנייה זה היה קצת יותר קל ואילו המערכה השלישית הייתה בשליטה מוחלטת של הוד השרון שמנצחת היום ומבססת את מקומה במקום השלישי בטבלה.

הצטיינו בהוד השרון: קוצ'נב עם 13 נקודות וזים וקריטונוב עם 12 נקודות כל אחד.

הצטיינו בהמעפיל: אוליביירה עם 14 נקודות וסלטון עם 11 נקודות.

מאמן הוד השרון אלכסנדר שפרנוביץ' אמר בסיום המשחק: "‏היינו קצת חלודים במערכה הראשונה בעיקר כי שבועיים ללא משחק זה קצת קשה באמצע העונה. הצלחנו להתגבר על זה למרות שהיינו בפיגור בכל המערכה, הצלחנו להחזיק ולא לתת למעפיל לברוח והצלחנו לסיים את המערכה הראשונה בניצחון עם קצת מזל. פתחנו טוב את המערכה השנייה, הצלחנו ליצור פער די משמעותי ובמערכה השלישית כבר שלטנו לגמרי במשחק. אני‏ מאוד שמח לניצחון בשלוש מערכות ואנחנו מסתכלים קדימה ליום שבת לרבע הגמר גביע".

מכבי אשדוד – הפועל ירושלים 0:3 (15:25, 20:25, 17:25)

אשדוד עוצרת את התנופה של ירושלים שהגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים, אשדוד נמצאת במקום הרביעי עם אותו מספר נקודות כמו להוד השרון השלישית ואילו ירושלים במקום ה-9 בטבלה.

מאמנת אשדוד מורן צור לוק אמרה בסיום המשחק: "אני שמחה שהצלחנו להשיג ניצחון נגד קבוצה טובה. מרוצה מהדרך אותה הקבוצה עוברת, מקווה שדברים יתחברו לנו יותר טוב בהמשך - נמשיך לעבוד קשה".

המשחק האחרון של המחזור בין מכבי יעדים תל אביב ובין הפועל כפר סבא ישוחק במועד מאוחר יותר בשל משחקה של מכבי ת"א בגביע האתגר מול שולון הצרפתית כאמור.

המשחק של מכבי יעדים ת”א באירופה

בהתמודדות של מכבי יעדים ת”א מול היריבה מצרפת, היא הפסידה 3:1 במשחק הראשון במסגרת שמינית גמר גביע האתגר. הגומלין ייערך מחר באותו המגרש, בשעה 21:00 (שעון ישראל).

מכבי, שהייתה ״המארחת״ במשחק, פתחה אותו טוב והייתה בתמונה בחלק הראשון של המערכה הראשונה שהיה צמוד. מכבי הובילה 6:7 אך מכאן הצרפתיים רצו והפכו ליתרון 7:10. המערכה נמשכה בשליטה של המקומיים שהמשיכו להגדיל את היתרון עד לניצחון 15:25.

גם המערכה השנייה נפתחה באופן דומה עם משחק שיווני, כשמכבי מצליחה לשמור על ההובלה ב-8:9 צהוב. הצרפתים הצליחו להפוך את התוצאה ל-11:13 אבל מכבי חזרה במהירות ולקחה את היתרון עם 14:15. מכאן החניכים של גל גלילי שמרו על ההובלה כשהם דואגים להגדיל את היתרון ולנצח בסוף המערכה 21:25.

גם המערכה השלישית הייתה צמודה ונפתחה כשהיתרון עובר מצד לצד ושתי הקבוצות נשארות צמודות. שוב הצרפתים הצליחו לייצר בריחה, עלו ליתרון 17:20 שנשמר עד לניצחון 20:25 במערכה השלישית. המערכה הרביעית נפתחה בצורה דומה כששתי הקבוצות לא מצליחות לייצר פער. הצרפתים הצליחו להגדיל את היתרון ל-15:18 והגדילו אותו עד לסיום המערכה שהסתיימה ב-20:25 צרפתי ו-1:3 בסיכום המשחק.