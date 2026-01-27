נשאר: וויל ריימן האריך את חוזהו בשלוש עונות

המשכיות. מכבי תל אביב הודיעה היום (שלישי) על הארכת חוזהו של וויל ריימן, שחתם לשלוש עונות נוספות, כך שיסגור חמש עונות במדים הצהובים של הקבוצה, לצד עונה נוספת בה הושאל לצרפת.

"אנחנו שמחים מאוד שוויל מאריך חוזה במכבי", הסביר המאמן עודד קטש. "הוא הוכיח את הערך הרב שהוא מביא לקבוצה והמחויבות הבלתי מתפשרת שלו. העבודה הקשה שלו מביאה תוצאות והוא בגרף התקדמות יוצא מהכלל".



"במהלך השנתיים האחרונות הייתה לי זכות גדולה לשחק במכבי תל אביב, ואני נרגש מאוד להאריך את החוזה שלי עם המועדון לשלוש שנים נוספות", אמר וויל ריימן לאחר החתימה.

וויל ריימן עם הכדור (רועי כפיר)

"הרגשתי חיבור אמיתי לצוות ולשחקנים במכבי, אני מרגיש שמצאתי כאן בית שני. אני מצפה להמשיך לשחק מול הקהל הטוב בעולם ולעזור לנו להביא ניצחונות ואליפויות השנה ובשנים הבאות".