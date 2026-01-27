יום שלישי, 27.01.2026 שעה 21:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

נשאר: וויל ריימן האריך את חוזהו בשלוש עונות

אחרי שנתיים בצהוב, הפורוורד הישראלי בן ה-28 ימשיך במדי מכבי תל אביב: "מרגיש שמצאתי כאן בית שני". קטש בירך: "העבודה הקשה שלו מביאה תוצאות"

|
וויל ריימן זורק (חגי מיכאלי)
וויל ריימן זורק (חגי מיכאלי)

המשכיות. מכבי תל אביב הודיעה היום (שלישי) על הארכת חוזהו של וויל ריימן, שחתם לשלוש עונות נוספות, כך שיסגור חמש עונות במדים הצהובים של הקבוצה, לצד עונה נוספת בה הושאל לצרפת.

"אנחנו שמחים מאוד שוויל מאריך חוזה במכבי", הסביר המאמן עודד קטש. "הוא הוכיח את הערך הרב שהוא מביא לקבוצה והמחויבות הבלתי מתפשרת שלו. העבודה הקשה שלו מביאה תוצאות והוא בגרף התקדמות יוצא מהכלל".

"במהלך השנתיים האחרונות הייתה לי זכות גדולה לשחק במכבי תל אביב, ואני נרגש מאוד להאריך את החוזה שלי עם המועדון לשלוש שנים נוספות", אמר וויל ריימן לאחר החתימה.

וויל ריימן עם הכדור (רועי כפיר)וויל ריימן עם הכדור (רועי כפיר)

"הרגשתי חיבור אמיתי לצוות ולשחקנים במכבי, אני מרגיש שמצאתי כאן בית שני. אני מצפה להמשיך לשחק מול הקהל הטוב בעולם ולעזור לנו להביא ניצחונות ואליפויות השנה ובשנים הבאות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */