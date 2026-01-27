טבריה: יצרו באמצעות התקשורת "משפט שדה"

לאחר שהוגש כתב אישום חמור מאוד היום (שלישי) אל עירוני טבריה, כשבין היתר המועדון מואשם בחוזים כפולים וזיופי מסמכים, כמו גם מספר שחקנים ובעלי תפקידים, אשר עלולים לספוג הרחקה לחצי שנה ושנה בהתאמה, יחד עם קנסות והורדה של לפחות 30 נקודות. כל זאת, כשגם אחד מבעלי הקבוצה, מיקי ביתן, יורחק לצמיתות. כעת, עירוני טבריה בחרה להגיב.

תגובת המועדון

“מועדון הכדורגל עירוני דורות טבריה קיבל סוף סוף לידיו את כתב האישום המדובר. אנו, יחד עם הצוות המשפטי שלנו, לומדים כעת את פרטיו, ונתייחס ונשיב לטענות בהרחבה במסגרת הדיון בבית הדין. חשוב לנו לשוב ולהבהיר: מיום הקמתו מחדש של המועדון לפני ארבע שנים, עלינו מתחתית ליגה א’ ועד לליגת העל וזאת למרות כל הקשיים של מועדון קטן וללא קשרים בהתאחדות, אך ורק בזכות ערכים של עבודה קשה, יושרה, שקיפות ובנייה מקצועית מלמטה.

“המועדון יתמודד בבית הדין עם כל הטענות בראש מורם ובביטחון מלא. צר לנו שבתקופה האחרונה גורמים אינטרסנטיים, ששמו להם למטרה להחליש אותנו, הפכו את המועדון למטרה להדלפות מגמתיות ויצרו באמצעות התקשורת ‘משפט שדה’, וזאת עוד הרבה לפני שהתבררו כל העובדות. אנו סמוכים ובטוחים כי בבית הדין האמת תצא לאור, והדברים יקבלו את הפרופורציה הנכונה.

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

“אנו מבקשים להדגיש: הצוות המקצועי והשחקנים מנותקים לחלוטין מההליך המנהלי. הפוקוס שלנו נשאר במקום אחד בלבד: על כר הדשא. נמשיך להילחם על כל נקודה ונקודה כדי להבטיח את מקומנו בליגת העל בזכות ולא בחסד. הנקודות שצברנו העונה הושגו במאבקים על המגרש ושם הן יישארו. מכאן ואילך לא תהיה כל התייחסות נוספת לנושא עד לתום ההליך המשפטי”.

אחד השחקנים המעורבים בפרשה הגיב, שלא לציטוט: "אנחנו לא מעורבים ולא מבינים בכלל מה רוצים מאיתנו".